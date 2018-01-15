又酷又美精致Loft 羡慕有腔调的家居风

导语：没有好看的家具，好看的画和花束，日子简直没法过！（来源：太平洋家居网）

房屋信息

坐标：广东广州

户型：三室

实用面积：119平米

装修花费：11万

PART1欧式风格

PChouse：房子的设计灵感来源于哪里？

Alan：以前在法国读书的时候去了些欧洲的国家，很多现代欧洲的设计特别喜欢；加上那会儿喜欢看美剧，美国人总有那么点欧洲情节，设计上也有很好的体现，所以在设计这个房子的时候主要采用了比较欧式的风格。 还有我在南法实习的时候住过那种，当地叫“mobile house”，就是类似货车尾箱改造的小屋，虽然很小但做得很实用，也给了我一点启发。

Alan解说

挑高的客厅很敞亮~

这套沙发看着好看，坐几下就塌，希望今年会换掉。 换了地毯，换上撞色伊姆斯，大红色玫瑰插花，在黑白配的衬托下更显惊艳。

二楼俯拍客厅，看起来很酷啊~

地毯也是我的工作区域~

PART2Loft格局

PChouse：觉得这个家最大的亮点是什么？

Alan：应该是Loft的分区格局吧，使用率很高，在购房的时候也有一个好处就是只算一楼的面积。一楼的格局很方正，外带一个小小的阳台，可以用来晾晒衣服。二楼拉上窗帘之后可以做客房，还放了一个跑步机，加班回家也可以跑跑步。

Alan解说

楼下做菜吃饭看电影，楼上跑步健身打游戏 。

餐桌也是工作区，放电脑和书的几率比食物高，所以在这个加班通宵重灾区，挂了一幅很好看的画，赏心悦目的东西对加班吃饭来说太重要了！隆重推荐一下L+ design的画，Meng是个相当负责任的画家。

餐厅的正面照！餐桌灯，千万别放太低，照着食物才有食欲~

PART3画和花束

PChouse：家是你的加班重灾区，哪些装饰让你放松？

Alan：主要是画和花束~加班累了，看看它们就会觉得心情愉悦不少，家里有不少画是我画的，像楼梯里的那幅油画就是模仿罗斯科画的；然后最近受朋友影响，很喜欢花艺，好看的花束可以释放工作压力~所以就尝试着学习，把花艺融进工作和生活当中来。周末有时间的话，我就会经常买花回来插插花什么的，也算是这个家的DIY装饰吧。

Alan解说

Prada Marfa的这幅画，起了整体色调作用。当时在设想主题色调的时候想用更多色块的对比，但是这个画定下来以后，所有家具和摆设风格的色调都统一黑白灰，又正好之后喜欢花艺，就更显花的色调了~

网上买的装饰画~

卧室里的美漫~衣柜上的字帖“MAISON un”是这个房子的名字，“un”是法语1的意思，意思是我在广州买的第一套房子。

Amigo的画， 出自在法国时小酒馆老爱放的一首歌。

电视柜上的鲸鱼装饰画~

来看看我插的花，恨不得把整个花店买下来哈哈。

PART4精致装扮

PChouse：软装方面还有哪里是特别喜欢的？

Alan解说

自己的房间，当时买了浴帘想着洗手间用，但后来直接用在房间的窗帘，浴帘因为材质薄，加上是黑色，白天起床的时候透出光，挺好看的。

暗灰和孔雀绿的床品容易让我入睡，是野兽派他们家的~还有床头上的装饰画，是在仟画映像买的。

客厅北极熊和狗的篮子架不放什么东西就很好看。

宜家的限量款黑木凳，还可以用来做床头柜。