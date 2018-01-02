北京开了家杂志图书馆 老房子有了新用途

导语：在这座河边小屋中展开了一场人、书籍与空间的对话。（来源：界面）

（原标题：《北京鲜鱼口街区开了家杂志图书馆，老房子有了新用途》）

近几年，外国设计师频繁改造老建筑。其实并不只有外国设计师热衷于改造老建筑，中国的设计师也是如此。历史元素与当代艺术的碰撞似乎是当下室内设计的一个风口。在北京鲜鱼口街区的一条新修的小河旁，未来以北工作室受读书会委托改造了一间老宅，建成了中国第一家杂志图书馆——春风习习读书会。

读书会的创办人希望通过设计给如今仍喜爱纸质阅读的读者带来新的空间体验。书馆所在的街区经历过新的规划后，旁边的胡同，门前的小河、石子路和常青的绿植，给书馆带来开阔视野的同时创造了一种人文气息。

改造老建筑最大的问题是如何找到传统建筑与现代元素的平衡点。书馆原身是一间传统三开间的老宅。设计师保留了原有结构和比例，让空间由内而外自然拓展到街道中。书馆因年久失修，原有的木质结构部分腐烂损坏。设计师在原先的墙体中置入了柚木和钢架，进行加固，保持原有结构的完整性。书馆沿河的立面以矩形体块儿的方式与墙体相连接。

书馆外部的矩形体块儿划分了内部空间，70平方米的空间里划分了三个区域。一进门，迎面而来的是书馆的吧台休息区。吧台正对的是公共阅读区，供阅读讨论和聊天的长桌放置于落地玻璃窗前。西侧活动的百叶窗是公共阅读区与个人阅读区的分界线。个人阅读区布置了更多的百叶窗，用于遮阳。

书馆虽然有三个区域，但是界限并不明显。比如当两个阅读区之间的百叶窗拉开时，游客就能从个人阅读区看到吧台。真正让界限变得模糊的则是沿着书馆后墙摆放的书架。由白色钢板和柚木制成的书架联通了三个区域，奠定了室内简约的设计风格。同时，书馆的各种元素彼此融合流动。柔软的柚木、白色的钢板，连窗外的阳光与绿植都透过玻璃，在书馆内汇集。