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猫奴最爱 这个日本杂货店萌出血啦！

2018年01月24日 15:31 新浪时尚
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　　导语：近些年来，人们越来越追求生活质量。MUJI的性冷淡、优衣库的简约风、Linefriends的可爱……这些追求设计、创意、品质的品牌尤其受到年轻人的喜爱。

　　今天要为大家介绍的这个杂货铺，相信无论是设计上，还是实用性上，都能让你有耳目一新的感觉！

　　成立于 1965 年 5 月的‘FELISSIMO 芬理希梦’，论资排辈起来，比 MUJI 还年长 24 年。

　　涉及的领域也很广，从日用杂货、餐厨用品，到文具礼品，甚至服装饰品都有。

　　活跃于世界各地，连世界著名的商业街 — 纽约第五大道上，都能找到它的身影。

　　和 MUJI 不同，FELISSIMO 的品牌理念，主打幸福感。

　　更简单来说，可以概括成一个字：暖。

　　比如最受欢迎的‘ZOO 动物园’系列，看上两眼，是不是感觉心都要化了呢

　　萌翻天的宠物系列

　　先来看看最具人气的ZOO系列，兔子屏幕擦。

　　萌萌的小眼神，是不是让人特别想摸一摸~

　　柴犬收纳架，栩栩如生的小表情，让人忍不住想一下收了这三只~

　　既可以收纳纸巾、收纳袋等也可以插放遥控器。

　　猫咪牙刷架，可以轻松吸附在瓷砖玻璃制品上，让你的洗漱间变的更特别。

　　简直是要让家变成动物园的节奏！小熊猫，会化身成抱枕，陪你每晚好梦。

　　还可以几个一组，作为沙发靠垫抱枕。

　　也可以躲在床底下，帮你整理收纳各种杂物。

　　胖乎乎的小海豹，够萌够逼真。

　　还有呆呆的企鹅先生。

　　但要说最萌的，当还是猫猫了，猫咪手机套。

　　毛茸茸的质地，还可以把手穿过去~

　　傲娇的猫咪手机支架。

　　轻轻一按，尾巴就卷起来了~

　　猫咪收纳箱可以用于收纳家庭杂物。

　　猫咪托特包，办公一族带饭好助手。

　　猫咪棉花糖，这么萌的棉花糖，你舍得下口吗？

　　猫咪枕套，每天枕着猫猫都好眠。

　　猫咪领带。

　　猫咪化妆棉，每一片上都有一个小爪爪。

　　要让你从早到晚，撸猫不停歇。除了这些给你用的，还有很多给家里猫猫用的，铲屎的，还不快给你家主子添置新玩具！

　　猫猫专用被窝，让它钻进去就不想出来。

　　车型猫箱。

　　让主子成为家中头号老司机。

　　猫爪耳罩，冬天不怕冻耳朵。

　　猫头浴帽，浴帽上还有可爱的小耳朵，从此爱上洗头~

　　再来一套猫猫睡衣。毛茸茸的材质，用来当居家服绝对暖和又可爱！

　　把最好的颜色给你

　　除了上面提到的萌宠系列，这个品牌还有一个人气产品，就是这套彩色铅笔了！

　　这套彩铅总共有500种颜色，简直是一套铅笔版的色卡。随着季节而变化的树木、变幻莫测的天与海，500 色铅笔都能为你细致且宏大地呈现世上每一个幸福的点滴。

　　是不是感觉已经不仅仅是彩色铅笔这么简单了呢？

　　这套铅笔不仅颜色多，故事也很多。它被分为 25 个不同的主题，例如“SPRING 春天”“FUN 欢乐”“HOME 家”等等，订购之后会每月给你派送。

　　也就是说，买了这套铅笔，还得等 25 个月才能全部到货。性子急一点的一定受不了！

　　生活也交给它打理吧！

　　除了卖萌，这里还有实用的生活好物，尤其是各种小工具和收纳物品，一定会让你觉得相见恨晚。

　　例如这个清洁刷，专门用来对付浴室瓷砖缝隙的污垢。

　　又脏又滑的下水道，交给这个加强版手套就行了。

　　喜欢在床上玩手机的你，这个床头收纳袋是不是特别适合呢？

　　各式各样实用的收纳架。

标签: 收纳猫咪杂货铺

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