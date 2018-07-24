看完这20个全球热门家居网站 发现我家就是个垃圾场

导语：由于最近家里在搞装修，让身边盆友向我推荐了一些家居网站，本以为她们会很敷衍地甩我几个淘宝链接，或是宜家、MUJI之类的代购，没想到一个个甩来的链接都让我惊掉了下巴，还让我从中收获了不少装修灵感！越想越觉得也该推荐给你们瞅瞅~（来源：普象工业设计小站）

1、小众又个性：Trouva

www.trouva.com

来自英国的Trouva网站，它家的东西真的很小众，但都超好看精致。Trouva目前已跟350多家英国店铺建立了合作，可以说是一家集合了各种独立品牌的买手网站。

从家居用品、摆件、男女服饰到各种装饰小物，都是平时难得见到的款式。如果是喜欢个性化的你，上这家网站买买买绝对不会跟别人撞上同款。

而且它家的风格比较偏简约风，随便买一个小物件回家摆着拍拍照，上传到ins上也能引来不少点赞，主要很多东西都特别致。

购买方式：可在香港转运回国内

2、土豪必备：Luisaviaroma

www.luisaviaroma.com

Luisaviaroma在意大利是家喻户晓的电商网站，公司在20世纪30年代成立于佛罗伦萨，随着其同名概念店的开业，公司也慢慢将业务转移到了线上。

LVR网站拥有的类别产品包括男性、女性和儿童的生活用品、家居装饰类以及美妆类等，但最吸引象君的还是它的家居装饰类，不仅产品新奇独特，图片更是美美美。

产品大多是高端的奢侈品，比如Gucci的系列杯子和小家具就能在这买到。

当然也有简约的北欧风系列，几乎每个产品都有示例图，教你如何搭配，超级贴心。

按照它的图片来为家里进行软装，都能成为家居网红博主了~

购买方式：可直邮中国

3、比宜家还诱人：Urban Outfitters

www.urbanoutfitters.com

UO的官网，象君每次只要一点进去逛，没有两三个小时根本不能自拔，里面拥有玲琅满目的小玩意，各种好看的衣服、首饰，还有创意家居，逛家居就像逛宜家一样，每一件都想要。

它家的家居风格比较偏随性自然，优雅的乡村唯美风，光是看着图片就让人倍感亲切。

而且图片都拍得超级养眼，就算是不买它家的东西，进来溜达一圈，也能从中获得不少家居布置的灵感。

购买方式：可直邮中国

4、一见钟情：Anthropologie

www.anthropologie.com

Anthropologie作为UO旗下的高端品牌，走的风格也跟UO非常类似，但又有自己的特点。一点开家居类页面，就被一阵浓浓的波西米亚风迷住了。

可色彩丰富，也可黑白简单，无论色彩和纹理怎样变化，都依然保持着小清新的风格，看着特别舒服。

碗具、餐盘、杯子这些也超诱人，最适合拿来作摆拍用了。

虽然整体来说价格不是很便宜，但它家经常会做一些大的折扣活动，比如现在床上用品、地毯那些就在打8折，买回家还是挺实惠的。

购买方式：可直邮中国

5、家居画廊：The Future Perfect

www.thefutureperfect.com

The Future Perfect由David Alhadeff创立于2003年，是世界上最重要的当代设计画廊之一。The Future Perfect一直以其极富创造性的视野和策展而著称，十几年来收集了许多独一无二的限量作品。

The Future Perfect网站里卖的家居品都是来自高端品牌的精品，集合了很多具有影响力的艺术家、设计师和手工艺人的佳作。

它家卖的家具一看就很适合土豪们家里做软装用，不仅有设计感，材质更是很有质感。不过象君一般就是浏览看看最近又出了什么高端新品就立马关掉了网页，毕竟是买不起系列啊~

购买方式：可直邮中国

6、极简最爱：The White Company

http://www.thewhitecompany.com

The White Company是来自英国的高端家居服饰品牌，创办于1994年，虽然只成立了短短二十多年的时间，但其凭借独有的纯净的素雅风，很快就在英国做出了自己的品牌特色。

一听这网站名字，就能想到里面主打着性冷淡风格，颜色基本以纯白、浅灰为主，没有太多高调的家居品，材质也更贴近自然。

在The White Company所构建的白色家居世界中，你总能找到对家的美好幻想，而且价格也不会特别贵，经常会有打半折的活动。

购买方式：少部分产品可直邮中国

7、让你家浴室长脸的：Ex.t

https：//shop.ex-t.com/

家里做软装，怎能忽略浴室呢~要是想买高端精致的，去逛Ex.t就对了。Ex.t是意大利一家专门卖浴室用品的设计品牌，包括浴室家具、配件和照明。

流畅且精细的线条感，恰到好处的点缀设计，把它家的卫浴产品运用到空间中，真是怎么看怎么美。总结来说就是颜值高、质量好、实用性强，没毛病。

购买方式：可直邮中国

8、小资青年首选：Williams Sonoma

www.williams-sonoma.com

Williams Sonoma公司成立于1956年，是来自美国的家居产业巨头连锁零售商，在美国的分店有700多家，主要销售家居用品、家具、厨具、食品、个人护理等等。

