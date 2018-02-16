如何让客厅变得有温度更有风度？你需要学会这几招

导语：冬季如何让家变得更温暖成为了比较重要的问题之一，然而，不要光顾着温度而忘记了风度，那么今天就来教你如何提升家居颜值吧！（来源：YOKA时尚网）

冬季家居设计 图片来源自instagram.com

其实想让冬季的室内家居变得有格调并且还温暖并不是很难，只需要你掌握三招就搞定！下面就来说说吧。

1 布艺设计很重要

夏冬日家居设计区别 图片来源自contemporaryrugs.eu

相较于夏日家居设计，为了凸显清凉感所以很多人会运用藤蔓编织的设计，然而，秋冬季为了营造温暖的感觉，这种藤蔓元素就可以忽略了。

布艺沙发 图片来源自Inspiration DE

取而代之的是这种布艺沙发。布艺的软装效果让整体感会变得柔软舒适，非常适合冬季的氛围。

沙发颜色的选择 图片来源自remodelingby.com

再有，在沙发颜色的选择上可以选择深色系的颜色，冬天需要的是稳重深沉的颜色来突出冬季的深邃氛围，所以灰色、深棕色、黑色、蓝色等会比较适合。

皮质沙发 图片来源自furnfinish.com

当然，也有人比较青睐于皮质沙发。其实在冬季选择皮质沙发也是很不错的，可以巧妙的让整体格调有所提升，但皮质太过于“高冷”，所以建议你在沙发上摆放些布艺靠垫来调解下即可。

布艺靠垫 图片来源自furnfinish.com

在布艺靠垫的选择上，除了材质需要注意之外，颜色也是需要考量的。如果你对颜色的搭配并不是很懂行的话，那么可以选择纯色系或是简约设计感的靠垫来搭配皮质沙发。

简约设计靠垫 图片来源自HM官网

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价格：80元

布艺地毯 图片来源自Foreign Rooftops

再有也可以搭配这种时下比较流行的平织布艺地毯。无论是长毛还是短毛地毯打理起来都比较费劲，倒不如换做这种布艺地毯，美观还方便。

平织地毯 图片来源自宜家官网

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价格：2499元

2 灯光提亮很重要

灯光 图片来源自Spruce + Furn

千万不要小看灯光，它可是调整你家客厅风格的重要利器。一道柔和的光束可能就能改变你的整体氛围，不信试试看。

灯具设计 图片来源自indulgy.com

说到灯光那么肯定跟灯具造型脱不了关系。然而冬季选择怎样的灯具造型呢？倒是可以试试这种铁艺镂空设计的灯，设计上这种铁艺灯具一般多以简单的几何造型为主，看似简约但却不简单，搭配其他的家居单品更添沉稳感。

复古工业风吊灯 图片来源自turbulences-deco.fr

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金属落地灯具 图片来源自decordove 。

如果说家里的房高不够的话，那么可以不采用吊灯的方式，一般落地灯具会比较受用，能够帮你拉伸空间感。此外，一定要选择带有灯罩的，这样可以营造出光晕感。

落地式灯具 图片来源自宜家官网

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价格：79元

灯泡的选择 图片来源自FROY

冬季的为了能够营造出温馨的氛围，所以灯光的颜色有讲究。尽量选择颜色偏黄的那种，特别是搭配灯罩可以让光线变柔和，很容易使得客厅变得温暖有格调。

蜡烛点缀 图片来源自forthemynewhome.blogspot.com

说到柔和感，还可以试试蜡烛香薰哦！微弱泛黄的光源将屋子照亮，蜷缩在温暖的沙发上看一部电影，那感觉别提多滋润了。

Fresh香薰蜡烛 图片来源自官网

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味道格调 图片来源自Julianne Pappert

另外，除了点燃香薰蜡烛之外，还可以搭配一些空气清新喷雾，让你闻到的空气中都带有浪漫迷人的气息。

力士KJU济之州绿茶沁肤系列香氛喷雾 图片来源自品牌

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价格：以官网为准

香奈儿五号之水礼盒 图片来源自品牌

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3 饰品装饰换风格

装饰物 图片来源自livingroomideas.eu

装饰物是提升家居风格的利器，当然，如果你选择对的装饰物还能从视觉上营造出一种温暖惬意的感觉，然而，什么算是冬季比较不错的装饰物呢？

枫叶装饰物 图片来源自Pottery Barn

秋冬季可以选择利用枫叶来进行装点，之所以如此是因为秋季枫叶给人的感觉很唯美，再有，橘黄色系能够轻松给人以暖意。

枫叶树摆件 图片来源自diyready.com

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松球摆设 图片来源自Sortra

进入到冬季装饰品你还能想到什么？相信八成你会说是松球，不光可以装饰圣诞是，其实它也是家居装饰物。松柏常青，这种富有生命力的单品很适合在家居装饰当中占据一席之地。

松球装饰 图片来源自Sarah Raven

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价格：37元

食物摆设 图片来源自instagram.com

还有哦，除了一些装饰品之外，你还可以充分的利用家里的一切事物来进行装饰。像是厨房里的南瓜也可以当做很好的装饰物。

南瓜装饰摆设 图片来源自Target

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价格：40元

颜色搭配 图片来源自instagram.com

另外，要特别注意的是，当你选择摆件的同时一定要注意颜色的搭配，太过繁杂的颜色搭配很容易令空间失衡，所以一般三种颜色之内就足够了。

怎么样，这三个技巧你学会了吗？