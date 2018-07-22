给我一个飘窗 我能在家里宅到天荒地老

导语：如果让每个人都来描述一下自己的dream house，我猜那一定是个带飘窗的房子，毕竟飘窗也是享受岁月静好的标配之一。有飘窗只是第一步，如何能将飘窗的价值最大化，才是今天要跟你说的事。（来源：YOKA时尚网）

飘窗软装技巧 图片源自pinterest@Bloglovin

飘窗不仅是提升家里颜值的实力选手，也是超级具有实用性的潜力股。装修的时候不妨多花点心思，看看怎么能充分挖掘飘窗的实用性，将Ta打造为家里最有亮点的角落。

飘窗软装技巧 图片源自furnfinish.com

提起飘窗软装，大多数人的选择都是在飘窗上铺上美丽的长毛绒毯，再摆几个可爱绵软的抱枕，周末时可以悠闲地靠在上面，读一本小说或捧一杯热茶，一边赏景一边晒太阳，上演都市版“向往的生活”。

飘窗软装技巧 图片源自roomfortuesday.com

没有人能拒绝这样的诱惑，但是格调君要提醒你的是，飘窗的软装可没有想象的那么简单，这里面学问大着呢~

飘窗软装风格搭配 图片源自websta.me

飘窗软装风格搭配 图片源自www.atouchofsoutherngrace.com

飘窗软装风格搭配 图片源自www.shelterness

首先，在色彩搭配方面，选择的坐垫和靠枕最好和整个房间的风格保持一致。若是北欧风的家装，那么飘窗的软装就要以简约为主；若是美式乡村风格，那最好就买几个清新淡雅的小靠枕来呼应一下；若是奢华皇室风格，复古、花纹、色彩，怎么贵气怎么挑吧~

飘窗软装风格搭配 图片源自pinterest@One Kindesign

而且很多小伙伴都会准备两到三套，甚至更多的换洗床品，当你更换你的床品时，卧室飘窗上的软装最好也给它们换一套衣服，和床品的风格颜色保持一致，这样会让整个卧室的look更加和谐。

飘窗储物功能 图片源自www.pinneydesigns.com

说完表面的装饰，接下来格调君就要带大家看看，如何能进一步开发飘窗的储藏功能，使它成为集休闲娱乐和储物功能于一身的最有价值选手~

飘窗下安装储物柜 图片源自houzz.com

飘窗下安装储物柜 图片源自scontent.fsjc1-3.fna.fbcdn.net

将飘窗下方的空间打造成储物柜或者储物抽屉，相比光面墙既增加了美观度，又拓展了储物空间，平时不常用的物品都可以统统塞到飘窗下啦！

飘窗下设置书柜 图片源自www.shelterness.com

飘窗旁设置书柜 图片源自instagram@thehabitatcollective

在飘窗下方或旁边的空间打造书柜也是非常不错的选择，用书本来装饰更能提升家装的格调。周末可以往飘窗上一摊，想看什么书顺手便可以拿到，眼睛疲劳了就看看窗外的景色，简直不能更悠闲！

飘窗下安置宠物的家 图片源自www.shelterness

还可以在飘窗下精心为宠物设计一个家~

将储物功能最大化 图片源自www.apartmenttherapy.com

小户型可以将收纳进行得更彻底一些，在飘窗四周全部打造成柜子，大大增加了储物空间，从此衣服、杂物都有了归宿~

飘窗改造为书桌 图片源自pinterest@DecorPad

如果将飘窗的使用功能再进行升级的话，就可以进阶为书桌或者化妆台了。采光好是飘窗特别突出的优点，改装成书桌或者是化妆台没有比飘窗更合适的选择了。

飘窗改造为书桌 图片源自www.apartmenttherapy.com

一般飘窗的台面高度都比较低，所以只需稍微加高台面的高度就可以摇身一变成为工作区了。

儿童房写字台 图片源自indulgy.com

儿童房可以选择这种双层推拉的设计，将桌面下的箱体拉出就能当做凳子，凳子下还可以储物，平时不用时收起来也丝毫不会占用空间，这种设计格调君给101分！

飘窗改造为化妆台 图片源自www.homeanddecor.com.sg

卧室空间有限放不下梳妆台？没关系你还有飘窗呀~巧妙利用飘窗和拐角的空间，做一个L型的台面，还可以在墙上做置物架和收纳柜来存放化妆品，简单又美丽的梳妆台绝对能满足日常使用的需求了。

飘窗处设置用餐区 图片源自www.atouchofsoutherngrace.com

飘窗可以被打造为书桌、化妆台，同样的，将飘窗改造为用餐区效果也不差。

飘窗处设置用餐区 图片源自www.shelterness

在飘窗下设计一排卡座，再摆好餐桌，无论是招待朋友还是独自享受悠闲的下午茶，伴着窗外的美景享受美食，没有比飘窗更完美的空间了~