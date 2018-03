这几个怪异游戏让你脑洞大开

导语:以下是我们准备的 Hack Your Life,每天 2 件事,左转学习一些生活新技能来,右转认识几个新奇游戏。我们还进行了几个脑洞大开的生活实验,为你的好奇心找点新鲜灵感。(来源:好奇心日报)

新年快乐!

今天玩点一反常态的游戏,这几个脑洞游戏的机制和设定,可能远超你的想象。

和那些鼓励你刷分、花上数个小时艰难地获取某些成就的游戏不同,你在什么地方打开、选择什么进度不是什么问题,重点在于能不能 Get 到开发者的良苦用心,有时候挫败感也是乐趣的来源。

Hap Inc。 构建了一个全家都很有戏的系列作品

日本手游厂商似乎相当擅长这类作品,手游厂商 Hap Inc。 开发过一系列脑洞清奇的手游,其中不少人物在多个游戏中都有出场,像是一个系列故事。

例如 Tokimeter(iPhone|Android 手机)说的是姐姐的恋爱故事,《布丁被吃掉了》(iPhone|Android 手机)里弟弟偷吃了姐姐的布丁被追着打,《妈妈把我的游戏藏起来了 2》(iPhone|Android 手机)是弟弟寻找藏匿的游戏机续集,里面还有《奇怪的任意球》(iPhone|Android 手机)的足球队员。

《妈妈把我的游戏藏起来了 2》

游戏玩法接近于解谜,但游戏中用到的道具、用道具的方式常常会出人意料。例如《妈妈把我的游戏藏起来了 2》里,看守橱柜的 4 名守门员会因为苍蝇吓倒;妈妈因为苍蝇产生惊吓的对话框,也是可以使用的道具之一。

日本另外一家手游开发商 Global Gear,K.K。 的作品和 Hap Inc。 有相似的幽默感。这家公司旗下的《髪はえる。毛根の育成。理想のモテ髪で新しい自分に。》,更通俗的说法是《毛发育成》(iPhone|Android 手机),以及《神回避》(iPhone|Android 手机)等作品,也是脑洞很大。

当人生由抽卡决定

2419 年,抽卡模式被应用到了商业社会的所有方面,衣食住行都需要收集一定数量一定类型的卡片,才能获得相应的物品、服务。喝水需要水卡,吃饭需要食物卡,生病了,你就需要抗生素、镇定剂等药物。

甚至是监狱也用上了这套方法。因抽卡作弊入狱的你,希望在 1 年内收集 100 张稀有的 SSR 卡片免刑出狱。

死了太多次。。。

这是国内开发者制作的游戏抽卡人生(iPhone|Android 手机)的世界。这个设计有些简陋,围绕着抽卡展开的游戏,来自于开发者的脑洞“要是未来全变成抽卡游戏了会怎么样”。

当游戏的核心变成了抽卡后,天赋、用于抽卡的有限资金、精神压力,每天需要消耗的体力、水份,都变成了游戏的影响因素。这款游戏本质上相当讲究策略,尽可能地活下去,活下去才有充足的时间抽中 100 张最稀有的 SSR 卡片。

请不要手软地点击抽卡按钮,只是要当心,当你的精神状态陷入到疯狂时,抽中 SSR 卡片只会导致“乐极生悲”,致死。

研究透彻这款游戏,足够花上 2、3 个小时了。

怀着恶意开发的游戏 Getting Over It

Getting Over It(Steam|iPhone)也被称作是《猛男爬山》,这不是一款常见的游戏。

独立游戏开发者 Bennett Foody 开发了这款游戏,在一个没什么给定目标的静态环境里,一个下半身在罐子里的裸男挥舞着一把大榔头用于移动。

这是一个相当魔性,在 iPhone 上操作还不太顺畅的游戏。玩家必须用单指控制榔头的着力点、旋转方向,推动这个半身裸男攀登。如果不小心挥错了方向,玩家前面多个小时的努力就会完全白费,半身裸男跌落地面。

唯一可以称得上激励的,可能是有时出现的旁白。当玩家从高处跌落时,旁白还会突然出现,用名人名言做出总结。

这还是一款开发者怀着恶意开发的游戏。开发者在游戏官网上还写了这样一句话:我是为了一群特定的玩家开发这款游戏,目的是伤害他们。在后续的一次采访中,他说,这款游戏的目标玩家是那些自尊心很强的人。

即便如此,想试试看自己能努力到哪里的动力还是能推动玩家一次次尝试。

人类一败涂地

最后推荐一款 PC 游戏,《人类:一败涂地(Human:Fall Flat)》(PC)。

一群软绵绵有软土般质感的人偶,找来砖块、木箱来解开门房,物理动作的设计相当不错。例如你其实可以不打开房门,直接双手挂在墙上,靠来回摆动翻越墙壁。

让游戏显得更好笑的部分在于,游戏设计上有点 bug,给原本就鼓励多种方式完成谜题的游戏增加了更多的乐趣。你可以在 B 站上看到很多游戏中的 bug,例如用于垫高的木箱会来回滚动。

如果想增加更多的笑料,你可以试试多人联机,多人协作时的不同步、相互之间的不合作,会出现很多好笑的场景。

祝你玩得开心。