门槛被踩破 这家药店“药”你着迷

导语：在大众心理，药店是什么样子？摆满药的普通柜台货架，以及向你推荐各种保健品的店员~但有一家药店绝对打破你对传统药店的认知，让药店不再是规规矩矩的样子。极具风格的室内设计加上最独特的药店咖啡，让这家药店一跃成为爆款网红药店。

传统药店经营模式

分子药局内部

它就是来自台湾的分子药局Molecure Pharmacy，这家药局的主人是一位来自药局世家的80后，家传第三代的他希望颠覆药局的传统模式使其融于当代的多元环境。MOLECURE采用Molecule（分子）与Cure（健康）拆分重组的取意，回归到制药原点，从自然界萃取分子合成对人体有治愈功能的药品，发展出绿色实验室“green in the lab”的空间定位，将“原始”与“科技”看似冲突的特质结合，正如不同分子撞击形成新的化合物。

MOLECURE分子药局门店

分子药局打造了极具现代感的药局设计，整体挑高的空间，四周用透明亚克力打造货架，货架后面则是用鹅卵石铺成的墙面，有着粗砺的质感。其中保健食品、美容品以及洗发水、沐浴乳等用品，全都清楚地陈列在货架上。

用透明亚克力打造的货架

整齐的药品排列

它舍弃了传统药局柜台服务的单向模式，空间的核心是一个实验室平台，药剂师与顾客通过实验中岛平台互动。实验平台以实木堆积而成，保留百年树干的原始皮层为平台底座，随处可见的试管和棕色药瓶与空中肆意生长的花艺巧妙融合，颠覆了传统药局的沉寂气味。

棕色药瓶营造出实验室风格

利用试管作为房顶装饰

用实木堆积的实验品台

空中悬置肆意生长的花艺

在这里扮演过渡衔接角色的是一道尽显曲线与弧度之美的黄铜回旋梯，它不仅连接一楼和二楼，同时还承担着划分空间功能的职能。这个极具风格的楼梯用超高的颜值，吸引了众多人前来探店。

黄铜旋转梯一角

黄铜回旋梯

在回旋梯的一侧是保健医疗服务的平台，另一侧则变成了手冲咖啡柜台，中间以一堵加了彩色亚克力的货架形成了隔断。

手冲咖啡台

药店喝咖啡，绝对让你意想不到！为了突出“实验室”的主题，在这做咖啡用的杯子和调配工具都是实验室常用的烧杯和滴管，甚至装果汁的容器都是药罐的形状。边喝咖啡边聊健康，难怪去过的人都会说：这家药局即使不生病也想让你去逛逛！

药剂师手冲咖啡

药罐式果汁杯

针剂式饮品

现实的生活我们需要追逐的东西太多：理想、成就、金钱。。。。等很多东西，而这家药局用打破常规的方式呈现给大家，最终目的也是告诉大家：我们在追逐许多东西的路上，永远都不能缺少一个健康的内在。

分子药局 Molecure Pharmacy

地址：台中市西屯区惠来路二段236—1号（台中歌剧院对面）

营业时间：9：00——21：00

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