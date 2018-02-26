2018家居装饰趋势TOP10 来看Pinterest这份报告

导语：不少人喜欢在图片社交网站 Pinterest 上寻找家居装饰的灵感，但你在网页上徘徊越久，越会意识到，自己可能被各种风格不一的家居图片搞乱了想法。（来源：好奇心日报）

过去一年，Pinterest 上有关家居装饰的图片较之于 2016 年增加了 75%，来看看其内部团队整理的这份年终报告，根据过去一年对 2 亿用户的收藏和搜索数据进行分析，Pinterest 总结了 2018 年的室内设计趋势，数据直观地反映出消费者的口味，分析出用户对于家居环境的美好设想。

正如 Pinterest 发言人 Michelle Kramer 所说：“我们发现，人们在 Pinterest 上抱着一种规划的心态，寻找、发现那些能够激发自己灵感的东西，然后在线下进行尝试。”

通过这份报告，你可能会对 2018 年的家居装饰趋势有更思路清晰的了解，或许也能为你装饰新家提供更有指导意义的灵感、想法。

度假风格

如果你没有购置新家装修或者重新翻修旧家的打算，家居空间里一些小角落的更新，可能会是为日常生活添入新鲜感与惊喜的高性价比方式。

比如将你家的传统浴室改造成我们常去度假酒店体验过的水疗风格的浴室，添入藤制家具，DIY 的雪松木浴垫，甚至是一把尤加利叶。平台用户关于“水疗浴室”的搜索量增加了 269%以上。

金属的魔力

2016 年伦敦设计节期间，我们曾介绍过金属氧化材质的流行，比如铜绿锈。同样是在 2016 年的“设计上海”展会期间，铜材也一度流行。同样是金属，黄铜属于自带复古效果的那种，也是很多设计师爱用的材料，Pinterest 上的流行图片也印证了这一点。

尤其是在居家环境中，设计师往往会把不同种类的金属，和各种颜色混搭起来，或是烘托氛围，或是精雕细节。平台用户关于“金属混搭”的搜索量增加了 423%以上。

你好，水磨石

作为一种人造石，水磨石说白了就是将不同色彩和不同大小的碎石、玻璃、大理石、石英石、花岗石等拌入水泥粘接料制成混凝制品后，再经表面研磨 、抛光的制品。

这个曾被看作低廉、守旧的材料，近两年又以各种形式不断出现，其随意不规律的花纹和样式，赋予创作更多的想象和可能。平台用户关于“水磨石”的搜索量增加了 316%以上。

第五面墙

Pinterest 将天花板看作是家居空间里的“第五面墙”，这个往往被忽略的地方正在被越来越多设计师重视起来，大胆的油漆、醒目的壁纸和复杂的纹理将成为 2018 年热门的天花板装饰元素。

平台用户关于“天花板”的搜索量增加了 310%以上。

骨木镶嵌元素

带有骨木镶嵌元素的家具重新流行起来，它们工艺复杂，往往会用到象牙、黄杨木、红木、花梨木、牛骨、螺钿、铜片、腊石等原料，造价自然不菲。

但其充满几何感和设计感的风格却受到网友追捧，Pinterest 上不少达人提供了高性价比的 DIY 方式，比如购买一次性墙纸和蜡纸，把它们剪成你想要的样子，如果想换新花纹也会很方便。平台用户关于“天花板”的搜索量增加了 207%以上。

木材的胜利

人字纹和鱼骨纹地板，最近又成为了大家的讨论热点，这不让人意外，因为合理又优雅的装饰，什么时候被提起都不会过时。

这两种纹理很像，并行排列的曲折纹样，及其自带的几何属性，让地面看起来整洁，排列错落有致，给人复古且时尚的观感。平台用户关于“人字纹”的搜索量增加了 131%以上。

彩色大门

如果你的家中以极简主义或是中性内敛的氛围为主，不妨用大门来改变一下节奏。为大门选择一个趣味性强、亮眼的颜色，正在成为一种趋势。但这种尝试可能并不是适合那些住在大型小区里的住户吧，但若是独门独户，或是别墅之类的业主，不妨从大门开始，为你的家添入一点颜色和格调。

平台用户关于“彩色大门”的搜索量增加了 121%以上。

带有花纹的植物

在室内养植大型植物，已是家居装饰领域的共识。但现在人们对植物的挑剔程度，不再局限于对绿植的偏好，或是看起来充满生机，而是更在意植物的色彩表现力以及花纹的细节。

比如最近正在流行的带有花纹的植物，以及霓虹绿、深紫色和亮粉色等大胆的色彩。平台用户关于“带有花纹的植物”的搜索量增加了 533%以上。

大幅装饰画

现在装饰画流行一种用多幅画组合装饰墙面的挂法，或是把相同尺寸和形状的装饰画有组织的排列，或是让多幅画的中心点集中在同一条线上。

但 2018 年的新玩法是用单幅大尺寸的画装饰墙面，不管是海报、绘画作品还是摄影作品。平台用户关于“大幅装饰画”的搜索量增加了 637%以上。

鼠尾草绿

家居界每年都会出流行色，今年的主角是鼠尾草绿。

家里有一些绿色的墙会让你感到神清气爽，精力充沛。这种柔和、中立的绿色给人平静的感觉，但同时又很时尚，它比黄绿色“绿叶”更吸引人。平台用户关于“鼠尾草绿”的搜索量增加了 637%以上。