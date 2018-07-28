宝贝太多无处安放 极简梳妆台不太适合你

导语：当极简风在家装界的风头渐盛，很多人都梦想着打造一个火遍ins的极简风小家，但是家里有一个地方想要“极简”真的很难，这个地方就是专属于每个女孩的dream place ——梳妆台。（来源：YOKA时尚网）

每个少女的dream place梳妆台 图片源自newbiediy. com

极简风绝对是骗人的，这才是梦想中的梳妆台好吗！极简风的梳妆台美则美矣，但是失去了化妆品的梳妆台就是一张失去了生命的桌子。

极简风梳妆台收纳能力接近于0 图片源自pinterest@Brit Morin

极简风梳妆台收纳能力接近于0 图片源自www.hunker. com

空无几物的桌面，零星的几件化妆品，再看看你手边一箩筐的瓶瓶罐罐，一秒回到现实。

Dream梳妆台 图片源自itsallaboutmakeups. com

“当窗理云鬓，对镜贴花黄。”从古至今，梳妆台一直都是女孩们的dream place，它是卧室中最具旖旎风光的角落，是每个女孩寄托幻想的一方空间。如何将这个“每个姑娘都值得拥有的一平方米”打造成美观和实用性兼备的空间还是需要多费一些心思的。

古代的妆奁 图片源自sns.91ddcc.com

梳妆台的收纳自古以来都是门大学问，古代的梳妆台上就有各种各样的梳妆匣，这些匣子就像少女的百宝箱，里面装着各种胭脂水粉和精美头饰。

古代的妆奁 图片源自sns.91ddcc.com

繁衍到现代，这些古色古香的精美匣子和现代家装确实不太和谐，但是姑娘们的瓶瓶罐罐不减反增，还好现代科技的发展没有丢下梳妆台这个小角色，好看又好用的收纳神器现在也不少！

360度旋转化妆品收纳架 图片源自instagram@theglossarray

对于瓶瓶罐罐的护肤品，格调君看过的最合适的莫过于这种360度旋转托盘式收纳架了。

360度旋转化妆品收纳架 图片源自www.liketoknow.it

每个格子的高度可以自由调节，各种身材的化妆水、喷雾、面霜都能收纳进去，而且可以360度旋转，放在内测的护肤品也十分方便拿取，简直就是为瓶瓶罐罐们连身定做的啊。

360度旋转化妆品收纳架 图片源自www.gurl. com

360度旋转化妆品收纳架 图片源自www.refinery29. com

嫌弃亚克力材质的颜值不够？没关系，这里还有大批候选人任小主挑选，木质的、金属质感的、透明亚克力镶金边的，总有一种能match你梦想中的样子吧~

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价格建议：150元左右