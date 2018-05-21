这些好文具让工作里的幸福指数提高不少

导语：国誉（Kokuyu）是日本一家有着112年历史的文具品牌。1905年以纸制品起家，1930年开始做起了文具，1969 年起涉足办公家具行业，国誉以优质而并不高昂的价格为日本人熟知。（来源：界面）

原标题：《这个日本设计大奖推出的好文具 让工作里的幸福指数提高不少》

“Campus”笔记本是国誉的经典系列，这款诞生于1975年的笔记本在中国也有销售，看封面是不是就觉得有点熟悉呢？

随着科技的发展，在无纸化办公的趋势下，对于走出学校的人来说文具似乎显得不那么重要。国誉从2002年起推出了自己的“国誉设计大奖（Kokuyu Design Award）”，用良好的设计去引领文具升级，保持人们对于文具的旺盛好奇心。

国誉设计大奖每一年的好作品挺多，光是已经投产的那些，就可以提升不少办公幸福感。重要的是，这一次你可以买到它们。

泡の定規

格尺的形状样式仿佛从我们第一次见到它的那天起，就在脑海中被固定下来了。这件2015年优秀奖作品用大大小小的气泡代替了绝对理性的数字，给格尺变了个造型。

尽管格尺中的泡泡也是经过精密计算并严格固定形状的，但树脂与气泡形成的透气感还是给桌面增添了一丝自然气息。

漫画胶带

文具的重要作用就是辅助创造，如果同时还能激发想象力就更好了。

这款胶带似乎迎合了漫画大国日本的创作需求。在胶带上印上漫画格和代表不同分为的效果线，格中的留白则等待使用者去自由创作。

下次送礼物的时候就可以用它来DIY祝福语了。

すっきりとした単語帳

这是一款专门为背单词而生的便笺本。每一个卡片对应一个单词，内容可以任意更换，大小也正好适合拿在手上随时背一背。

单词本的收纳也十分简单，橡皮筋的弹性为卡片的数量提供了自由度，纸张也是尽量选择重量较轻的款式。

当然，单纯作为便笺也是实用的。

儚く、美しく

在这本日历中，每一天的日期都是由线缝制而成。轻轻一拉，线从当日的数字中被抽走，也代表了一天的结束。

这样一来既节省纸张，日历也变得美观有趣。

Stoop

出门在外，在公园里、或者看到美好的景色时，人们往往愿意坐下来欣赏。如果能有个舒适便携的坐垫是件让人开心的事。

这款树脂制的坐垫从日本传统的榻榻米坐垫中吸取灵感，采用了传统的七宝烧图案，轻便且支撑效果好。同时也可以作为靠背使用。

和ごむ

和服、和纸倒是见过不少，和式橡皮筋第一次听说。

“水印”是日本一种传统的绳结艺术，和式橡皮筋的创意就来自于此。既可以用来表达馈赠时的祝福、回礼时的感谢，也可以标记自己的物品。谁说橡皮筋就不能精致一点。

カドケシ

每块橡皮最好用的时候都是刚买回来的时候，因为有棱有角的形状可以把细处的错误也擦干净。国誉设计奖的这块得奖橡皮，就全身都是棱角，这一次想把橡皮擦圆都难。

这块橡皮2002年获奖，2003年商品化。面世9年后在MoMA纽约现代美术馆中提供售卖，一直收到颇高好评。

roll table

对于家长来说，小朋友的乱涂乱画大概是一件让人头疼的事。在有了这款Roll Table之后大概可以得到解决。

这款设计仿造卷纸的形状，让设计本身即是桌子又是纸张。小朋友还可以将自己的画作随时取下，每一卷画完简直成就感满满。

エンボスノート

Campus的本子早已不稀奇，这一次干脆推出一个无格笔记本。

整个笔记本中并不使用印刷，而是用隐形印痕提醒人们对其格线，更利于自由创作的发挥。

チビット

同样是笔记本设计，这款本子的妙处在于可以沿着纸张上的印痕任意私下，因此也可以根据自己的需求DIY出多种用途。