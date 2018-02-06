悄悄告诉你 关于卧室的那些“小秘密”

导语：卧室是家中最重要的组成部分，很多人在装修的时候都会在这个并不大的空间里，花费很多精力，仔细摆设每一件家具，因为在卧室会度过很长时间，卧室会直接影响在家的生活质量。那么关于卧室的一些小秘密，你是否知道呢？关于卧室的几点需要注意的地方，有的是古老的风水原则，有的是现代的个性选择，希望可以给你一些帮助。（来源：StyleMode中文网）

TIP1：让卧室有风吹过

卧室的通风尤为重要，风要能够像水一样流过整个房间，沿着屋内的墙壁缓慢流动，而不是堆积在房间的某处。在规划卧室的布局时，要确保屋内不要过分的拥挤，保持房间能够有风吹过，摆脱混乱让气流流畅的通过。

TIP2：卧室是柔软的存在

你的卧室是你躲避风难的避难所，是柔软、感性和舒缓的地方，所以卧室内的物品应该是温暖的存在，柔软的脚垫、华丽的人造毛皮、蓬松的枕头和羽绒被，除此之外还有精油的气味，或者是一支香氛蜡烛或者一盏温暖的灯，这些都是忙碌的都市人需要的卧室。

TIP3：床位放置是个学问

在风水中床头的放置非常重要，选择错误的墙壁，你在夜晚会有一连串的不安分。一般会建议把床放在门和窗户相对的那条路径上，这是在传统风水学上认为最理想的位置。床头的后面应够有一个坚固的墙壁，两边有小桌子或者椅子，床的下方还有一个矮凳。