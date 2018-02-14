春节的饭桌上你一定不容错过的纪录片

导语：随着春节脚步的临近，越来越多在外漂泊的游子纷纷踏入归乡的路途。春节一顿象征团圆的年夜饭，成为每个家庭都不可或缺的一部分。（编辑：实习生孙爽）

而每个家庭的传承与发展都离不开家风，它存在于无形，但却影响着一个家族每一代人的成长。最近一部央视于2016年就播出的叫做《家风》的记录片，重新回到大众视线并且受到了广泛的关注，让家风的传承再次引起大家的注意。

中国年

家风的传承

“国有国法，家有家规”，家风是一个家庭的精神风气，也是一个家族的处世原则。纪录片《家风》用短短两集系统的阐述了从世族大家到普通百姓对家风这种传统美德执着追求。

《家风》宣传海报

纪录片以古代著名家训为切入口，讲述中国著名家族的家风历史脉络，以及一个个家族对传统美德的执着追求，体现中国人超越时代的家族凝聚力与责任感。从《颜氏家训》《朱子家训》到《曾国藩家书》《钱氏家训》，这些优良家风的教诲，成就了我们这个社会所需要的传统美德。

《家风》上集：孕育

万丈高楼始于基，一个人价值观形成的起点是家风，家风就是一个人和一家人成的“地基”，通过名家的家风故事的讲述家风的重要性。曾国藩的家风，其文化的核心是勤与俭；颜氏家族中，主要通过讲述观众熟悉的书法家颜真卿的故事，阐释修身、治家、处世、为学的《颜氏家训》。钱氏家族中，讲述了人们熟知的钱穆、钱伟长的故事，“读书报国”的家风，成就了这个家族的辉煌。

《家风》下集：传承

作家马伯庸曾写过这样一句话：一个家族的传承，就像是一件上好的古董。时间越久，越发弥足珍贵。古董有形，传承无质，它看不见，摸不到，却渗到家族每一个后代的骨血中，成为家族成员之间的精神纽带，甚至成为他们的性格乃至命运的一部分。家风的形成也不是一蹴而就的，而是家族绵延不断的教育形成的家庭风气，而它的传承与发展更是中华文化的缩影，文明的延续。

纪录片《家风》

用一个个承载的中华民族传统美德的故事，用通俗化的语言、戏曲化的演绎得到大众的共鸣，并以润物细无声的形式进入大众的心灵。传统中国，“家国一体”，“家”是缩小的“国”，“国”即放大的“家”，因此，家风家教也在岁月的积淀中自然而然地成为了中华文化的重要内容。

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