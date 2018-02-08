这片香港豪宅 让时间停在半个世纪前

导语：香港人喜欢谈论风水，而加多利山的好风水更是远近闻名。香港风水大师苏民峰曾说过，龙脉一般都在平地突起之地，而加多利山正好处于旺角的平地突起之处，承接到了龙气。（来源：悦游）

无数幸运的平凡人在香港觅得一屋和爱的人一起看世界上最多摩天大楼组成的天际线，过着忙碌却充实的幸福生活。但在这座钢铁森林之间还隐藏着一块宝地—加多利山。

在全球最高房价城市的排名中，香港一直稳居前列。它被港人形容为“石屎森林”，“石屎”，即混凝土。幸运地在香港觅得一屋的人已经很知足，能够和爱的人一起在“石屎森林”里看世界上最多摩天大楼组成的天际线，过着忙碌却充实的幸福生活。

人们普遍认为，诗意栖居显然不属于港式生活，他们也许并不知道，在这座钢铁森林之中还隐藏着一块宝地——加多利山。这座离闹市不远的小山头，是一座真正的“宁静岛”。优雅别致的别墅区里树木参天，鸟叫声声，从房子的造型看就好像某别墅度假村，从花草树木的悉心打造看，又像一座大公园。明明是住宅区，却被市民游客们当做氧吧，不时前来呼吸新鲜空气。明明静谧幽深，离车水马龙的花园街、通菜街却不到一公里。

粤港及南洋的富人们，半个世纪前就流行玩赏雀鸟。清晨提着个鸟笼去喝早茶，和三两知己看报纸，这样就过一个早上。如今住在加多利山的老人们也喜欢这样，从家门步行就可以到达园圃街的雀鸟花园，这个街心公园每天有很多人来遛鸟聊天，也有很多摊贩专门出售雀鸟。中式庭院风格的雀鸟花园铺着花岗石地板，屋顶是竹形琉璃瓦。在雀鸟争鸣的环境中，许多伯伯、爷爷托着盖着黑布的鸟笼，或三三两两、或聚集十数人谈论鸟经。

有鸟语，也要有花香。就在雀鸟花园旁，坐落着全港最大的鲜花市场花墟道。荷兰郁金香、以色列香石竹、泰国兰花等世界各地的名贵花种汇聚成百花世界，已成香港一景。每年农历新年前夕，花墟人山人海，到处都是前来选购年花的市民。还有俗称“金鱼街”的水族店集中地，以及大量平价化妆品店集中的“女人街”，都在附近。

屋内的设计装修以追求生活的舒适为主要目的，近几年来，采用了最先进建筑标准的修葺，既保留了洋房古色古香的独特韵致，也使其更为美观、便利。

当人们驱车十分钟，汽车爬个小坡上了山，“女人街”的世俗和“金鱼街”的喧嚣就会立即像被一道透明玻璃隔绝一般，消失不见。整座加多利山如同遗世独立的宁静岛，没有人会尝试打破这里的安静。无论是住在这里的富人，还是它的持有者嘉道理家族，都在数十年如一日地努力维护这里的奢、静、雅。

香港不缺豪宅楼盘，但不同于一般楼盘，加多利山以超级豪宅为主，且只租不卖，就是为了能最好的维护住这片区域。富商如向华强，还有许多香港红星包括成龙、刘德华、吴君如、张家辉、陈慧琳、郑伊健都在这里租住，可谓名流生活区，有些人甚至租住了三十年以上。还有一位住客从1953年开始租住此处从未搬离，至今已经超过60年。已逝影星张国荣的旧居在加多利山32A别墅，虽已易主多年，依然有影迷前来缅怀。

