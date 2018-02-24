用一套貌美舒适床品 治愈失眠

导语：我们每天旋转在繁忙的工作之中，必然会浮躁、疲惫。回到家里就只想躺在舒软的床被上，仿佛只有这才能洗脱一天的疲惫，所以床单的选择尤为重要！一席舒适颜值高的床单，能让你心情愉悦，治愈失眠，做一个甜蜜好梦。（来源：太平洋家居网）

原标题：《治愈失眠？ 关键在床单》

床单的选择有几点需要注意的，首先是面料，目前市场上的床单布面料纯棉，涤纶，混纺这三种面料比较普遍。

其中纯棉的床单最舒适也最透气，所以大多数家庭会选择纯棉的床单。涤纶是合成纤维的一种，其最大的优点是抗皱性和保形性，但同时存在着手感硬不柔和、透气性等缺点。而混纺面料主要是指涤加棉组合的面料，既具有纯棉的舒适与透气，又具有涤纶的不易缩水的特点。

其次是看颜色，蓝色是一种具有独特气质的颜色，倾向于内心的平静，有助于减轻头疼、发热、失眠等症状。一般患有高血压或心脏病的人，最好选择淡蓝色的床单；红色代表快乐、热情，但红色接触过多会让人产生焦虑感。因此神经衰弱、失眠、心血管病患者不宜使用。

粉色是温暖的颜色有助于稳定情绪，因此，孤独症、精神压抑者，不妨选择粉红色的床单；绿色使人的心里有一种安定之感，容易急躁的人，选用绿色床单以便使精神松弛。

01 抽象印染四件套

推荐理由：精选优质新疆100%纯棉面料，手感温糯细腻，亲肤透气性很好，让你睡下不想起来了。灰白色看不腻的经典配色，搭配随意的印染妆点，营造出性冷淡风之余还具有艺术感，非常适合喜爱冷淡风格的时尚青年。

02 流苏刺绣四件套

推荐理由：直击少女心的粉粉床单！这粉嫩的颜色简直是为各位小仙女量心订做的。不全是纯色的单调，被套、枕头套上还有精致的英文刺绣。枕头套外围还有一圈流苏非常可爱浪漫。

03 简约纯色四件套

推荐理由：纯色的床品，演绎一场简约之美，适合极致的简约主义人士。精选100%天然精梳棉，透露出对生活的高品位追求。染色方面，选择天然的染色原料，不含对人体有害的污染物质。

04 童趣卡通四件套

推荐理由：唤醒童梦床单！无论你年纪多大，心中仍有童梦，可爱卡通刺绣床单让你重回童年。精选法兰绒与宝宝绒的结合，持久保暖呵护，简直是冬天必备品！非常适合那些不想长大的“成年宝宝”。