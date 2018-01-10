自己动手做个胶片LOMO相机，满足你想要的摄影文艺感

导语：文艺和情怀需要仪式感的加持才能实现想要的感觉，甚至有时仪式感占到文艺感觉的绝大部分，就比如说摄影这件事：用手机拍照始终差着那么一点feel，即使是最新款的iphone X在最普通款相机掏出的瞬间也还是输了气场。用相机就是摄影的仪式感！于是脑洞大开的岛国人民对最能拍出文艺感的LOMO相机下手了。

日本Power Shovel公司推出的一款可更换镜头的胶片相机LAST CAMERA。这款相机最大的特色就是必须自行DIY，相机也可以看做是个艺术品，因为它能依据个人的创意加以装饰，例如在上面涂鸦，或是改造成其他造型。

看起来完整一体的老式相机，其实到你手里的时候是这个样子的：

LAST CAMERA使用最日常的35mm胶片，如果想拍出LOMO效果，只需更换有孔洞的背盖即可。这台轻巧随身的街拍利器，可以随手放在外套口袋，安静的快门声和不显眼的玩具机身，能够让你低调地在街头捕捉自然的画面。

而它组装过程一点都不困难，按照套件内说明书的顺序和指示一般人都可以组装完成，只要细心就行，对于醉心文艺但是动手能力较弱的女孩子也无压力。

拍照在文艺层面无关构图光圈焦距大小，最重要的还是拿着相机按下快门一瞬间的感受。所以这款相机只保留了关键功能，采用的也是定光圈、定快门速度的曝光方式。

使用35mm胶片成像，组装套件内还有两支焦距分别为22mm和45mm的镜头。这两只镜头的结构非常简单，只有两枚塑料镜片。DIY相机居然还有可变镜头！光凭这点相信就让许多小伙伴跃跃欲试了吧。

LAST CAMERA这个充满文艺情怀的名字据官方解释是：由于现代数字时代和智能手机的崛起，各大相机品牌早就舍弃了胶片相机的开发与生产，因此这可能是世界上所推出的最后一款胶片相机。

用惯了单反之后，再用回胶片相机绝对是不一样的心情，尤其 LAST CAMERA 省去了对焦和曝光调整的动作，按下快门后“咔”的一声后就完成了拍摄，绝对不会让你因为考虑繁琐的摄影技巧而分神中断了当下的享受，而且拍出来照片的效果很是惊艳。

喜欢玩漏光效果的小伙伴，可以尽情拍，冲洗过程如同等待彩票开奖一般，增添了别样乐趣。

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