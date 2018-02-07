告别极简！房间就是要有趣起来

导语：极简主义是很多人推崇的家装方式，但是对于年轻人来说，新家的装饰应该是充满趣味的，寻找最酷的家具、DIY自家的墙纸、或者是找到最独特的装饰品，这才是年轻人所需要的，才会为此心甘情愿的掏钱。（来源：SytleMode中文网）

想要你的家看起来和时尚杂志中的图片一样，其实没有那么困难，你只需要投资一些优质的作品，在自己负担得起的价格范围内，找到最为有趣的产品。对于现在的年轻人来说，更习惯于在各种各样的网站上购物，可以在互联网上找寻到属于你的有趣商品。

个性色彩的沙发

沙发是家中很重要的一件家具，是整个客厅的“灵魂”人物。通常来说，很多人对于沙发的选择都会挑选深色系，但是如果你选择颜色较为特别的款式，就会让整个客厅变得时尚起来。可是是少女心的粉色系，也可以是个性的亮色系，找到自己喜欢的那款沙发会让你的客厅鲜活起来。

独特的家具

设计独特的家具让人眼前一亮，在万千的家具中，找到一件最为独特的家具，是一件让人值得自豪的事情。对于屋内的装饰，总要有一件值得炫耀的家具，可以是设计别致的茶几，也可以是充满巧思的椅子。

有趣的装饰物

对于装饰物，不用太过在意价钱，只要是符合你的喜好，已经适合屋内的装饰风格即可。性价比最高的装饰品其实是绿植，为绿色植物找一个有趣的花瓶，立刻变身最好的装饰物。