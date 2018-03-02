透过手机看万物 在这50款应用中探索辽阔天地

导语：告别旧岁，迎接新春，又到了更换手机的季节。劳动者卸下一年的辛劳，将年终奖兑换成已发布半年之久的电子年货。（来源：好奇心日报）

入门版内存不足的噩梦已被抛诸身后，现在反而要烦恼如何面对性能浪费的诘难。如果被问为什么要用几千块的手机抽卡养蛙跳一跳，没关系，这里有一些通过手机探索自然的应用，可以作为这个问题的挡箭牌。

去年我们曾整理了一些相同主题的应用，如果它们已经被“卸载未使用的应用”功能清理掉了的话，那正好来看看我们今年的推荐。

将你的房间变成花园

今年，iOS11 的 ARKit 让许多开发商纷纷响应，推出了增强现实的功能，也让你能以不同的方式探索世界，拉近了你和自然的距离。尽管春节人来人往，有了这些应用，麻将桌上也能开出姹紫嫣红。

利用增强现实技术，你可以在手机上摆放家具，测量面积，解剖物体，和博物馆展品互动，涂鸦贴纸，数独作弊，观看日食原理，甚至将冬奥运动员请到你的身边。

当然，你也能用下面这些应用接近大自然。

Safari Central（官网 | iOS | Google Play）如标题所示，这款应用让你在手机上体验野生动物观赏之旅。应用与数个野生动物保护组织合作开发，模拟了大狐猴、灰熊、非洲象、美洲豹、大穿山甲和黑犀牛六种野生动物的 3D 形象。你可以与这些动物合影，并参加摄影比赛，还能在应用中给它们捐款。

Plant Life Balance（官网 | iOS | Google Play）可以让你在家里摆满绿植。想用绿色装点你的房间的话，不妨用这款应用预览一下摆放效果。如果你的房间已经绿意盎然，不妨关注这款开发中的 plant cARe（官网），它通过同步土壤中蓝牙传感器的数据，将植物的需求实时显示在你的屏幕上。

Plant Life Balance 中还提供了不同的主题搭配。

FishingGO（iOS）虽然名为“捕鱼”，但 FishingGO 是一款将你的房间变成水族箱的游戏。在水族箱中，通过不断地拍照解锁，你可以找到 200 多种真实的海洋生物。

Peakvisor（官网 | iOS | Google Play）山峰标识应用。之前我们介绍了同类应用 PeakFinder，可以显示山峰的全景素描。这款则能配合手机的摄像头，在屏幕上实时显示山峰的名字。点击右上角山峰图标可以选择显示模式：轮廓、叠加和仅显示名字。

Peakvisor 帮你指出每一座山温暖的名字。

After Ice（官网 | iOS）这款名为“融冰之后”的应用在去年世界地球日推出，意在唤起人们对气候变化的认识。应用基于美国宇航局的数据，模拟了地球上所有的冰融化之后，以及 2080 年代的海平面变化，并依据你所在的位置在你的设备上显示海面的高度。如果你不在海岸线生活，应用还提供了纽约市的示例，让你看到华尔街铜牛 70 年后的处境。

气候变化怎样影响你的生活？After Ice 给你最直观的结果。

Sun Seeker（iOS | Google Play）“逐日者”会以 AR 的方式显示天空中太阳的轨迹（精确到小时），正午高度，日出和日落的时间，甚至是任意城市任意日期的太阳轨迹。除了 AR，应用还使用 GPS 和陀螺仪来确定太阳位置。

AR 探月之旅（iOS）在你的屏幕中搭起了一扇前往月球的任意门，穿过它就能近距离观察月球上的神奇地貌，帮助宇航员完成任务。想探索太阳系其它行星的话，则可以尝试 solAR（iOS）。

NASA’s Spacecraft 3D（iOS | Google Play）& NASA 3DV（iOS | Google Play）远观太阳和月亮之后，还可以用最新的航天设备来探索它。美国航天局推出的 Spacecraft 3D 是一款航天器模拟应用，下载打印目标图纸，将其放置在任意平面之上，并用相机对准，好奇号火星车或哈勃望远镜就会出现在你的面前，你还可以看到它们是如何工作的。而另一款应用 3DV 会以 AR 的形式展示 NASA 的几个深空探测项目，你可以看到火箭的发射、猎户座太空船、肯尼迪航天中心的地面设施等。

此外，美国航天局开发了近 50 个移动应用程序，涵盖游戏、教育、日历、资讯、天气、直播和视频内容，所有的内容都是免费的。

星际漫步2 Star Walk 2（iOS | Google Play）& Satellite Tracker（iOS | Google Play）在北半球，冬季仰望苍穹可以看到一年中最美丽最绚烂的星空。而借助 AR 应用，你可以轻松知晓这些星星的名称，以及它们背后的传说。

Star Walk 2 就是这样一款应用。将手机朝向天空，应用就会定位到当前位置的星空，并显示出对应的天体和星座名称，还会浮现相关星座的图示。解锁深空天体之后，还能看到 3D 模式的星云，给你更为直观的感受。而同厂应用 Satellite Tracker 的功能就是追踪近地轨道上，肉眼可见的人造天体，比如国际空间站、天宫一号、哈勃望远镜等等，并且可以在经过你的上空时设置提醒，此外还能显示空间站中当前驻扎的宇航员的名字。