除了门店，官网的产品也非常齐全，主要针对喜欢小资生活情调的白领们，价格没那么亲民，但人气依旧很高，足以可见WS的影响力。

它家的厨具碗具更是深受美国人喜爱，在美剧《老友记》中，Monica的厨房很多都是用的它家厨具布景的哟。

购买方式：可直邮中国

9、意大利大牌都在这了：Mohd

shop.mohd.it/en

Mohd是一个拥有50年历史的设计品牌，主要专注于室内家具的设计，合作过的品牌有来自意大利的Cassina、Flos、Flexform、Boffi等这些知名大牌家具，所以在它们的网站就可以买到这些大牌噢~

如果买它们的家具，还会有设计专家提供个性化服务，帮忙规划空间装饰。不过远在国外的我们，要享受到这个服务就要比较麻烦了。

购买方式：可直邮中国

10、英国版HAY：Made.com

https：//www.made.com/

来自英国伦敦的高端家具电商品牌Made.com，是由华人企业家Ning Li联手Julien Callede和Chloe Macintosh创办的。

由于网站直接与设计师合作，设计并制作家具直接配送给客户，这能节省很多中间环节，从而降低成本，因此Made网站卖的产品比同类产品能便宜一大半~

Made的家居风格，没有北欧风那样性冷淡，也没有太多浮夸的元素，看着这一桌一椅一摆件，就能感受到家的温暖。

购买方式：需从英国转运

11、平价、高端它都有：Wayfair

www.wayfair.com

美国Wayfair创立于2003年，短短二十几年间，已经一跃成为美国目前最大的家居电商。只要是跟家居有关的品类，在Wayfair上都能买到。

为了兼顾各个阶级的消费者，公司还为顾客提供了不同风格、不同价位的选择。

当你在浏览一个家居场景时，每张图上还会很贴心地标出每个区域所对应的产品，让你方便查找。

购买方式：超过5000美元，可直邮中国

12、价格超合理：John Lewis

www.johnlewis.com

John Lewis是英国最大的连锁百货，同样也有线上官网。John Lewis有一个很人性化的点就是，它产品的价格在同类型的商家里都会比较便宜，或是价格相等，不会比别人卖得贵。

John Lewis的产品种类很齐全，风格也有很多可挑选，看你是想要贴近自然的原木风、色彩鲜艳的波西米亚风还是高冷的简约风，都能在它的网站里看到。

购买方式：需从香港转运

13、法国浪漫：Maisons du Monde

www.maisonsdumonde.com

Maisons du Monde是法国高端的私营家具、家居用品和饰品的连锁零售商，成立于1996年，在法国已经拥有超过150家分店。

从官网上看，它家的产品都非常新潮，每季度都会根据当下的流行趋势推出各种主题的产品，比如异域风情、海滨、乡村风、巴洛克等等。

Maisons du Monde可以说把法国人的浪漫都融入到了家居品中，样样都特精致。

购买方式：需从欧洲转运

14、设计师最爱：WallpaperSTORE*

https：//store.wallpaper.com

Wallpaper的家居网站相比以上提到的网站，相信大家会比较熟悉一些~作为全球知名的设计类杂志，很多品牌或独立设计师一有新品就会立马在WallpaperSTORE*上推出。

它家的产品既有像Tom Dixon这样的精品，也有小众却颜值依然爆表的，都超有质感。喜欢简约风或极简的小伙伴逛它准没错。

购买方式：需从香港转运

15、现代风：All Modern

www.allmodern.com

AllModern的家居品，就跟它的名字一样，里面卖的全都是现代化风格的家居产品，符合现在大多数人的家居审美。

购买方式：需从美国转运

16、买不起系列：1stdibs

https：//www.1stdibs.com

曾经以拍卖古董而闻名的1stdibs，现在也在卖一些家居品、艺术品和一些复古设计的珠宝首饰等。

不过这价格是真的贵，随便一盏灯就直逼2万美金，惹不起惹不起。

但上来这网站看看别人的家居美图，寻找寻找灵感还是不错~

购买方式：可直邮中国

17、这辈子都想要：Luxdeco

www.luxdeco.com

来自英国的高端家居电商品牌Luxdeco，致力于在全世界搜寻各个品牌和工匠的精美作品，这些产品很多都是市面上几乎看不到的。

团队在挑选产品的时候，以精美设计、高品质工艺和恒久的价值来衡量，所以在这个网站里你能逛到很多精品中的精品~当然价格也很精品。

购买方式：需从台湾转运

18、精品中的精品：Amara

https：//us.amara.com/

Amara这个家居电商品牌是由一对夫妻Andrew和Sam Hood于2005年共同创办的，目前Amara已经与世界上超过300个奢华家居时尚品牌合作，想买奢华点的家居品就逛逛它吧~

其中还有一些品牌是独家放在Amara上卖的，比如它们就是Ralph Lauren Home唯一的一家线上家居分销店。

购买方式：可直邮中国

19、高端版宜家：West Elm

www.westelm.com

West Elm是前面提到的美国Williams Sonoma旗下的品牌，主要销售现代风格的高品质家居用品，但价格还是比较亲民哒，有着“高端版宜家”之称。

也就是说，逛完这网站，你也会像逛宜家那样，产生很多购买的冲动哈哈哈。

购买方式：可直邮中国

20、贵族也爱的：Crate & Barrel

www.crateandbarrel.com

来自美国本土的家居品牌Crate & Barrel创办于1962年，凭借着时尚大气、实用且高品质的产品和合理的价格，成为北美中产阶级家居风格的引领者之一。

C&B销售的家居产品包罗万象，皆由全球各地具声望的设计师设计，经过严格的制成工法考验，制造出兼具美感和实用的产品，难怪它家总有那么多回头客~

购买方式：可直邮中国

图片：网络