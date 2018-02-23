英国鸡肉短缺肯德基告急！鸡农："吃鸡"还得靠中国

导语：从上周五（16日）开始，正当中国人欢天喜地迎接春节假期时，万里之外的英国人却因为“食物短缺”在发愁。（来源：每日经济新闻）

原来由于新鲜鸡肉的运输储存出现重大差错，英国全国870多家肯德基门店中一度超过700家受到影响，被迫暂时关门停业。

热爱“吃鸡”的英国人这下不干了。

有孩子在BBC的镜头前“控诉”，肯德基关门让她“又气又伤心，又饿又难过”。

还有人在网上发出警察带走一位“麦当劳叔叔”扮演者的照片，戏称“肯德基关门的罪魁祸首已被挡获”。

每经小编注意到，作为人口仅6200万的国家，英国是全球第五大鸡肉消费国，每天光是肯德基一家在英国就要卖出200万个鸡块。对于肯德基来说，这次大面积门店关停造成的损失高达每天100万英镑（约合人民币885万元）。

截至北京时间21日，英国大约还有400家肯德基门店尚未恢复正常营业。

▲肯德基门店贴出停业通知图片来源：推特

面对鸡肉供应短缺的危机，有英国鸡农指出，在考虑到退欧之后欧盟国家鸡肉不太容易出口英国，英国应当未雨绸缪，积极向中国进口鸡肉产品。

每经小编注意到，国际肉业协会报告显示，中国鸡肉出口去年增长迅猛，且养殖规范达到国际标准，适合向欧美出口鸡肉。

运输出问题，肯德基鸡肉告急

从16日起，英国一些地方的肯德基门店开始关门歇业，还有一些门店采取了缩短营业时间和提供“缩水版菜单”等应急方法度过难关。

据纽约时报报道，在伦敦某家还在开张的肯德基店内，店员不断大声吆喝，告诉排队的顾客炸鸡块所剩不多，而薯条、可乐等食品供应不受影响。

到了本周一（19日），鸡肉短缺的危机席卷全英，约700家肯德基关门。

肯德基英国官网对此发表声明称，“上校正在努力解决问题”。

这份声明指出，肯德基最近更换了物流伙伴，但是他们碰上了运输难题，“毕竟给全国接近900家店运送鸡肉可不是件容易的事情”。

肯德基方面还表示，由于要坚持鸡肉产品的保鲜要求不妥协，只好决定暂时关闭部分门店。

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当地时间20日，肯德基英国官方推特宣布，这场鸡肉缺货的危机得到了暂时缓解，全英国超过一半的肯德基门店重新开张了。

据Euronews报道，肯德基本月初才将物流合作伙伴从本地专业公司换成了国际物流巨头DHL，这项变化造成了260多位员工失业，还一度遭到抗议。

物流公司DHL宣布，这次鸡肉运输的中断是由“操作故障”造成的。太阳报报道称，事故原因是该公司使用的软件系统出错，使得全英国所有门店的鸡肉原料全部存储堆放在拉格比镇。蜂拥而至的物流车辆造成了附近高速公路的全面堵塞。

网友“脑洞大开”

以美式炸鸡著称的肯德基竟然因为鸡肉断货而关门，这种罕见的事故引起了英国爱吃肯德基的“粉丝”们极度不满。

有很多人像这位网友一样，花2小时开车转遍了附近的3家肯德基店，都吃了“闭门羹”。

有网友甚至称，“我们镇上的2家肯德基店都因为鸡肉短缺关门了，这简直太疯狂了。我们镇上本来就是出产肉鸡的啊。”

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还有人说，“无法想象汉堡王因为没有汉堡关门，或者麦当劳缺少巨无霸而停业的场景。”

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“肯德基2018危机”迅速成为了热门标签，有网友戏言，50年后自己会骄傲地告诉子孙，当年我挺过了肯德基关门的“食品危机”。

一位牛津郡网友发出搞笑照片，称肯德基因为鸡肉供应不足，临时将全家桶的内容改为鸽子肉。

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同时，由于很多失望至极的“上校粉”打电话报警，警方不得不劝阻人们：如果你最爱的餐馆没有你要点的菜了，这种事情不归警察管。

英国鸡农：可以靠中国进口

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，一些英国网友在玩笑之余呼吁，英国应该向非洲、亚洲等区域进口鸡肉，以便分散脱欧之后过分依赖欧盟农产品的风险。

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一位名叫尼尔·班南（个人资料认证为养鸡场农民）的网友表示，英国应该从肯德基这次关门危机中吸取教训，严肃认真地考虑从中国等国家进口鸡肉，因为脱欧之后与欧盟的贸易关系可能变得更加复杂。

每经小编注意到，中国向欧美各国出口鸡肉产品，已经是一个并不遥远的现实目标了。

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国际肉业协会官网的一篇新闻稿显示，在2017年全球家禽肉类出口下跌的背景下，中国的肉鸡出口表现得一枝独秀。

这篇通稿以山东聊城地区举例，2017年该地区出口的鸡肉产值高达1.02亿美元（约合人民币6.45亿元），同比增长13%。蒙古、韩国、马来西亚和加拿大等国均有当地公司出口的冷冻或新鲜鸡肉产品。

近年来，中国的养鸡业在出口层面取得了重大突破，出口区域扩展到了美洲等地，并且中国国内的养殖规范已经符合国际标准了。据统计仅在聊城地区，就有约1.2亿只肉鸡符合欧盟市场卫生标准，同时中国国内的卫生防疫标准也和美国类似。

2013年，美国食品安全监察局（FSIS）就宣布，确认中国国内的肉鸡养殖程序达到美国卫生安全标准，中国鸡肉产品拿到了出口美国、加拿大的许可证，目前已经进入了这两个国家的货架进行销售。

▲ITV新闻节目截图

19日，每日电讯报发文呼吁，英国现阶段应该加强和中国的经贸联系，双赢合作。金融时报认为，英国鸡农向中国出口“凤爪”产品，就使得贸易双方都获益匪浅，这是一个对当下的英国具有启发性的案例。