谈资|《舌尖3》还能在深夜燃起你的食欲吗？

谈资 2018 Vol.4

我们只关心你关心的事，不信，我们聊聊。

《舌尖上的中国》第三季回归

2月19日晚，一别四年的央视“舌尖”系列回归，《舌尖上的中国》第三季正式开播。截至发稿，3集播完的《舌尖3》豆瓣评分已跌落至6.6分（第一部9.3分；第二部8.4分）。

《舌尖3》播出后和前作一边倒式的盛赞不同，在社交媒体和视频弹幕中引发各种讨论。有网友评论美食镜头太少，第一集器具篇形同“卖锅广告”；有专业人士指出片中常识性错误，错把大口黑鲈当作古文中的鲈鱼（实为四鳃鲈鱼）；有观众吐槽新作的叙事风格和剪辑节奏与前作相去甚远。

除了解说还是熟悉的李立宏，《舌尖3》的主创团队几乎全部换血，总导演从陈晓卿换为刘鸿彦，总顾问的名单中也不见了沈宏非和蔡澜的名字。

《舌尖3》总导演刘鸿彦表示，这一季节目“食物、人物和文化，一个都不能少”，希望探索中国人是如何一点点吃成了今天的样子。《舌尖3》共8集，主题分别是器具、宴席、厨人、小吃、点心、食养、时节、融合。

“深夜刷《舌尖》的你还会被馋到挠墙吗？一个曾经备受吃货喜爱的美食大IP就要凉了么？美食纪录片更换制作团队就像餐厅换大厨，抛开高下，对于习惯了这一口的观众而言毕竟是不同了。”

海南离岛机票一票难求

由于琼州海峡海运受大雾天气影响一度停航，海南离岛机票从大年初二起不断上涨，21日达到最高点，由三亚飞至广州、北京、哈尔滨等多地的机票经济舱已售空，商务舱、头等舱价格过万，有些甚至接近2万，但仍一票难求。2月22日三亚飞往北京、上海、武汉、重庆等城市的航班均已售罄。

部分航空公司客服称，机票价格会跟随市场进行浮动，目前的机票价格都是“在相关规定以内”并向有关部门备过案，由于增班计划需要提前很久上报民航总局，现在无法临时增加航班。

“建议坐船去香港，然后飞纽约，再转北京，比三亚直飞便宜点。”

NOMA餐厅新址重开

有“世界第一食府”之称的NOMA餐厅上周在丹麦哥本哈根的新址上重新开业。原定2月15日重新亮相的NOMA不得不提前电话通知80位预定了重开首日餐位的客人“我们还没准备好”，餐厅的再度亮相最终推迟了一天。

餐位预定早在几个月前就已开放，而在重开前一周餐厅的主厅还没有天花板，休息室没安窗户，迟到的厨房设备运到时还发现缺少重要组件。直到第一批客人落座前30分钟，工人还在为餐厅前门安装步道。

主厨René Redzepi向媒体透露新场地租金不菲，装修费用大超预期，从2017年2月关闭老店到新店重开，也一直在给员工发工资，“NOMA的经济压力非常大。”

NOMA新店的菜单将严格依照季节变化，首季海鲜菜单定价每人2250丹麦克朗（约合2343人民币），如需搭配果汁或酒人均价格约3200-3500人民币。新一季的预定不到一天便抢购一空，René Redzepi也算可以松一口气了。

René Redzepi在新NOMA

“人均3000的餐厅有很多，但像NOMA这么自带热门话题体质的不多。特立独行的主厨、天马行空的菜单，不吃上一次怎么自称真-吃货。”

英国肯德基闹“鸡荒”半数门店停业

从16日开始，由于更换物流伙伴导致新鲜鸡肉的运输储存出现问题，英国全国870多家肯德基门店中一度超过700家受到影响，被迫暂时关门停业。

作为人口仅6200万的国家，英国是全球第五大鸡肉消费国，每天光是肯德基一家在英国就要卖出200万个鸡块。对于肯德基来说，这次大面积门店关停造成的损失高达每天100万英镑（约合人民币885万元）。

截至北京时间21日，英国大约还有400家肯德基门店尚未恢复正常营业。

ITV新闻节目截图

“宁可闭店也不用其它鸡肉替代，嗯，这一波Campaign让人服气。”

Christopher Bailey谢幕Burberry

2月17日下午近6点，这里是Burberry2018年秋冬季的秀场，也是品牌现任创意总监Christopher Bailey在Burberry的最终章——3个月前，他正式对外宣布了离职。赤橙黄绿青蓝紫，伦敦西郊空旷的Dimco建筑内正闪烁着七彩虹光，当领场谢幕的英国演员兼名模Cara Delevingne身披彩虹皮草外套走进光束时，现场开始响起雷鸣般的掌声。对任何一个品牌来说，核心人物的离开都意味着一个时代的终结。Burberry亦然，从2001年开始，Bailey为Burberry效力长达17年，在这期间曾创造过许多“第一次”，而这绝对算是一段相当长情的故事。

