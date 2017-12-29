冷冷冷冷冷冷冷冷 可造型不能乱呀（戳链接造型不乱）

导语：在这个穿衣只求暖的冬天，想要抓住时尚的最后一根稻草只能靠它们了！

说句俗话，如今人们越来越追求个性化，所以，当冬天略带不屑且挑衅地跟你说：“不服来战！”的时候，千万不能秒怂退缩，接招这事儿没在怕的好吗！

穿衣打扮，细节往往才是让你一招取胜的关键。所以，在黑白灰占据街头、办公室的时候，耳朵上下功夫很重要，下面这三家店，耳环不怕撞，吸睛绝对杠杠的。以下↓

Numbering

Numbering利用银、皓石和珍珠，让耳环充满海洋感，明快的几何结构、或是细长的流动形态与这些材料撞击，让Numbering的耳环极简又冷淡，但同时又有着识别度很高的感官冲击力。

Numbering 2017春夏新系列，用丝绸蕾丝、毛边牛仔、棉质宫廷袖衬衫、皮革等各种矛盾的元素衬托耳饰，“可娘可man”的包容性设计，细节硬朗、果断、朋克味十足，但同时，性感、柔软、精致的调调一点也没落下。

WAIF

看照片不难发现WAIF的耳环有很多植物元素，WAIF是一个来自南非的品牌，由一个名叫Gisèle Human的女孩独自打理，包括设计、制作、运营、售卖、宣传等，有点类似于朋友圈里卖手工耳环的好友，自产自销。

Gisèle Human不是珠宝设计科班出身，但是她的妈妈是一名资深金匠，所以算是从小就耳濡目染。WAIF耳环的制作都是在Gisèle Human平时的下班时间和周末休息日来完成。

身在南非的她喜欢从身边的自然万物中获取灵感，在设计中融入动植物的形状和元素，在制作材料上，采用天然金属和矿物元素。比如巧妙地加入形状各异的孔雀石、碧玉等天然半宝石，将自然界柔软、即逝的美丽通过耳环存留下来。所以，每一对耳环都是独一无二又蕴藏深意的。

YvMin

带着微微超现实的未来感，YvMin充满冒险精神和奇思妙想，利用那些看似孤立却闪着光的实物组合在一起，有一点点不真实感，但却很生动。

“White Glimpse 白鱼”系列，将海底深处闪光的鱼、旋转的水流、严肃的海马和白色饱满的珍珠变化成具有强烈几何感的图形，耳环变成了岛与海浪、白色阔叶林与闪光的鱼鳞片，就像来自二次元世界的时空旅行者。

“Simulate 吞吐之间”系列中，睫毛是很重要的一个元素，黑色的、粉色的、银色的、金色的睫毛“跑”到耳朵上，颠覆的身体原本的位置，熟悉又陌生，生动又奇幻，让人着迷。

“P.E。 Class 体育课”系列从名字就能看出来，灵感来自小时候最喜欢的体育课，利用网球、球拍、栏网连同少年时期的活力和能量，一起3D“打印”了出来，悬浮的像是包裹着糖纸的魔幻色糖果，最适合少女力满点的女孩！

“Cold light空房间”系列就像闪烁在空房间里的白色冷光灯，没有阳光的温暖亲和，但却想划破空间的冷白色光线，果断又充满态度，带着强烈的未来感。

前段时间各大时尚杂志都在用的拍摄潮物也出自她家↓

以上！

冬天脱颖而出的必备！写得让人按耐不住心痒痒！

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