相亲遇男神秒变思聪大撒币

导语：过新年，那些往日收红包之类的民俗早与我们这些25岁上下的美少女没什么关系了。更重要的是每逢佳节必相亲，风风火火的展开了，犹记得曾刚下飞机就来了一场相亲宴，还有被杂七杂八理由被骗去相亲的记忆。

BUT，相亲对象是男神了话~~一秒化身为王思聪好吗，必须要来一次彻彻底底的“大撒币”了，重要的是必须要艳压群芳！撒币归撒币，必须要撒在有13格的地方来好好打扮自己咯！所以，还有哪个地方比潮流地标——三里屯太古里更能淘到宝呢。

想要做到别具一格，必须先从拒绝雷同开始。新入住屯儿里的法国女装Claudie Pierlot绝对是最佳之选，要知道法国女性一直被称为全球最优雅女性之首！

服饰不仅有法式优雅，更是把现代摩登，摇滚等元素融入其中。更别提无数明星走红毯抢着穿她家衣服。

李冰冰穿着Claudie Pierlot外套

林允儿穿着Claudie Pierlot毛衣

见男神必须要有小心机，大冬天穿的像米其林一样不要紧，重要是脱掉大衣后的惊艳，室内基本也都会维持在20度以上，必须穿连衣裙了！

李一桐穿着Claudie Pierlot小黑裙

首推这款小黑裙，惊艳的造型立刻让男神身边一众女生都自觉退位。不仅连衣裙好看，还有修身的皮质大衣，从内美到外。

说完着装，就是要选鞋子了。不论选择哪件成衣，在鞋子部分不能选太出挑的款式。不然容易喧宾夺主，而且和男神见面时，脚出镜的镜头也很少。所以一定要选择有品位又低调些的，往日的尖头鞋、细高跟可以放放了，毕竟这是甜甜的约会不是去做女魔头大侃业务。

必推Repetto的鞋子，作为芭蕾舞鞋世家出身，对优雅的把控甚是精准。不需要繁杂的样式，只需可爱的圆鞋头，和小蝴蝶结分分钟激起男神的保护欲。想稍微出挑一点就选择红色，内敛低调可以选择肉色、黑色系等，根据身高选择跟部高度，鞋底全是牛皮底，柔软到可以健步如飞的在各种场合雀跃，轻松俘获男神心。

Karlie Kloss穿着repetto鞋

张钧甯穿着repetto鞋

选完衣服鞋子，接下来就是造型了，作为发型中引领时尚潮流的TONI&GUY。

完全可以为自我时尚发声，有专业做头60年的团队在，根本不必担心自己的发型会变成一剪没。做一款专属自己的造型，立刻在人群中凸显自我。

在抉择与男神的相亲着装上，大撒币必须要撒到点。这三个点，提前为大家踩好了，绝对会满载而归，潇洒撒币到以为王思聪附身！更惬意的一点是，全部在三里屯太古里为大家汇总好了。不必白白撒币，这次相亲抱得男神归！

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