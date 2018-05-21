Instagram 也将推出防沉迷功能 帮助用户更好地管理时间

导语：继 Google 在一周多前的 Google I/O 2018 开发者大会上推出带时间管理功能的新系统后，Instagram 也不甘落后，在新版安卓端应用中加入了 Usage Insights（用量观察）这一栏。用户可以看到自己在 Instagram 上所花费的时间，但具体的衡量方式还不得而知。（来源：好奇心日报）

这项未公之于众的新功能一开始是被一个热爱解码程序的程序员发现的。在麻州大学达特茅斯分校读计算机科学的黄文津（Jane Manchun Wong），平时业余爱好就是反编译内测版的社交媒体应用程序，从用户角度发掘将要推出的新功能，并分享在推特上。她本人也是 Instagram 爱好者，5 月 14 日率先发现了安卓版 Instagram 的时间管理功能以后，又在推特上陆续分享了 Instagram 其他三个新功能：用户可以在通知栏中直接回复或点赞评论了；Ins 故事加入了 Facebook 一键分享按钮；回复栏出现了常用 Emoji 和@他人的快捷键。

Usage Insights /Twitter@wongmjane



科技媒体 TechCrunch 在看到黄文津的推特截图以后，马上报道了 Instagram 的新功能。12 小时候，这则报道得到了 Instagram CEO Kevin Systrom 在推特上的官方确认：“没错……我们正在开发时间管理工具，帮助 IG 社区的用户们了解自己花费在应用上的时间——他们在 Instagram 上的任何时间都应该是积极而有目的的。理解在线时间是如何影响人们现实生活，这一点很重要。这是互联网公司的责任，我们应该对此（时间数据）诚实。”

如果说 Google 推出的时间管理功能旨在提醒人们不要沉迷手机，那么Instagram 的“用量观察”功能很可能是要提醒人们不要沉迷“消极社交”。Instagram 的母公司 Facebook 前不久发表了反思性的言论：主动社交（回复、评论、聊天）对健康有益，而被动社交（如无止尽地刷动态）让人心情变差。尽管 Facebook 目前还没有推出任何让用户警惕 app 使用时长的功能，但它的确调整了算法，减少了“病毒传播式热门视频（viral video）”在主页上的出现频率，使得人们更少地被动接受信息。

研究表明人们在被动社交上花的时间更长

而 Instagram 以图片和视频为主的社交形式似乎比 Facebook 更容易陷进“刷动态成瘾”的旋涡。在 2017 年英国皇家卫生协会发表的一项针对青少年关于社交软件的使用调查中，Instagram 就被评为了“最消极的社交媒体”，对青少年的心理健康十分不利。调查发现，浏览 Instagram 上其他人发布的旅行美图会给人一种“别人都在享受美好生活，而我却在挥霍时间”的消极心理，有研究者将其命名为“嫉妒螺旋（envy spiral）”。另外，Instagram 社区里美颜、滤镜后的图片极大地挫伤了青少年对自己外貌的信心，并加重对外形的焦虑。

不论如何，最近的技术反思浪潮似乎是一个当代启示：当注意力经济开始形成反冲效应（backlash）之时，也就到了我们收回注意力掌控权的时候了。