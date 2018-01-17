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故宫淘宝又作妖 携“蛋”重磅回归

2018年01月17日 17:22 新浪尚品
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　　导语：嘘！鳖说话，先来看看这几只萌物。

自导自演的剧

　　自导自演的剧

　　《戏精的蛋生》

　　第一篇章 从前有个蛋

一枚注定不平凡的蛋

　　一枚注定不平凡的蛋

　　“本蛋皇在此，谁敢造次！”

　　（霸气如我蛋）

　　新皇上任，必有三把火

　　第二篇章 为何不跪

“看见本蛋皇竟敢不下跪，

　　“看见本蛋皇竟敢不下跪，

　　来人，拖下去大法伺候！”

　　谁也不知道那枚没下跪的蛋最终的命运如何

　　但时间总是吞噬了很多人和事

　　渐渐地

　　蛋蛋们忘记了“不下跪”事件

　　以及那枚被“大法”伺候的蛋

　　生活也恢复了平静

　　第三篇章 不过是些日常

习惯了风里来雨里去

　　习惯了风里来雨里去

　　任风吹吹

　　再吹吹吹

　　呀 过头了

　　不小心还是受了点伤

“大头大头，下雨不愁

　　“大头大头，下雨不愁　　

　　人家有伞，我有大头

　　可，我整颗就是个头

　　有小花花有何用

　　唉

　　也不怪小花花啦”

“位高贵为皇妃又有什么了不起

　　位高贵为皇妃又有什么了不起　　

每天照照镜子

扑扑蝴蝶

生活只剩吃饭睡觉打豆豆

好无聊啊

快来点新鲜事吧

第四篇章 暴风雨终于还是来了

蛋蛋们：

　　蛋蛋们：　

　　“不好了，不好了”

　　“啊啊啊~~~”

　　“蛋皇，救命啊！”

　　蛋皇：

　　“本蛋皇在此！谁也不许动我的子民！”

　　蛋蛋们：

　　“蛋皇威武！”

　　抗争x1

　　抗争X2

　　抗争X3

　　蛋皇：

　　“死也要和子民们死在一起”

　　就这样

　　蛋皇和蛋蛋们被收进了一个名叫“酥酥乎乎”的盒子里

　　原来，一切都只是暴风雨前的平静

　　确实，天将降大任于斯人也

　　必先苦其心志

　　滴答滴答滴答

　　经过七七四十九天

　　九九八十一难后

　　蛋皇携手蛋蛋们功成归来

　　有请

　　故宫淘宝 X 北京稻香村

　　联名推出的2018新春限量手工糕点

　　“酥酥乎乎” 

最终蛋蛋们化身4款糕点酥

　　最终蛋蛋们化身4款糕点酥　

　　分别名为：潮式酥、蛋黄酥、贵妃酥、百花酥

　　每款酥包含四种口味

果然经过磨练的蛋蛋颜值不会差！

果然经过磨练的蛋蛋颜值不会差！

贵妃酥

贵妃酥

是

是不是很像贵妃脸上的胭脂水粉

　　蛋黄酥 

百花

百花酥

这

这么好看的花花做雨伞确实可惜了

　　潮式酥

不潮不用花钱！

不潮不用花钱！　

　就算跟ins上的美食比

　　潮式酥的颜值也是没在怕的好吗

再

再来看看“酥酥乎乎”的外包装

　　颜控的你不按下算我输 

以上

　　以上

　　《戏精的蛋生》剧终

　　看在蛋蛋们如此辛苦的份上

　　你还不快收了他们！

　　这么高颜值的“酥酥乎乎”

　　用来寄托新春祝福送亲朋好友再合适不过了

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……

  这是一个用心安利好物的神秘组织，

记得“花前阅下”。    

标签: 戏精的蛋生糕点故宫故宫淘宝戏精的诞生

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