智商没有180不敢打开这本书

导语：小时候都有一个做名侦探的梦想，危险与真相交织的边缘来一窥究竟，在解密最后一刻尽情彰显自己的信心与卓越智慧（此处播放柯南背景音）。

可惜生活毕竟不是一场冒险，柴米油盐酱醋茶。不过却存在着这样一本书，可以让你彻头彻尾变身为侦探。它就是——《S。》忒修斯之船。

作者是拍摄《星际迷航》《碟中谍》《星球大战》的美国鬼才编剧、导演J.J。 艾布拉姆斯与《古墓漂流》《冲浪导师》的知名作家道格·道斯特（Doug Dorst）首度合作款书。

左：道格·道斯特；右：J.J。 艾布拉姆斯

光听作者噱头已经引得无数粉丝疯狂购买，内容也绝未让读者失望，是一部分分钟燃起颅内高潮的破案书。任何一个细节都不能错过，就好比上数学课，一个走神的瞬间就不知道老师再说哪国语言了。

随书附赠23个配件，每个配件都对应了文章内容中的线索。而且每种配件的材质还不一样，对应书中内容做了明信片、餐巾纸地图、指南针、往来书信和警察办公文件等。

而且做工之精细，不仅把书页全部做旧处理，还标注了图书馆的借还日期，还有脚印水印等，如果晚上阅读了话，可能会顿时感觉阴森森的。

除了环环紧扣的情节，更不同于其他侦探书的部分是所有线索全部都要自己去找。剧情暂不透露，留给拥有智商一百八的大家去一探究竟，暂且讲解一下玩法。

其中内容除了本身这本书的作者一条线故事，就是俩边备注人之间的故事，而且备注人不止是俩个人，还有更多。且有很多爱恨情仇在里面，互相交流交流着谈起了恋爱。单身的同学们可以即可去图书馆借书备注留言寻找爱情了，如果被老师骂了，概不负责。

最重要的就是攻略，智商一百八的朋友看到这里就可以直接下单了。觉得无从下手的朋友可以稍微按这个路数来，靠谱的玩法是阅读五遍：

第一遍，先了解这本书到底是讲什么玩意的。

第二遍，这时候就要拿出来小本本来记录一下线索了，根据书中笔记颜色的不同来分别记录其中代表每个人的故事线索。会发现有很多支线、主线故事，持续懵。

第三遍，把记录好的线索拿出来一一核对，这时候就发现很多只言片语和核对不上的信息，但这些信息才最为关键。

第四遍，读到第四遍就会深切的体会到书中这些人物的关系和性格，可以说掌握了百分之七十的剧情。

第五遍，因为这本书不止是一个故事一个谜点，在第五遍的时候就能懂得七七八八，开始窜起来解读最大秘密。

作为一个烧脑巨作，一举跃入亚马逊侦探书籍销售量第一，2017年下半年更是出了中文简体版，引无数侦探尽折腰。如果你也智商一百八，就快来扫描二维码，关注唯物观，立刻入手，一起来化身为名侦探吧。