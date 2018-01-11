抖腿已过时 抖手才是应有的新风尚

导语：智能穿戴设备一直是潮人和数码达人比较关注的一类电子产品，尤其是智能手表，手腕上方寸大小的屏幕就可以代替了手机的不少功能。

“玩手机”是通过手指在屏幕上的动作来实现刷朋友圈或打游戏，那智能手表怎样向它来发出指令和完成操作呢？关于这方面从6年前智能手表发布至今都没什么大的变化，甚至还需要两只手去操作它。为了实现单手操控，英国一家创业公司发明了一种让你动动手指就能控制手表的智能配件。

这个智能配件叫Clip，是创业公司Deus Ex Technology的发明。Clip搭载了一系列能够监测手指运动和手势的传感器，这些传感器能够接收腕部活动时肌肉发出的肌电信号，通过算法分析这些信号，最多可以识别4种手势。而且这4种手势是可以定制的，你可以选择自己最舒服的4种使用。

每个手势都可以通过专属APP设置成不同的操作，下一项、回主屏、确定等等，都可以与不同的手势绑定。设定完成后，你就可以通过几个简单的手势来计时、接收信息、查看地图、切换歌曲，甚至玩游戏啦！

Clip通过蓝牙与手机配对，外观小巧，厚度仅2mm，重量只有10g，2.5 x 1 x 4 cm的小小身躯里放置了传感器、处理器和一个按钮。按一下开机，长按5秒显示当前配对状态，长按超过5秒关机。

Clip还设计了超受欢迎的磁吸充电接口，易于连接，容易断开。两个小LED灯一个显示充电状态一个显示配对状态。电量LED越亮，表示电量越充足。蓝牙LED快速闪烁，表示在搜索设备，淡入淡出慢速闪烁，表示已配对。

经过15次的迭代更新，Clip已非常符合人体工程学设计，非常适合嵌入任何可佩带的智能手表上。安装在智能手表的表带内，紧贴手腕，以便精确接受信号。

可惜的是，Clip现在只兼容所有Android Wear智能手表，还不能完美支持Apple Watch。

目前Clip在官网售价99欧元，同时也有搭配软件开发程序的SDK文件一起售卖的设备，如果你自信可以研究出适配ios系统的产品，就扫描下方二维码关注唯物观入手一个吧！