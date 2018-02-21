足不出户也能拍出旅游美照？这个春节就靠它了！

导语：对于普通的摄影爱好者来说，总会觉得商业人像的拍摄离自己很远，觉得自己没有专业的影棚、没有这样那样的设备。（来源：蜂鸟网）

原标题：《这些看似高大上的商业人像 其实你也能轻松拍出》

但来自美国的商业及人像摄影师Nick Fancher可不这么想，她认为专业水准的照片并不一定需要专业级别的器材……使用最简单的廉价器材，你也能依靠拍摄环境的特点拍出漂亮的照片！

下面是Nick拍摄的作品，使用的就是小型闪光灯以及一些小配件。作品下还附上了场记照片和文字解说，希望你也能从手上已有的器材、资源入手，拍摄自己的作品。

保证地面和背景不被闪光照到，你就能很轻松地拍出一张全黑背景的照片

如何拍摄旅游照？找台投影仪，然后在网上找些素材，轻轻松松地在走廊上环游世界，绝对能在每届朋友圈旅游摄影大赛中大获全胜！

一面白墙，仅此而已……你家里至少还有一面墙是白的吧？

连闪光灯都没有？不碍事！找间库房，一样可以控制光线。顺便提一句，这幅肖像的背景是一块黑色的背景板。通过让你的模特坐在库房的不同位置，你能够得到不同质感和强度的光线。

白色的墙壁或者天花板能够反射光线，而图中这样的房间简直就是一个超大号的柔光箱。

在反光板上掏个洞，你就有了一支自然光环闪。反光板的材质很坚韧，不用担心洞会慢慢被扯大。而且最大的好处是你不仅省下了买环闪的钱，连摄影助理和灯架的开销也一并省了。

如果想要在狭窄的空间制造柔和的光效效果，可以在模特身边/身后放一支闪光灯，方向对准ta面对的墙壁。搞定——瞬间你就有了一个大而柔和的光源。

让模特和闪光灯都紧贴墙壁/背景，然后让光线的角度与墙面平行，你就能得到非常酷的光线效果。

给闪光灯套上不同颜色的色片，然后让模特站在桌子上，你就能像我一样拍出这种具有时尚气息的全身像。

在镜头前放一块五棱镜拍摄，能够营造出非常华丽的光线效果。但是如果把五棱镜放在闪光灯前面呢？斑驳的光线能为你的照片增色不少。

不少东西都可以用来为照片增加图案元素（比如在模特和闪光灯中间横一道栅栏，栅栏的影子就会投射到模特身上）。如果想要得到清晰的阴影，闪光灯需要离得远一点（距离栅栏2米或者以上）。同时模特里栅栏越近，打在模特身上的阴影也会更清晰。

在这张照片中，使用了V型背景板作为黑色背景，然后在模特身边分别放置了白色和红色的背景板。最终的效果应该不用再多做解释了吧？

你要是喜欢拍摄外景的话，建议常备一块背景板，黑白均可，能两个都带上就更好了。让模特站在板子前面，同时在拍摄时将环境中的元素融入进去，效果会比一般的外拍好很多。