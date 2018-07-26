为什么明星自拍看起来就很时尚？如何get易烊千玺同款高清自拍照

导语：易烊千玺中戏双科成绩第一上热搜之后，在开博五周年的日子，易烊千玺微博晒高清自拍引发无数网友热议，其中微博小尾巴暴露了这款神器！

微博是这样的：

但从这张易烊千玺的深夜自拍照来，明显拍照环境的光线条件很恶劣，而且背后还有反光，但照片的清晰度与亮度却都非常好，而且美化效果极其自然，眉毛这样的细节都处理的非常得体，可见确实是一款自拍利器啊！

在揭秘之前，先来看看一个调查，大家究竟在什么时候想要自拍？排名靠前的几个理由是这样的：

那你觉得什么样的自拍最难？排名靠前的几个理由是这样的：

其实自拍的秘籍就是要掌握自拍焦距，nova3采用定焦镜头，不具备专业摄影功底的你也可以随手拍出清晰的自拍美照。

另外对于自拍手残党最致命的是拍照10分钟修图2小时的魔咒，如果能有智能检测肌肤，自动补充肤质细节、自动美颜，那可就是自拍党的福音了。

今天要说的就是由易烊千玺代言的这款华为nova3手机！前置双摄，2400万海报级自拍，NPU智能单元硬件级AI，专业识别自拍场景迅速优化，保证人美景也美。

代言人易烊千玺亲测有效，在华为nova3发布盛典现场，他讲述用nova3在家中对着猫咪拍摄，手机自动识别出被拍摄者为猫，超级智能方便，因为nova3的AI场景识别功能，能够自动识别物体，并推荐相应模式。包括旅行的时候比如你对着夜空或者天空，会实现参数自动调整，变成大片的感觉，所以会特别帅。

除了借助前置2400万像素高清摄像头的华为nova3自拍神器，许多拍摄小技巧也要get起来， 那怎样才能不仅拍的自然好看，而且还更具“时尚”感呢？

1、 对角线合影

2、 借助道具

3、 不看镜头

4、运用手势

4、 抓拍 不经意的瞬间很迷人

6、利用肢体或者背景造成延伸感

7、近距离拍摄 ，会去掉很多干扰因素，能让视线直接落在脸上

8、运用四宫格

看到这里，相信各位已经get到如何拍摄出明星同款高清时尚自拍照，掌握了拍照技能，那你还需要一款拍照神器华为nova3，就可以把自己喜欢的自拍照打印成海报了。

刚入手的nova3，小编也按耐不住想要来几张自拍照了，华为nova3的海报级自拍效果真的很牛，不信你看，打印出和真人一般高的海报，不但没有糊而且连头发丝都根根分明！

选出自己喜欢的照片，和男友的照片，和宠物的照片真的可以打印成海报挂在家里，超级清晰震撼的！