Christopher Bailey谢幕Burberry

Christopher Bailey谢幕Burberry

“如果说7年之痒是事实，那么17年估计就寂寞难耐了，所以最后一季Christopher Bailey放飞自我，以“出柜”的方式谢幕。17年来Christopher Bailey带着品牌实现即秀即买、并且最早实现互联网传播秀场盛况，或许是牵扯精力太多，如今他该养精蓄锐了，Phoebe Philo能不能顺利接任，这件事比出柜期待多了。”

Supreme 2018 春夏系列出了一个弹球机

潮流人士们翘首以待的 Supreme 2018 春夏系列发布了，在一百多件的上新中，除了服饰，还包含了种类丰富的配件：Advanced Elements 合作款充气船、Rawlings 合作款头盔、O’Brien 合作款救生衣、Tivoli Audio 合作款蓝牙音箱、Zippo 打火机、花瓶、盘子、收纳瓶、保温餐盒、咖啡杯、斧头、折叠刀、雨伞、手套、签字笔以及内裤。如果以上可以被视为 Supreme 的生活方式产品，那么下一个合作款你绝对想不到，因为它已经淡出大多数人的生活很久了：一款与 Stern Pinball 合作的弹球机。

Supreme 2018 春夏系列出了一个弹球机

“如果说穷限制了你的想象，我觉得那是推卸责任，限制你想象力的大概只有你信息闭塞，不过最想知道的是这件烧钱的单品谁会买。”

王俊凯迪丽热巴出任杜嘉班纳亚太区品牌大使

迪丽热巴和王俊凯出任Dolce&Gabbana亚太区品牌大使，品牌大使迪丽热巴表示：“很荣幸能加入杜嘉班纳这个充满热情、传统文化和地中海气息的世界。一直以来，我都被Dolce&Gabbana杰出且特立独行的品牌风格和精神所深深吸引，我相信这必将会是一段精彩绝伦的奇妙旅程。” 而王俊凯自己则表示：“Dolce&Gabbana对于我来说，是一种极具情感的意大利文化与精神的化身。Dolce&Gabbana尊重传统，也追求极致与自由创意。今天，能够作为品牌大使成为这个杰出品牌的代表和延续，我倍感荣幸。”

王俊凯

迪丽热巴

“看来2018年奢侈品还会抢占“大使”、“代言人”这些称号，掰开手指算算，如今没有奢侈品身份的小鲜肉小鲜花们还有谁？不过奉劝年轻人一句：不要因为走太远忘了为何出发。”

Chanel将花2500万装修“大皇宫”

2月12日，Chanel宣布成为法国巴黎大皇宫翻修的独家私人赞助商，承诺向该项目提供2500万欧元（约合1.95亿元人民币）的资金。改造后，大皇宫将增加24%的可租赁面积。按计划，翻修工作将于2024年巴黎夏季奥运会之前完成。这次的改造是香奈儿在巴黎的几项重大投资之一，也是迄今为止最大的单一赞助合同。作为协议的一部分，Chanel希望保留在时装秀中使用玻璃钢结构中殿的独家权利。由于大皇宫的本次重修将从2020年12月持续到2023年春天。部分展区将于2024年6月重新开放，Chanel将不得不为接下来品牌从2021年1月的高级时装发布会开始，到2023年3月的成衣秀或7月高级时装秀结束之间的的20个展会找一个新的场地。

Chanel将花2500万装修“大皇宫”

“相比较于大皇宫装修完的模样，更期待在没有了大皇宫这段日子，Chanel会在巴黎什么地方搭建场子办秀。”

山东如意收购瑞士奢侈品牌Bally控制性股权

中国山东如意控股集团近日宣布，已经从德国 Reimann 家族掌控的欧洲投资巨头 JAB Holding Co。（以下简称 JAB）手中收购了瑞士奢侈品公司 Bally International AG（以下简称 Bally）的控制性股权。 根据协议条款，交易完成之后，包括CEO Frédéric de Narp在内的 Bally’s 的管理团队，以及 JAB 都将继续持有Bally 的少数股权。目前交易依然需要有关监管部门批准，预计将在今年晚些时候完成。虽然双方并没有公布交易的具体财务细节，但是今年1月曾有消息人士透露，山东如意对Bally的整体估值为7亿美元左右。

山东如意董事长邱亚夫（中）

“有多少洋品牌如今贴上了中国标签呀，不过他们具体归谁管我们也不是很在意，就是比较关心自己人当家做主了，能不能便宜点。”