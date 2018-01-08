死亡倒计时手表 敢买都是真汉子

导语：手表最大的用处就是用来看时间。不过有这么一款手表，不但能显示时间，而且还可以显示你还能活多久。你大约什么时候凉了，这款死亡手表可以告诉你，让你有个心理准备。
这款死亡手表名为“TIKKER”，外观比较简约。纯色表带，黑白表盘，表盘上三行数字，分别是：年/月/日，时/分/秒，以及现在的时间。
用户在购买TIKKER时，需要填写一张表格，详细说明自己的病史、年龄、吸烟、喝酒、以及是否经常运动等资料。吸烟、酗酒、吸毒的癖好，以及患有癌症 、糖尿病、严重肥胖症、心脏病、家族遗传病等疾病，都会给寿命预测减分。
所有资料录入结束后，在后台进行计算，得出用户的大致寿命，减去现在的年龄，最后得出一个剩余时间。不过这个数据还不是最后的权威数据，最后会由专家复审，纠正预测偏差较大的数据，确保预测的权威性。
所有数据确认后，会被存到一枚芯片中，放到“死亡手表”里存储起来。第一栏显示的是寿命剩余的年月日，采取倒计时形式显示；第二栏显示的也是寿命剩余的时间，具体到小时、分钟和秒；第三栏显示的是地方时间。
如果在佩戴了手表后又患上重大的疾病，则需要重新填写提交关于个人身体状况的资料，以重新预测寿命。当然，这款手表无法预测突发情况。所以，如果突然发生了什么事故，这个表可能就派不上用场了。
手表的发明者Fredrik Colting弗雷德里克。科尔汀是在他的祖父去世时萌发了这一设计念头。“想象一下有人告诉你只能再活一年。这将会给你的生活带来怎样的改变？对于我们所有人来说，生命都有一个保质期。”虽然死亡是不容商议的，但生命却不是。我们所要做的就是珍惜我们所拥有的时间与生命；抓住每一天，跟着心走。”
虽然不少网友都戏称这款手表为“死亡手表”，但Fredrik更愿意称这款手表为“幸福手表”。它的真正目的是为了提醒人们珍惜生命，享受生命剩下的时光。倒计时开始，从每年至每秒开始逐渐减少。
当我们真真切切地感觉生命一去不复返时，
我们的心态会发生重大的变化：
你选择生气还是原谅？
滴答滴答，
生命倒计时在提醒你；
你选择愉快还是忧愁？
滴答滴答，
生命倒计时在提醒你。
日复一日的生活让我们对生命的流逝感到麻木，我们总觉得太阳落山后，第二天会照常升起。一切习以为常，一切麻不不仁。我们需要像Tikker这样的手表，提醒我们利用有限的时间来做更多有意思的事情，享受每一天。把生命切换为倒计时状态，是一种纠结又快乐的体验。
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这是一个用心安利好物的神秘组织，
记得“花前阅下”。