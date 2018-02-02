工作生活怕忘事？也许这款可穿戴备忘录可以帮你

导语：你可能也遇到过这样的状况，从杂货店或是超市采购归来，才意识到忘了买一个很重要的东西。或者还有其他的情况，比如工作中必须立即记住某个关键细节。（来源：好奇心日报）

原标题：《可以写字的手腕硅胶带 一种新型备忘录》

wemo： Wearable Memos by Kenma

日本设计公司 Kenma 打算解决这些问题，他们设计了一款可穿戴的硅胶备忘录，可以系在手腕上，据称其灵感源自护士工作时常在手上记录的习惯。

设计师认为，不只是医疗领域，包括制造业、建筑业、法律行业、灾害现场的工作人员，甚至是老年人或是阿尔兹海默病患者等，都可能需要这样的东西。记录在腕带上的内容可以用手指或橡皮轻轻擦掉。值得一提的是，即便腕带被弄湿，记录内容也不会受到影响，便于用户洗手或是在水下工作。

Outdoor Cuff Collection by Ann Marie Vering for Danao Living

总部设在美国的 Danao Living 是一家巴厘岛风格的户外家具制造商，最近与洛杉矶设计师 Ann Marie Vering 合作设计了 Cuff 系列新品，八件桌椅新品，都像是戴上了弯曲流线的手镯一般。

整个系列弯曲的框架采用不锈钢材质制成，半透明的定制编织方式允许光线和空气的流通，在阳光下复杂斑驳的剪影落在地面上，给人带来一种视觉上的轻盈感。

图片来源：Danao Living

Floating YOMA Bed by kaschkasch for Zeitraum

这是德国极简实木家具品牌 Zeitraum 与设计师 kaschkasch 的第二次合作。Floating YOMA 是一款看上去似是漂浮在地板上的双人床，据称设计师的灵感源自于蒲团，时下流行的沙发床的流线造型被设计师融入其中。它让人联想到日式榻榻米，但设计师意在创造一个更现代的欧洲版本，更加舒适和简约。

低矮的框架创造浮动感，四周延伸出来的边缘可以当作书架或是边桌使用。如果你想靠着床坐，滑动的靠背满足舒适性，也可以根据需求移动。圆润的床角确保用户不慎碰到时不会伤到自己。

Lariana Bathroom Line by Patricia Urquiola for Agape

西班牙当红设计师 Patricia Urquiola 最近又扩大了自己的设计版图，与意大利顶级卫浴品牌 Agape 合作，带来了 Lariana 系列新品，意在向意大利最受欢迎的旅行目的地之一科莫湖致敬，最近她刚刚完成了那里的五星级酒店 Il Sereno 的设计。

Lariana 系列包括一款线条简洁的浴缸，轮廓紧凑，意在贴合 20 世纪初的米兰建筑风格。此外还包括两个洗手盆，分为椭圆形和圆形。

A Sculptural Chair for Relaxing by Nova Obiecta

总部位于法国的设计团队的 Nova Obiecta 进军家具设计行业已有五年时间，他们的新作是为品牌 Relaxing 设计的雕塑椅 PARA（D）。

设计师希望赋予 PARA（D）的俏皮样式，可以邀请用户坐下来，沉浸在他们的幻想中，柔和的色调和圆润的线条，都意在让人们放松下来，夏日游泳池里散发出的假日气息。椅子的轮廓模仿了游泳池梯子的曲线，由漆面钢管和可洗织物制成，适用于室内和室外。

Mile Collection by Lambert & Fils

Mile 系列吊灯是蒙特利尔公司 Lambert & Fils 和设计师 Guillaume Sasseville 的合作，两个直线轮廓的吊灯组合成十字形式，一个朝上，一个朝下，像是办公场景中常见的带状吊灯，又融入了创新的灯光用法，上下散射出去的光芒丰富了空间光线的层次感。