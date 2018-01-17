故宫淘宝又作妖 携“蛋”重磅回归

导语：嘘！鳖说话，先来看看这几只萌物。
自导自演的剧
《戏精的蛋生》
第一篇章 从前有个蛋
一枚注定不平凡的蛋
“本蛋皇在此，谁敢造次！”
（霸气如我蛋）
新皇上任，必有三把火
第二篇章 为何不跪
“看见本蛋皇竟敢不下跪，
来人，拖下去大法伺候！”
谁也不知道那枚没下跪的蛋最终的命运如何
但时间总是吞噬了很多人和事
渐渐地
蛋蛋们忘记了“不下跪”事件
以及那枚被“大法”伺候的蛋
生活也恢复了平静
第三篇章 不过是些日常
习惯了风里来雨里去
任风吹吹
再吹吹吹
呀 过头了
不小心还是受了点伤
“大头大头，下雨不愁
人家有伞，我有大头
可，我整颗就是个头
有小花花有何用
唉
也不怪小花花啦”
位高贵为皇妃又有什么了不起
每天照照镜子
扑扑蝴蝶
生活只剩吃饭睡觉打豆豆
好无聊啊
快来点新鲜事吧
第四篇章 暴风雨终于还是来了
蛋蛋们：
“不好了，不好了”
“啊啊啊~~~”
“蛋皇，救命啊！”
蛋皇：
“本蛋皇在此！谁也不许动我的子民！”
蛋蛋们：
“蛋皇威武！”
抗争x1
抗争X2
抗争X3
蛋皇：
“死也要和子民们死在一起”
就这样
蛋皇和蛋蛋们被收进了一个名叫“酥酥乎乎”的盒子里
原来，一切都只是暴风雨前的平静
确实，天将降大任于斯人也
必先苦其心志
滴答滴答滴答
经过七七四十九天
九九八十一难后
蛋皇携手蛋蛋们功成归来
有请
故宫淘宝 X 北京稻香村
联名推出的2018新春限量手工糕点
“酥酥乎乎”
最终蛋蛋们化身4款糕点酥
分别名为：潮式酥、蛋黄酥、贵妃酥、百花酥
每款酥包含四种口味
果然经过磨练的蛋蛋颜值不会差！
贵妃酥
是不是很像贵妃脸上的胭脂水粉
蛋黄酥
百花酥
这么好看的花花做雨伞确实可惜了
潮式酥
不潮不用花钱！
就算跟ins上的美食比
潮式酥的颜值也是没在怕的好吗
再来看看“酥酥乎乎”的外包装
颜控的你不按下算我输
以上
《戏精的蛋生》剧终
看在蛋蛋们如此辛苦的份上
你还不快收了他们！
这么高颜值的“酥酥乎乎”
用来寄托新春祝福送亲朋好友再合适不过了
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……
这是一个用心安利好物的神秘组织，
记得“花前阅下”。