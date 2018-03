用59个美了整个下午的游戏 带你走进神奇幻境

导语:美学大家朱光潜在《大人者不失其赤子之心》提出,“艺术的雏形就是游戏”,游戏中含有创造和欣赏的心理活动。像艺术一样,游戏把欣赏的意象客观化,模拟出一个具体的情境,还带有移情作用,可以安慰情感,弥补现实缺陷。(来源:好奇心日报)

但他也指出,相比于艺术,游戏缺乏社会性,也未曾顾到媒介的选择和技巧的锻炼,因而被艺术远远甩开。

然而需要说明的是,囿于时代所限,文中所指的“游戏”,是指儿童堆砂为屋的嬉戏,并非我们如今所认知的声光幻影。

随着科技发展,游戏的定义已被大大扩宽。如今的电子游戏结合各种技术手段,用引人入胜的故事、如诗如画的构图、余音绕梁的配乐、精妙绝伦的机关,营造出一个个神奇幻境,令人热爱和陶醉,甚至被称为第九艺术。

这里有一些美丽的游戏,也许能伴你度过无聊的下午。

书卷蕴藏的简约之美

Florence (iOS)是《纪念碑谷》的主设计师 Ken Wong(王友健)开发的新作,于今年情人节登陆 App Store,讲述女主角 Florence Yeoh 在初恋中经历的酸甜苦辣。

游戏风格清新简约,就像在阅读恋爱绘本,来自Mountains

2016 年,王友建离开《纪念碑谷》团队 Ustwo,创立了独立工作室 Mountains,制作这款关于恋爱的游戏。王友建表示,游戏的灵感源自电影《和莎莫的 500 天》和《暖暖内含光》,以及绘本小说《Slice Of Life》。

游戏也正像一本互动式的漫画书,翻开书页体验 Florence 的日常生活。从藏在插图中的一个个小游戏中,你跟着 Florence 生活、工作、睡觉、沉迷社交媒体,直到遇见大提琴手 Krish,随后试探、恋爱、成长、分歧,体验爱情当中的点滴。

游戏操作各有不同,有些会以进度条作为提示。

Florence 这类游戏没有华丽的场景和激烈的动作场面,它们将阅读的乐趣搬上电子设备,加入创意的交互元素,让你在翻页之中感受到书籍蕴藏的美。

《6 号设备》Device 6(iOS)独立大户 Simogo 开发的解谜游戏,悬疑互动式小说的集大成者。同类还有《水手之梦》Sailor’s Dream(iOS)。

《万民四末》Four Last Things(iOS | Steam)在西方经典宗教故事和名画中,经历人生最后的四件事。

《画中世界》Gorogoa(iOS | Steam)在精美的手绘插画中,探寻古老神秘生物的故事。

Traption Bakery(iOS)调整画中的元素让面包房运转起来。

《行走的老鲸鱼》Flewn(iOS)年迈的老鲸鱼穿越沙漠寻找海洋的故事。

纪念哈利波特 20 周年(网站)网易推出的哈利波特致敬 H5,玩法也致敬了 Device 6。

禅意游戏的意境之美

Flower 花(iOS)是一款移植作品,由“游戏禅师”陈星汉 thatgamecompany 公司 2009 年发布于索尼 PS 平台。游戏中,你操纵一缕清风,吹拂于山野之间。清风过处,一路繁花绽放,落英缤纷,又让草木焕发生机。

在自由祥和的游戏体验中,你得以逃离日常的喧嚣,前往辽阔的花海中徜徉。游戏充满禅意,在探索中引发对人生的思考。

说到陈星汉,你一定还记得 2017 年苹果秋季发布会上压轴亮相的《Sky 光遇》。这款多人协作探索古文明遗迹的游戏,有着和《风之旅人》相似的机制,互不相识的玩家需要互相帮助,帮彼此点亮蜡烛,照亮山洞,开启神秘的旅途。

《Sky 光遇》需要和陌生人协作完成解谜。来自官网

目前,这款游戏已在新西兰区测试,国内则将由网易代理。

《白色旅途》White Trip(iOS | Android)化身鸟儿飞过冬季的天空。

Loner(iOS | Android)国产独立游戏,在孤独的飞行中拼凑出过往的故事。

《我的绿洲》My Oasis(iOS)在岛屿上生出一座绿洲。

《荒漠乐园》Desertopia(iOS | Android)在沙漠中辛勤耕耘培育出新生命。

阿尔托的奥德赛(iOS | Android)滑雪游戏《阿尔托的冒险》Alto‘s Adventure(iOS | Android)的续作,主角脚下不再是皑皑白雪,而变成了广阔的沙漠。

