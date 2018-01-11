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茅台市值超越LV 市值逼近万亿

2018年01月11日 10:37 新浪时尚
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　　导语：2017年，贵州茅台股价连破400元，500元、600元和700元。1月9日，贵州茅台股价再次创出历史新高，截至收盘收于782.52元，总市值达9830亿元，距离万亿市值仅一步之遥。这已经超越了世界最大奢侈品集团LVMH（路易威登）1490亿美元的总市值。（来源：新浪时尚综合）

　　茅台股价再创历史新高

　　据美国彭博社10日报道，贵州茅台和LVMH集团同为彭博行业研究全球主要奢侈品同业指数的成分股，目前贵州茅台在该18支成分股中市值居首，LVMH集团排名第二。据悉，2016年LVMH约四分之一的收入来自美国，另外四分之一来自亚洲，而贵州茅台95%的销售额都在中国市场。

　　零售价锁定1499元

　　贵州茅台8日晚间发布关于茅台酒市场价格说明的公告，要求本公司各级子公司、茅台集团各级子公司，需要按照1499元/瓶的标价销售飞天53度500ml茅台酒，不助推价格，以保持零售价格的稳定；并表示此次产品价格调整，是为了统筹兼顾各种因素，充分尊重市场，保障国有资产增值，维护股东权益。

　　价格的上涨并未打消消费者的购买热情，而且，目前要以1499元买到一瓶53度飞天茅台并非易事。以京东为例，目前该平台的飞天茅台处于无法下单只能预约的状态，且预约已经超过22.4万人。

　　首创证券研报指出，目前茅台公司的一批价在1500元左右，提价前渠道利差接近700元左右。贵州茅台未来仍有继续提价的可能，2019-2020年业绩有望继续保持稳健增长。

　　距离万亿市值只差一小步

　　贵州茅台市值飙升，除了超过LV荣升为全球最大市值奢侈品公司以外，何时能超过万亿市值也是市场的关注点。

　　9830亿元这个数字也超过了贵州省前三季度GDP，统计显示，2017年贵州省1-3季度生产总值为9500亿元，茅台市值将贵州省去年前三季度GDP远远甩在身后。

　　在茅台的带动下，白酒类上市公司纷纷开启提价控货节奏，坐享消费升级带来的红利。2017年以来，大多数白酒上市公司股价持续大涨，其中水井坊、五粮液、山西汾酒、贵州茅台等股价涨幅超过一倍。

　　部分内容来源：中国新闻网、北京晨报

标签: 茅台市值股价

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