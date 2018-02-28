元气归来|十件好物让办公室舒服得像家

导语：假期结束的这周，非常能够体会大家上班时的心情，伴随新一年的到来，我们要继续向“小目标”出发！（Rachel）

办公室对于大部分人来说，应该是除了家之外呆最久的地方，绝对值得花点心思。眼前这些顺手的文具，有趣的摆件能让你心情舒缓很多。今天为大家精选了这些办公好物，一起元气满满迎接新开始吧！

Rain Design mStand 笔记本电脑支架

看笔记本最难过的事就是保持低头的姿势，长时间保持一个姿势会对颈椎非常不好。Rain Design mStand 笔记本电脑支架能通过滑动调整角度，将让笔记本抬高到你最舒适的位置。

Rain Design是一支来自旧金山的设计团队，他们深谙Apple的设计精髓——做减法。它对于节省桌面空间的效果也是立竿见影，至少你可以在关机后将键盘收纳进它的肚子。

人们在入手Rain Design mstand后，大多会被它极简的设计风格惊艳到——一体化铝合金设计，除此之外没有任何多余的零件，可以说是颜值与功能并存了。

Logitech iK1041便携蓝牙键盘

iPad轻便易携带，办公娱乐都很方便。这种时候，一款轻便、好用的无线键盘就变得很重要了。这款Logitech iK1041便携蓝牙键盘体轻规格小，长度基本和iPad相当。重要的是它不仅方便，颜值还高，怎么拿都是加分项。

实用性方面，键盘表面采用磨砂材质，上手比较有质感。尽管厚度只有6毫米，iK1041依然提供了不错的键程，敲击时回弹性不错。

iK1041能适配包括iPad、iPhone和Apple TV在内的所有iOS产品，使用起来非常简单。如果你正在帮自己的iOS设备寻找一款有身材、用起来又有一定手感的无线键盘，iK1041是个很不错的选择。

Boogie Board 手写板

平常学习工作的时候，会随手记录一些东西，但过后经常忘记丢在哪里，怎么找都找不到。这块电子手写板应运而生，身为美亚数位板类别中的Best Seller，能够让你随时随地记录信息，再也不怕找不到了，有效提高工作效率。

不同于其他的电子手写板滑溜无摩擦感的书写体验，Boogie Board无论从压感，还是用力的轻重，都能精确的反映在手写板的字上。

除了可以随意涂鸦记点备忘录，还可以一键清空，无需充电。还可以搭配boogie board jot APP使用。只需用iphone扫一下，板上的内容自动导成白底黑字。可以以照片、备忘录形式保存在手机中，也可以以短信发送。

NeatReceipts便携扫描仪

不知道大家发现没有，办公桌上大件物品都很容易摆放，反而是各种票据、文件、草稿纸……占据了大部分空间，容易显得十分凌乱，一台NeatReceipts扫描仪可以很好的解决这个问题。

这款扫描仪最大的好处大概就是轻巧方便，不需要占用大空间，更适合个人使用。原厂自带的扫描软件十分强大，不仅扫描清晰度高，同时提供了分组标记、查找等文件管理功能。你的超市小票、发票、名片、不同类型的文件、甚至家里小朋友的画作，都可以在扫描之后方便地归档。

操作也十分简单，把文件插到纸槽中，按下按键即可，不需要担心是不是摆歪了呀是不是折角，还提供了iOS和安卓的App，方便大家可以在手机上直接管理这些文件。

Monthings 桌面收纳格

办公桌用时间长了基本会很杂乱，想要桌面整洁，关键还是得有好的收纳习惯和收纳工具。这次为大家介绍一个来自 Monthings 的桌面收纳三件套，能够一定程度上整理好你的桌面。

Monthings 桌面收纳三件套主体为白色底座，并用顶部深灰色的软硅胶来区分不同的收纳功能。同时，为了增加与桌面之间的摩擦，底部有四个角作为防滑的支点。

收纳格由三部分组成，手机、笔纸、曲别针之类的小物件都能完美收纳，堪称拯救强迫症的利器。

Keepcup随行杯

水杯是我们每天在办公室都会用到的，不论是喝水喝茶还是喝咖啡，一只漂亮的杯子真的能让我们多喝几杯。这款Keepcup随行杯在澳洲人气很高。采用食品级玻璃制成，安全坚固，也使整个杯子总重量只有100g，方便携带出行。

杯子的适用温度在-18°至210之间，也可以放在微波炉之中加热，通常咖啡装杯后可保温20-30分钟。

这款随行咖啡杯除了符合专业咖啡师的标准、实用人性化的设计、独特缤纷的色彩之外，还因为蕴含其中的环保理念而获得更多人的认可。若每天使用keepcup饮用2杯外带饮品，一年时间可节约13棵树木，实用又环保，一起为健康的生活方式举杯。

Tempo Drop 天气预测器

这可不是一只普通的瓶子那么简单，Tempo Drop是一只天气预报显示瓶，没有刻度、没有数值，瓶子在变幻的天气下呈现出不同状态，放在办公桌上是不是非常特别呢！

Tempo Drop是日本100PER公司旗下Perrocaliente系列产品，里面注入了蒸馏水、酒精、硝酸钾、氯化铵和樟脑等混合液，当瓶中液体清澈干净，代表天气将晴朗无云；当瓶中液体浑浊朦胧，代表天气将多云阴郁；当瓶中出现羽毛般的结晶，代表将降温甚至下雪。

其实它并不是什么高科技，19世纪就有人在用这种方法预测天气了，尤其是航海领域。达尔文的小猎犬号出海时就用这种预测器。Perrocaliente 只是复刻了这款产品。在办公室预测天气，想想也是蛮酷的。

Bottle Mini 桌面喷雾加湿器

在北方，加湿器是一件使用频率非常高的物品。尤其是在办公室，空调开的很足导致空气非常干燥，这款造型独特，极富设计感的 Bottle Mini 安利给大家。

这款加湿器由韩国 Eleven Plus 出品，造型像一支胖胖的输液瓶，设计师以朴素平凡的盐水瓶为灵感，带来了这款格调不俗的输液型小瓶加湿器，让盐水瓶瞬间变成极富设计感的作品。

Bottle Mini大小刚好适合放在电脑旁，USB 供电，把瓶中的水超声波雾化再抽离瓶中，可以有效缓解桌面周围干燥的空气。

STALOGY 365 days 手账笔记本

年初正是制定一年计划的好时机，Stalogy 365 days这款日程本，把24小时用刻度的方式列出来，能直观、方便地标记出一天的时间安排。

本子不仅能做预先的计划，也可以用来记录自己一整天的时间分配。实际的时间开销和原计划做对比，可以找出能进一步提升效率的地方，是工作生活的好帮手。

本子的各个小细节都非常到位，开本的大小方便外出随身携带，还可以配上HOBO的手账封套，既能保护笔记本又有自己独特的风格。

意外设计 时光系列匠心之笔

日常通勤中一套好用的文具一定是必不可少的，这款意外设计时光系列匠心之笔，手感适中，细微处流露出的各种设计惊喜，让你在办公室重温书写的乐趣。

木头笔杆部分采用质地坚硬的名贵木材，经过车削，8次砂纸的打磨，上一层薄蜡，没有像传统的做法一样上漆，完整地保留了木头的纹理和质感，随着使用，木头会产生包浆，日久光泽愈加迷人。

黄铜会随着时间推移色泽更深邃复古，擦一下就亮了，笔的上端有个防止掉落的小黄铜件。笔芯用的德国施耐德Schineider Gelion39 水性笔芯，可用其他品牌的高士笔芯替代。