霜-Frost(iOS)用手指绘出前往母星的道路,引领成群生灵返乡。

故事情节的文学之美

Father and Son 《父与子》(iOS | Google Play)是那不勒斯国家考古博物馆推出的游戏,讲述男孩在古城间穿梭,体验不同时空不同身份下的命运抉择,借此探寻未曾谋面的父亲生前钟爱的考古事业。

主角游历古罗马、古埃及、庞贝古城和那不勒斯,跟随他的脚步,跨越时空的古城风情画在我们眼前徐徐展开。游戏剧情环环相扣,在不同时空中相互串连。古今线索交错暗合,古老和现代在屏幕上完成重叠,呈现出历史的沧桑。

跟随主角的脚步,踏上寻找亲情的旅程,图片来自官网

而你在游戏中的任何一个选择都可能影响故事的发展,从而引发不同的结局,让人感慨时间和命运的无常。这也是游戏情节的魅力所在。

游戏由博物馆开发,主题、元素和情节都能准确地还原历史,二维的艺术风格也赏心悦目。游戏中还加入了定位彩蛋,GPS 位置在那不勒斯博物馆时会解锁更多的剧情。

《回忆之旅》Old Man’s Journey(iOS | Tap Tap)跟随一位老人踏上寻找过去的路途。

《永不孤单》Never Alone: Ki Edition(iOS | Google Play)根据阿拉斯加民间传说改编的,跟随小女孩 Nuna 与她的北极狐同伴探索暴风雪的起源。

《沉默年代》The Silent Age(iOS | Google Play)与《回忆之旅》来自同一家开发商,主人公意外穿越过去与未来,将人类从灭绝的命运中解救出来。

Space Age : A Cosmic Adventure(iOS)怀旧科幻冒险,用像素风格讲述一群星际探险家 1976 年在开普勒-16 星球遭遇外星人的故事。

《破碎时光》Broken Age(iOS | Google Play)一位被选为祭品的女孩,和在太空飞船中独自生活的男孩,各自突破过去追寻美好生活的故事。

《备忘录》The Memoranda(iOS)帮助一位失忆的年轻女士拼凑她的回忆,灵感来自村上春树的短篇小说。

《世界的尽头》The End Of The World(iOS | Google Play)开发者因为失恋,花三年做出了这款游戏,将整个故事浸泡早心碎的痛苦当中。

《壮汉海上漂流记》Burly men at sea(iOS)三个大胡子渔民想要摆脱平凡生活,寻求冒险的故事。

《癌症似龙》That Dragon, cancer(iOS | Google Play)制作者瑞恩·格林的儿子约埃尔在一岁时确诊癌症,游戏记录了一家人与病魔斗争的历程。

《怪奇物语》Stranger things(iOS | Google Play)电视剧同名手游。

《去月球》To the Moon(iOS | Tap Tap)两位医生借由改变记忆,为弥留之际的人们了却心愿的故事。

《超级兄弟:剑与巫术》Superbrothers: Sword & Sworcery EP(iOS | Google Play)扮演剑客历经冒险,最终解开诅咒成为武士的故事。

待解谜题的精妙之美

Franz Kafka Videogame(iOS)是一款以小说家卡夫卡的作品作为素材的解谜游戏。和卡夫卡的文学作品一样,游戏从画面到谜题充满夸张怪诞的形象,处处透露着荒诞和超现实之感。

游戏素材取自《审判》、《乡村医生》、《变形记》等作品,讲述主角 K 医生偶然接到一份来自美国的工作邀请,自此踏上了前往美国的奇幻旅程。一路上 K 医生奇遇不断,在自己和他人的梦境、回忆和幻觉中逡巡穿梭。

猜一猜怎样赶走堵在铁轨上的奶牛?

游戏的谜题千奇百怪,并不能依靠一般点击解谜游戏的经验来玩,只能不断尝试点击可以交互的元素来碰碰运气,并在最终解决时恍然大悟,得到”居然还有这种操作”的感想。一些关卡当中会在右上角给出提示,但所给的线索有时仍旧让人摸不着头脑。

本作是由获奖游戏《哈姆雷特》(iOS | Google Play)的团队打造,前作同样根据名作改编。

《带你回家》Bring you home(iOS)Love You To Bits(iOS)开发商的新作。讲述外星人波罗拯救他被劫持的外星宠物的故事。

《见证者》The Witness(iOS 美区)移植游戏,孤身一人探索遍地谜题的奇怪小岛。

《断臂》Severed(iOS)跟随独臂战士萨沙与妖魔鬼怪战斗,寻找她失联的家人。

《爷爷的城市》Lumino City(iOS)在纯手工实景搭建的纸板城市中,历经险阻寻找被绑架的爷爷。

《银河历险记3》Samorost 3(iOS | Tap Tap)曾开发出《植物精灵》(iOS | Google Play)和《机械迷城》(iOS | Tap Tap)的 Amanita Design,讲述主角小精灵历经辛苦找寻让银河系星球的植物失去活力的元凶的故事。今年 3 月,工作室还将推出新作 CHUCHEL。

《伪装游戏》Agent A(iOS | Google Play)最近更新了第四章的游戏内容,获取任务背后更多惊人的秘密。

《银河中的挤奶工》Milkmaid of the Milky Way(iOS | Google Play)一艘从天而降的宇宙飞船,如何改变了挤奶工露丝的平静生活?

