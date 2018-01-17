故宫淘宝又作妖 携“蛋”重磅回归

导语：嘘！鳖说话，先来看看这几只萌物。

自导自演的剧

《戏精的蛋生》

第一篇章 从前有个蛋

一枚注定不平凡的蛋

“本蛋皇在此，谁敢造次！”

（霸气如我蛋）

新皇上任，必有三把火

第二篇章 为何不跪

“看见本蛋皇竟敢不下跪，

来人，拖下去大法伺候！”

谁也不知道那枚没下跪的蛋最终的命运如何

但时间总是吞噬了很多人和事

渐渐地

蛋蛋们忘记了“不下跪”事件

以及那枚被“大法”伺候的蛋

生活也恢复了平静

第三篇章 不过是些日常

习惯了风里来雨里去

任风吹吹

再吹吹吹

呀 过头了

不小心还是受了点伤

“大头大头，下雨不愁

人家有伞，我有大头

可，我整颗就是个头

有小花花有何用

唉

也不怪小花花啦”

位高贵为皇妃又有什么了不起

每天照照镜子

扑扑蝴蝶

生活只剩吃饭睡觉打豆豆

好无聊啊

快来点新鲜事吧

第四篇章 暴风雨终于还是来了

蛋蛋们：

“不好了，不好了”

“啊啊啊~~~”

“蛋皇，救命啊！”

蛋皇：

“本蛋皇在此！谁也不许动我的子民！”

蛋蛋们：

“蛋皇威武！”

抗争x1

抗争X2

抗争X3

蛋皇：

“死也要和子民们死在一起”

就这样

蛋皇和蛋蛋们被收进了一个名叫“酥酥乎乎”的盒子里

原来，一切都只是暴风雨前的平静

确实，天将降大任于斯人也

必先苦其心志

滴答滴答滴答

经过七七四十九天

九九八十一难后

蛋皇携手蛋蛋们功成归来

有请

故宫淘宝 X 北京稻香村

联名推出的2018新春限量手工糕点

“酥酥乎乎”

最终蛋蛋们化身4款糕点酥

分别名为：潮式酥、蛋黄酥、贵妃酥、百花酥

每款酥包含四种口味

果然经过磨练的蛋蛋颜值不会差！

贵妃酥

是不是很像贵妃脸上的胭脂水粉

蛋黄酥

百花酥

这么好看的花花做雨伞确实可惜了

潮式酥

不潮不用花钱！

就算跟ins上的美食比

潮式酥的颜值也是没在怕的好吗

再来看看“酥酥乎乎”的外包装

颜控的你不按下算我输

以上

《戏精的蛋生》剧终

看在蛋蛋们如此辛苦的份上

你还不快收了他们！

这么高颜值的“酥酥乎乎”

用来寄托新春祝福送亲朋好友再合适不过了

想要来一盒的扫描下方二维码，关注唯物观即可！