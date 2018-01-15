海底捞招聘介绍台湾变"国外" 称是咨询公司制作手册出错

导语：在万豪等外资公司因“涉独”闹得沸沸扬扬之时，1月12日有网友曝出，内资公司四川海底捞餐饮股份有限公司在招聘简介里也把台湾列为了“国外”。（来源：未来网）

网友@赵宇辰V在微博中说，“其实我昨晚也收到网友举报，因图片来源不能完全确认是最新的最真实的，因此，出于对企业负责的态度，没有铲。”

图为网友@赵宇辰V微博截图。

图为@7维视角微博截图。

网友@赵宇辰V表示，“至今日中午，@海底捞火锅 以评论的方式进行了回应和道歉，把锅推给了微海咨询公司，而且也没有发布道歉声明帖子，因此事件坐实，我们认为@海底捞火锅 认错态度不诚恳，和万豪有一拼。”

该网友指出，四川海底捞餐饮股份有限公司是内资大公司，经工商查询，直接相关单位就有62家。事发后，甩锅微海公司，全名不明，但委托后，责任脱不了，所以锅是甩不掉的。“在涉独问题上，我们是零容忍的，这样敷衍了事的评论式道歉是过不了关的。请@海底捞火锅 不要重蹈万豪覆辙。请@四川工商 学学上海，好好管管。”

在该网友微博截图中可见，质疑海底捞将台湾列为“国外”，涉嫌分裂国家的爆料是1月11日晚由另一微博博主“7维视角”发出的。12日中午，海底捞火锅官方微博在@7维视角的微博下，评论回复“您好，非常感谢您指出的问题，我们昨晚即刻展开排查，进行纠正。今天中午12点钱将排查结果进一步向您进行汇报。”

随后，@海底捞火锅又在评论中进一步回复称，“我们已经进行了排查，查明是为海底捞担任员工招聘工作的微海咨询公司制作招聘手册时出现的不当错误。我们对此深表抱歉。目前错误已经纠正，感谢您的理解以及对海底捞的鞭策！”

目前，海底捞官方尚未进行正式公开回应。