举起设备对准天空，就能在屏幕上看见星座的信息。

此外，你还可以选择同类应用 Sky Guide AR（iOS）、星空（iOS）、Stellarium（iOS | Google Play）、SkyView® （iOS | Google Play）和 SkyView® Satellite Guide（iOS）。

其它教育类的 AR 应用还有：

Elements 4D（官网 | iOS | Google Play）化学反应模拟，打印出印有化学元素的立方体，观察元素间产生的化学反应。

FigmentAR（iOS）进入 AR 构建的传送门，背后是 VR 的虚拟世界。

Jigspace（iOS | 官网）3D 结构模型库，包含常见物体的内部结构，可以用手机轻松解构它们。

Shakespeare’s Globe 360（iOS | 官网）在手机上探索莎士比亚时代的环球剧场。

Popar World Map（iOS | Google Play）在 Popar 世界地图上探索各地景观。

2018版人体解剖学图谱 Human Anatomy Atlas 2018（iOS | Google Play）& Complete Anatomy 2018（iOS）& Anatomy 4D（iOS | Google Play）& The Brain AR（iOS | Google Play）用 AR 学习人体解剖学。

我的好饿的毛毛虫 AR 版（iOS）看经典的少儿角色“好饿的毛毛虫”蜕变成蝶。

dinosAR（iOS）& Monster Park（iOS）& 恐龙魔盒（iOS）& Dinosaur Everywhere（iOS | Google Play）将你家后院变成史前公园。

还有这些新应用令人惊艳

如果这些应用提示“不支持当前设备”，没有关系，在你的耐心耗尽前，这里还有一些新的自然学习应用，不涉及 AR 技术。

Dawn Chorus（iOS | Google Play）卡内基自然史博物馆开发的闹钟应用，用馆内精选的鸟类叫声作为铃声。你可以选择 20 种稀有的鸟鸣，谱出一场黎明的合奏曲。

Birdstopia（iOS | Google Play）如果你是《深海水族馆 Abyssrium》（iOS | Google Play）和《彩翼之星夜》（iOS | Google Play）的爱好者，那么一定不能错过这款《鸟的天堂》。通过不断的点击，你能解锁各种美丽的鸟儿和栖息地，沉醉在它们的啁啾之中。

Paper Wings（iOS | Google Play）控制纸鸟的物理飞行游戏，你可以在游戏中解锁世界各地的鸟类。

tori no iro（iOS）定制鸟类壁纸应用，已适配 iPhoneX。

此外， 美国康奈尔大学推出的网站 Bird Academy 中，有不少与鸟类相关的网页游戏，涉及鸟鸣、行为、进化、解剖、羽毛等各个方面。

Flap to the Future 以横版飞行游戏展示了鸟类的翅膀进化的大致起源。

自然观察（官网 | iOS | 安卓）山水自然保护中心开发的自然记录平台，你可以了解附近的物种，查询物种和保护地，分享观察的物种记录，以及互相帮助鉴定物种等等。

动物守护者（iOS | 安卓）通过动物特征和动物照片快速识别动物物种，还能查询贸易制品和相关的法律法规。

上海昆虫（安卓）收录了上海及周边地区常见的 200 多种昆虫。

LepSnap by Fieldguide（iOS | Google Play）蛾类和蝴蝶的识别社区，帮助你认识超过 175，000 种鳞翅目的昆虫。

Collins Bird Guide（iOS | Google Play）《柯林斯鸟类指南》的应用版本，覆盖 700 多个物种，3500 多幅插图，详细介绍了鸟类的栖息地、分布、识别特征和叫声。此外，NatureGuides 公司还推出了一系列鸟类的昆虫的识别应用，只不过这些应用都有分布区域的局限。

有期（iOS）《榫卯》、《折扇》团队新推出的日历应用，提醒你节气物候的流转变化。

Brian Cox’s Wonders of Life（iOS | Google Play）英国物理学家 Brian Cox 节目中的生物和栖息地的 3D 照片和高清视频。

《柯林斯鸟类指南》是欧洲必备的观鸟手册。

Stephen Hawking’s Pocket Universe（iOS）扁平艺术风格的科普应用，解释了霍金在 6 个话题上引人入胜的工作。

3D 地球神奇地图集（iOS）& Earth 3D Animal Atlas（iOS）包含世界奇观、行政区划、物种分布的 3D 地球仪。

Pigeonetics（iOS）美国犹他大学推出的遗传学游戏，通过鸽子父母的外貌来预测小鸽子会长成什么样。

哺乳动物（iOS）& 百怪千奇野兽园（iOS）Tinybop 推出的两款认识野生动物的应用，探索野生动物的生活习性和解剖结构。

Marco Polo 北极（iOS）& 海洋（iOS）去深海探险，去遥远的北极。

NAMOO 纳木 - 植物界的奇迹（iOS | Google Play）探索植物的一生，了解植物的理想生长条件，直观感受细胞结构和光合作用的过程。