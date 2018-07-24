诺基亚“香蕉机”引回忆杀 这些“机皇”销量过亿

导语：近日，人称“香蕉机”的诺基亚 8110 4G 版终于在京东和诺基亚手机小程序官方商城开启了预约。（来源：Mywishlist）

作为经典机型诺基亚 8110 的复刻版，诺基亚 8110 4G 在保留原版设计元素的基础上，加入了曲线滑盖机身、17 天超长待机、VoLTE 通话和移动热点等更适应当今时代的元素。

诺基亚 8110 4G 同时也是自去年复刻诺基亚 3310 之后，HMD 复刻的又一款诺基亚经典机型。

还记得最初见到诺基亚 8110，是在电影《黑客帝国》中。基努 · 里维斯在让电影成为经典的同时，也让他当时手握的那款手机成为了不少人心中的经典。

诺基亚 8110 当时最惹我爱的，就是那个类似香蕉的造型，以及滑盖的设计。而此次复刻版的诺基亚 8110 4G，不仅带回了滑盖设计，可以让机身曲线贴合脸部；同时还加入了通过滑动滑盖来点亮 / 关闭显示屏、接听 / 挂断电话等方便的交互。

不仅如此，诺基亚 8110 4G 还新增了 “ 香蕉黄 ” 配色，更让这款手机显得个性十足。

因此，当今年的 MWC 上诺基亚首次展示这款复刻机之后，我就一直在盯着诺基亚的工作人员询问这款产品的国内具体上市时间。

诺基亚 8110 4G 采用双卡双待单通设计，支持移动和联通 4G。这款机器售价人民币 499 元，7 月 31 日 10：08 正式开售。

然而，诺基亚历史上最畅销的手机却并不是 8110。下面我们找了诺基亚史上销量超过 5000 万的一些手机，不知道里面有你认识的吗？

诺基亚 6230，该机于 2004 年发布，销量超过 5000 万部。

诺基亚 3100，该机拥有多种颜色，销量超过 5000 万部。

诺基亚 5130，该机于 2007 年发布，销量超过 6500 万部。

诺基亚 6010。该机于 2004 年发布，销量超过 7500 万台。

诺基亚 1208。该机于 2007 年发布，销量为 1 亿部。

诺基亚 1600。该机于 2006 年发布，销量达 1 亿 3000 万部。

诺基亚 2600。该机于 2004 年发布，销量为 1 亿 3500 万部。

诺基亚 3310。该机于 2000 年发布，销量为 1 亿 3600 万部。

诺基亚 1200。该机于 2007 年发布，销量同样约为 1 亿 5000 万部。

诺基亚 5230。该机于 2010 年发布，销量为 1 亿 5000 万部。

诺基亚 3210。千禧年前最受欢迎的手机，于 1999 年发布，销量达 1 亿 6000 万部。

销量最佳的手机毫无疑问的是 。。。 诺基亚 1110。这部手机于 2005 年发布，销量达到了令人惊讶的 2 亿 5000 万部！

瞬息万变的移动互联网时代，每天都会诞生无数新鲜的、好玩的！