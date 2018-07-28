羡慕脸！别人家的卫生间怎么看怎么时髦

导语：不知从什么时候起，晒家装成为了一种潮流，尤其是卫生间的家装，怎么能在这二亩三分地上装出水准、装出花样成为了大家比拼的热门话题。看看别人家的卫生间，再看看自己的，真是分分钟想操起家伙来个爆改。好吧，在你动手之前，先来教你几招~（来源：YOKA时尚网）

2018卫生间家装潮流 图片源自blog.eands. com. au

谁说卫生间不过是个上厕所洗澡的地儿，格调君反而觉得卫生间才是能体现生活格调的一方天地。所以，卫生间的装修风格也要紧随潮流，那么以下“卫生间家装五大潮流”了解一下？

洗脸池柜悬空放

洗脸柜悬空放置 图片源自www.purewow.com

不得不说，这种悬空洗脸池的设计太体贴人心了！柜体悬空，既不会留卫生死角，便于清扫，同时看上去整洁美观，比四腿着地的看起来高级了不少。

悬空洗脸柜非常适合小户型了 图片源自pinterest

悬空洗脸柜非常适合小户型了 图片源自topbathroomdesigns. com

对于小户型来说，这种悬空的设计在视觉上释放了更多空间，使卫生间不会看上去满满当当的，带有一种轻盈感。无论是柜式还是抽屉，收纳空间一点也不会变少，所以赶快换掉家里落地的洗脸池柜吧，那现代轻盈感带回家。

宜家双屉洗脸池柜 图片源自宜家官网

宜家双屉洗脸池柜 图片源自宜家官网

宜家就有很多款悬空的洗脸池柜，不同尺寸和款式的都有，有空可以去好好挑一挑。

多彩经典的瓷砖

适合浴室的经典多彩瓷砖 图片源自www.purewow.com

告别黑与白，在卫生间里铺上经典颜色的瓷砖，立马提升格调。瓷砖真的是卫生间气质的精髓所在，大多数小伙伴都会在卫生间贴白色瓷砖，实在缺乏创意，不如换个颜色，让卫生间里也多点生气。

适合浴室的经典多彩瓷砖 图片源自pinterest

放开我，让我霸占这个少女心的浴室！这种粉色的瓷砖让人一点抵抗力都没有！换个颜色的瓷砖，不仅能将淋浴区和其他区域分开，还有扩展视野的效果，让小巧的卫生间看起来变宽阔了一些。

适合浴室的经典多彩瓷砖 图片源自www.tileshop. com

这种蓝绿渐变的瓷砖也是十分高大上了，高级的质感和清新的氛围立马盈满整个卫生间，有了这种愉悦的氛围，洗澡都能洗一个小时了！

适合浴室的经典多彩瓷砖 图片源自frederickrealestateonline. com

还有浅蓝色鱼鳞状的淡雅风瓷砖，搭配金黄色的复古五金和白色浴帘，这种干净、高雅的气质格调君都要抵挡不住了，这样的卫生间请给我来一打！