《狼奔豕突》OXENFREE(iOS | Google Play)画风清新的自然惊悚冒险游戏,靠对话推动剧情,你也可以保持沉默,做个倾听者。

《达芬奇之家》The House of da Vinci(iOS)以达·芬奇为主题的密室逃脱游戏。

《艾彼》Abi(iOS | Tap Tap)本土独立游戏。和被淘汰的机器人 Abi 与沉睡中的工业机器人 DD 一同踏上一段末世之旅。

迷室:往逝(iOS | Android)《未上锁的房间》The Room 系列新作。

《地心世界 1&2》The Inner World(iOS | Google Play)& The Inner World 2(iOS)宫廷音乐家 Robert 与神秘盗贼 Laura 携手拯救世界的故事。

迷失岛(iOS | Tap Tap)探寻大西洋海域的神秘小岛背后的故事。开发商曾推出《南瓜先生大冒险》(iOS | Tap Tap),如今《迷失岛2》(Tap Tap)也即将上架了。

雨纪(iOS | Tap Tap)用手里的光点亮灯和石碑,让雨水从城市中退去。

《星人:光的故事》Starman: Tale of Light(iOS)在灰暗的水泥森林中,收集一丝丝星光。

《苍白之夜》White Night(iOS)日记、报纸、书籍,在只有黑白两色的世界中,力所能及地收集线索解决谜题。

新奇玩法的创意之美

FEZ (iOS)是加拿大开发者 Phil Fish 开发的独立游戏,开发时间超过 5 年,于去年 12 月移植到 iOS 平台。如果你看过《独立游戏大电影》,一定会对这款游戏印象深刻。

像素风格的世界中,主角 Gomez 在 2D 与 3D 的世界中切换视角,收集散落在各地的方块,从而拯救宇宙。是的,这不是简单的横版卷轴游戏,而是一款 3D 动作冒险游戏。

游戏的创意就在于视角的转换。Gomez 从二维平面跳跃到三维的方块之上,突破次元完成了维度的旅行。比起单纯的视错觉,游戏带来了更为强烈的视觉冲击,关卡设计令人惊叹。

游戏配色和场景细节十分用心。移植版将虚拟按键加到了屏幕两侧。尽管距离最初问世已经过去了 5 年,但仍旧是一款不容错过的游戏。

《致命框架 1&2》Frame 1(iOS | Google Play)& 2(iOS | Google Play)打破动态漫画的结构,以改变故事的结局。

《切出前路》Splitter Critters(iOS | Google Play)将原有画面割裂、重组,为外星生物指引路线。

纸境(iOS | Google Play)用立体书构建的神奇幻境。

纪念碑谷 1(iOS | Tap Tap)& 2(iOS | Tap Tap)视错觉经典游戏。

《空中阁楼》Pavilion(iOS)通过操纵声音、光线、实物,指引主角探索现实和幻想交错的空间。

Blackbar(iOS | Google Play)猜测未来的监控社会下,书信中被涂黑的内容。续作 Grayout(iOS)则让你体验失语症的感觉。

《百变插图》Vignettes(iOS)通过旋转变换物品的造型,见证一部电话的七十二变。

GNOG(iOS)支持 AR,摆弄各种小玩意,找到它们暗藏的机关。

《解谜指南》The Guides(iOS)The Guides Axiom(iOS | Google Play)借助解码器,利用摩尔斯密码和编程相关的知识,解决一个有一个密码。

《别相信他的谎言》Do Not Believe His Lies(iOS | Google Play)同 The Guides 系列类似。

《请勿乱动》Please, Don‘t Touch Anything(iOS | Google Play)桌面上有一个红色的按钮,唯一的规则是不可以乱点,你会怎么做?

《隐藏的人》Hidden Folks(iOS | Google Play)妙趣横生的找茬游戏,你需要寻找的对象可能需要一些操作才会显示在屏幕之上。最近更新了新的关卡。

《无言》unWorded(iOS | Google Play)通过将字母拼成图形,回溯一位小说家一生的著作。

如果可以回家早一点(iOS | Tap Tap)以《每天回家都会看到我老婆在装死》为灵感开发的游戏。主人公每天下班回家,都要面对以各种方法装死的妻子,你所要做的就是救活她。