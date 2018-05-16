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这才是每个小房间都应该有的必需品

这才是每个小房间都应该有的必需品
2018年05月16日 10:37 新浪时尚
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　　导语：对于生活在大都市的年轻人来说，所居住的房间都是比较狭小的，毕竟大城市的房价高租金也高，相对较小的居住空间是很多人的烦恼。（来源：STYLEMODE）

　　不过就算是房间小，只要善加利用空间，还是可以达到很好的收纳功能，看起来狭小的房间，屋子里面的东西并不见得少，来看看小房间所应该拥有的必需品都有哪些吧。

　　置物架与收纳盒相搭配

　　对于小房间来说，体积庞大的柜子并不是一个好的选择，会占用屋内过多的空间，显得屋子更加的狭小。这时候置物架会是一个更好的选择，配合收纳盒，依然可以起到很好的收纳功能。而且置物架的选择会更加的多样，灵活性更高一些。

　　妥善利用被忽略的空间

　　如果房间的空间太小，那么对于家具的选择上，就可以考虑多功能性，最好能提供更多的收纳功能。比如常见的床下的柜子，或者茶几下方的置物柜等等，这样可以将空间全部利用起来。

　　在视觉上提升空间感

　　小房间必不可少的就是镜子，一面镜子可以在视觉上让房间变大不少，而且可以提高房间的明亮感，所以说一个漂亮的穿衣镜是小房间的必备品。

　　选择开放式衣柜更适合

　　衣橱往往会占据房间很大的空间，而对于年轻人来说，对于衣物的收纳总是充满了烦恼，感觉空间总是不够大。那么不妨选择开放式的衣橱，这样不仅能够让你的衣服一目了然，而且可以抑制住你买新衣服的冲动，你可以试一试。

[图片来源网络][图片来源网络]
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