马场改造成的美术馆，竟然美到不像话！

导语：最近北京郊区一家新开的美术馆，悄悄的火了起来。远离城市喧嚣，白墙灰瓦，在蓝天的映照下美的不像话。

曾被华谊董事长王中军壕掷8亿人民币收入囊中的毕加索的《盘发髻女子坐像》，曾巩《局事帖》，以及梵高生前创作的最后一幅作品《雏菊与罂粟花》同时也在这家美术馆进行了展览。3幅世界级艺术品同时展出，再配上独特的建筑美景，这家美术馆成功的吸引了大众的目光，一跃成为网红美术馆。

毕加索《盘发髻女子坐像》

曾巩《局事帖》

梵高《雏菊与罂粟花》

能同时展出这些价值好几亿画作的美术馆，来头一定不小！它是华谊兄弟的董事长王中军请知名设计师周光明把自己已经荒废的马场进行重新设计改造后创办的私人美术馆，松美术馆。他之前也表示，不希望这些画作放在保险柜里，希望能够把购得的艺术品挂在墙上。所以，他没有将这些画挂在别的美术馆，而是自己的！用自己的画，在自己的美术馆办自己的展览，任性！

松美术馆标志

在熙攘的都市之外，静谧的温榆河畔，一道素雅的白墙隔开了城市的喧嚣。走进墙内，一眼望去，碧草连天，白墙灰瓦，俊松静立。阡陌，楼台，松舍，肃然而和谐，似早就在此，静待风来。置身于这里，入目有树，而心似无物；或有风过松涛，但心耳弥静。 “松”因为在中国传统文化中格外纯粹而峻然，象征着君子的风骨，以此来命名美术馆也代表了王中军对于艺术的理解与内心的使命感。 所以在这里，199棵劲松点缀其间，充满向上的生命力，成为这里最具有标志性的一景。

松美术馆与美术馆内标志性松树

松美术馆的设计十分考究，因藏品众多，让更多展览的空间向地下延伸，并且处处充满了极简和留白的理念，尽可能的让整个展厅在视觉上被放大，成为一家极具匠心的美术馆。

松美术馆内

向下延伸的楼梯

在这里，建筑本身也是艺术品。建筑师去除了原始建筑的符号，将一切转化为几何，用纯白的主色调将松美术馆打造成为一座极具包容力和承载力的“艺术容器”。使整个建筑在蓝天与199棵劲松的映衬下，更具格调。

纯白色建筑与松相呼应

松美术馆不仅是一处展示艺术作品的殿堂，更是一处充分体现自然之美、构造之美和艺术之雅的场馆。就在前不久《Wallpaper卷宗》的创刊大片，便邀请超模刘雯在松美术馆拍摄了一组大片，大表姐刘雯的超强表现力与美术馆的景色完美融合，让这组大片收获一片赞誉。

《Wallpaper卷宗》创刊大片

生活不止眼前的苟且，还有艺术。这座独具东方特色的美术馆，远离都市生活，能让你回归宁静，其中的魅力绝不是简单几张照片可以让你体会到，你一定要亲自前去感受。

松美术馆夜景

夜幕下的松美术馆

松美术馆

地址：北京市顺义区天竺镇格拉斯路

开放时间：周二——周日10：00—17：00，16：30停止售票及入场

票价：180元/张，双人套票280元/套，现场或微信订阅号购票

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