那么，是否出入都能碰到富商和大明星？倒也未必。加多利山依山而建，绿树掩映，私密性很强，住进来一个月你也未必知道邻居是谁。早年种下的桉树、樟树、凤凰木、木麻黄、松树等两千多棵树木，不少都已长成参天大树。豪宅区内还有一座低密度住宅圣佐治阁。整个豪宅区占地8公顷。加多利山的85栋洋房以极低的密度错落有致地分布在在嘉道理道和布力架街两侧，从空中俯瞰，俨然闹市中的绿洲，是香港难得的静谧之所。加多利山住宅都是独立别墅或者联排别墅，楼面面积大约从279至558平方米不等，带独立花园，部分有私家泳池。圣佐治阁则有39个面积大约279平方米的豪华住宅。在香港，100平方米的住宅已经被称为豪宅，那么加多利山更是豪宅中的航母了。

嘉道理家族深明大宅的建筑与历史价值，因此在翻新室内设施以追上现代化生活之余，对保留大宅原有外貌从不松懈。作为历史与建筑艺术的结晶保存至今，且历久弥新。

嘉道理家族早于1931年眼光独到地购入这片山头，经过八十多年悉心打造，除了环境清幽，更以治安严密著称，并且特别注意房子以及周边环境的保养。在管理上也从不怠慢，譬如最近在两栋房子里安装升降台，方便年纪大的住客上下楼以及运送行李，同时进一步打开银发族的市场；又譬如为感兴趣的住户安装了厨余机，方便处理餐厨废品。

加多利山豪宅均保持着上个世纪三十年代至五十年代的优雅和华贵风格，建筑特色在香港独树一帜。有些豪宅采用包豪斯建筑风格，有些则拥有富有现代感的流畅线条，每一栋都是建筑精品，是来自大半个世纪之前的历史品和艺术品。山下车水马龙，山上数十年如一日地保持闲适宁静，这大概就是加多利山最吸引人之处吧。不少富商都表示，独爱这里的旧日香港气息，因为它本身就是香港历史的一部分。住在加多利山，就像住进历史里。然而这里离市中心不过咫尺。

如果你想在香港觅得一处古老优雅的豪宅，同时又享有现代化的设施和便捷，加多利山无疑是上上之选。嘉道理地产公司总监Nike Colfer钟爱加多利山77号洋房，这栋古典设计的房子简约而优雅，室内采用鲜明的色调，让旧房子焕发活力，室内和户外空间的比例也恰到好处，其中的特大私人花园令人流连，带流水设计的小水池更添自然气息，与四周叽叽喳喳的鸟叫声相得益彰。

加多利山的优雅氛围和历史气息如何保持？奥秘在于这里从不出售。只供出租，统一管理，嘉道理家族得以长期保持它的特色。以前居住在加多利山的大多是香港人，但近年来自内地的租客已经占到10%，比例还在上升。随着长居香港的内地人越来越多，加多利山必定会吸引越来越多追求顶级居住环境的人。山下可赏花玩鸟，山上可避世隐居，这样的住处，全港仅此而已。

难得的是，加多利山的住宅风格是香港旧式建筑的经典样式，其中位于嘉道理两旁的住宅更是将三十至五十年代优雅、华贵的建筑风格保留至今。

香港购房Tips：

1、首先看地段，当然地段好的价格也贵得吓人。现在内地来的买家喜欢抢购高铁沿线的新楼盘，有人一扫就扫一整栋，均价每平方十几万港元，随便买一间就要五百多万、八百多万。很贵，但升值潜力也很大。

2、我们住的沙田第一城，学位在沙田算不错的。如果你特别看重学位，就要买港岛区，那边的好学校比较集中。

3、在香港贷款买房的政策比内地宽松一些，银行可以借7成，如果仍然不够首付，还可以找财务公司借25%，也就是说，极端情况下，买楼可以借到9成以上的房款，自己只需要支付不到1成首付以及税和律师费。贷款利息也很低，年息在2%左右。香港汇丰、恒生、中银这几家大银行的利率比较优惠。贷款之前需要进行压力测试。

4、尽可能购买大型开发商的项目，譬如长实、新鸿基地产，这些发展商的用料比较好，质量有保障。我住的这个楼盘就是最好的证明，三十多年楼龄了都没出现什么大问题。

5、如果你买的是二手房，记得找专门的验楼师傅来检查，尤其是窗有没有松脱、地板有没有漏水。