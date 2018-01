谷歌公布年度吃喝玩乐热搜 有你的菜吗？

导语:不久前谷歌公布了 2017 热搜榜单,这份基于谷歌庞大的用户检索数据计算出来的榜单可以说是全球最权威排名,一经发布便引起了 Yahoo 、 Hollywood Reporter 等众多权威媒体的转发。(来源:时尚先生网)

从实事新闻到明星八卦,从电影音乐到健身运动,从时尚潮流到美食烹饪,榜单内容几乎网罗了各类话题。今天,我们就来扒一扒这份榜单里最受关注的吃喝玩乐那些事儿。

最受关注饮食

“苹果醋减肥”位列饮食类热搜榜首,紧随其后的还有植物性饮食、汤姆布雷迪饮食等等,瘦身(也可以说是健身)饮食已然成为生活潮流。这种风尚离不开明星名人的倡导,更离不开年轻群体的追捧:明星希望身材更好,年轻人希望身材像明星一样好。

每当我们打开 ins 或微博,就能看到种种“刺激”我们发誓减肥的照片:维密模特在走秀前几个月晒出健身食谱,明星频频晒出健身照和马甲线,还有像汤姆布雷迪这样的运动明星签约饮食计划的……

But 我们普通人可没有那么多时间又是营养餐又是健身房的,“苹果醋减肥”恰好就能满足“不用运动,吃着减肥”的梦想,至于到底有没有用?喝了不会变胖就是了。

最受欢迎专辑

霉霉的新专辑《名声》在发布后霸占音乐榜单第一迟迟不肯退位,在年底又再次霸占谷歌热搜榜首,影响力不得不服。比起前几次专辑被抨击拿前任说事儿,这张专辑的好评度简直爆表,尤其是主打歌 Look What You Made Me Do ,为自己昭雪还顺带鄙视对手一番,真让人大呼过瘾。

这首歌完全迎合了现在的年轻人的品味。比起那些情情爱爱和闺蜜反目的糟心事儿,现在的年轻群体喜欢直来直往地表达自己的情绪和看法。希望霉霉可以就此别过前男友,多出一些彰显年轻态度的歌曲呀~

最受关注品牌

Gucci 和 LV 、 Supreme 拿下榜单前三。老牌奢侈品入榜并不稀奇,但Supreme作为潮牌却可以在该榜单跻身前三,不得不让人感叹一句:年轻的力量果然强大啊!

Supreme 是结合滑板、 Hip-hop 等文化的美国潮牌,本身就是根植于美国街头文化和年轻群体而建立的时尚品牌,从品牌建立就吸引着大量青少年的喜爱。

2017 年老牌奢侈品 LV 联手 Supreme 发布限量款在很多人看来是 Supreme 提升品牌价值的一步棋,但其实更可能是 LV 将品牌形象年轻化的战略布局,借此方式向年轻群体示好。包括 LV 在南半球开设第一家快闪店展示出的拼色男包,银灰拼色的 keepall 街头感十足又很有质感。要知道老牌奢侈品想打破固有印象靠拢年轻群体,是要付出非常大的勇气的,点赞!

最受关注的旅游地(活动)

六旗乐园( Six Flags Great America )荣登该排行榜首。

这个以惊险、刺激的游玩项目闻名于世,拥有最多、最新、最刺激过山车的乐园,自 1961 年开放第一家主题乐园至今的 55 年间里,这座乐园每年吸引着全球近 3000 万游客前来游玩。其中还包括许多明星名人也经常去玩儿,好莱坞有布拉德皮特等知名演员,国内有 wuli 黄子韬据说还办了年卡……

据 Breaking Travel News 网站的报道,美国六旗乐园已经宣布将在 2018 年春季开放世界上最大的循环过山车。在 100 英尺的高空,这台过山车将让乘客体验到有史以来最长的持续滑翔时间和360度旋转体验。

六旗还在美国乔治亚洲推出北美第一个 Gear VR 游乐园,在新泽西的游乐园中推出 VR 过山车,被称为世界上最高最快的 VR 过山车体验,随后,六旗开始在美国不同主题乐园推出了限定版 VR 过山车。

刺激太多想缓缓?没问题,你也可以在六旗 Discovery Kingdom 里零距离跟动物交流,去 The Great Escape 欣赏此话横溢的歌舞演出。

从西部阳光到东部沙滩,六旗几乎横贯整个美国,它陪伴了许多美国青少年的成长,从孩提直到成年。当人们想要放松、约会、寻求刺激、体验冒险,人们会第一时间想到六旗,对于许多美国人而言,六旗已然成为生活的一部分。

说了这么多,一句话概括,六旗霸占榜首不是没有道理的。而这家国际主题乐园巨头在中国的落地也正在如火如荼地进行。据了解,落户浙江山水主题小镇的六旗全球旗舰乐园近日已开始全面施工。相信不久的 2019 年,大家就能在中国体验到六旗乐园的极致欢乐啦~