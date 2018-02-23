新年新气象 用这3大最美壁纸让家焕然新生

导语：现在越来越多的人家里装修的时候，都喜欢贴上有着好看美观图片的墙纸。以往相信很多朋友都喜欢瓷装上的质感，不过由于瓷装贴上去感觉笨重。缺少了墙纸视觉上带来的轻盈的快感。而且在图案款式的搭配，瓷砖也没有墙纸多。而今天格调君要介绍的这三个品牌，则是明星名流、王公贵族最爱的壁纸品牌。（来源：YOKA时尚网）

KIT MILES 关键词：艺术田园

KIT MILES壁纸，图片来源于KIT MILES。

在盛产高品质壁纸的英国，有着这么一件墙纸KIT MILES，有着各式花样，有植物、田园、现代时尚的墙纸。早晨醒来看到美丽的自然景观一定会让我们心旷神怡。

在环保的时代，KIT MILES墙纸在工艺制作上采用了高档的环保材质。墙纸轻巧，装修铺垫的过程中，还能够减少工人不少的体力活。

KIT MILES壁纸，图片来源于KIT MILES。

KIT MILES墙纸的艺术优雅而又充满朝气，不同的工艺材质，多样化的色彩和图案。在房屋装饰之后，就变得温馨自然浪漫起来。

KIT MILES壁纸，图片来源于KIT MILES。

平均售价￡295-￡345（标准10m一卷）

KIT MILES壁纸，图片来源于KIT MILES。

KIT MILES壁纸，图片来源于KIT MILES。

de Gournay 关键词：中国风 Chinoiserie

de Gournay壁纸，图片来源帝家丽。

作为手绘墙纸的艺术家，帝家丽（de Gournay）自成立以来始终将自己定位于高端奢华室内装饰品市场，主打墙纸包括中国画系列、西洋画系列、日韩画系列等，用户主要为五星级以上酒店及高端别墅业主。

de Gournay壁纸，图片来源帝家丽。

帝家丽（de Gournay）最初的设计灵感来源于18、19世纪欧洲流行的中国画和西洋画墙纸设计，致力于重现原汁原味的历史典雅墙纸及其经久之感；之后又得益于日本江户时期的当代画风，推出经典日韩系列墙纸；同时开拓创新，尝试将历史墙纸诠释为现代风格以适合现代人的装饰要求。

de Gournay壁纸，图片来源帝家丽。

墙纸采用真丝、金箔、银箔等材质为底，并全部以手工精心绘制而成，融历史于奢华，品位精致而典雅。几十年对绘画工艺、材料等不断研究所得的宝贵经验造就了别人无法媲美的专业品质。

de Gournay壁纸，图片来源帝家丽。

帝家丽（de Gournay）还可绘制与墙纸相同图案的各种真丝布艺，用以制成窗帘、纱帘，使其与墙纸互相搭配，从而创造完美而和谐的装饰效果。

de Gournay壁纸，图片来源帝家丽。

MEYSTYLE 关键词：科技

MEYSTYLE壁纸，图片来源MEYSTYLE。

科技也影响着壁纸设计的新方向。来自伦敦的Meystyle是一家专门从事定制壁纸研究的工作室，创始人Ekaterina和Maria Yaschuk都出生于莫斯科，在挪威长大。

MEYSTYLE壁纸，图片来源MEYSTYLE。

他们家一直以特立独行的姿态推出华丽而极具科技气息的壁纸，比如在壁纸上加入花朵状的LED灯装饰，在灯上装饰了施华洛世奇水晶，让它就像其他墙面涂料一样与壁纸融合在一起。

MEYSTYLE壁纸，图片来源MEYSTYLE。

如今，Meystyle又在想办法把金属网和丝绸镶嵌进新的设计中。总之，他们可以说是代表了壁纸领域的科技先锋。

MEYSTYLE壁纸，图片来源MEYSTYLE。