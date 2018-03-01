1s 击垮辛苦建立二十年审美的小程序了解一下

导语：都嘟吧吧！“交警叔叔，这里有人逆行！”美图公司向来都是以广大女性至亲好友的身份存在的，但近期却注册了一个对他们来说完全反其道而行之的商标“丑图秀秀”。（编辑：p蛋儿）

美图秀秀注册丑图秀秀

不仅如此，“丑图秀秀”商标注册成功之后，美图公司就把‘丑图秀秀’给告了，只是此丑图秀秀非彼丑图秀秀。

美图秀秀状告小程序“丑图秀秀”

美图公司状告的‘丑图秀秀’是微信里的一个小程序，它可以在1s内把你辛苦建立二十多年的审美瞬间击垮，让你饱尝视觉和心理的双重冲击，却迷之爱上。

丑图秀秀

看这扑面而来的强势画风，有“野心”！小程序共有4个主题，“封面人物”、“与往事干杯”、“相逢是缘”、“小广告”，每个主题中含有 9 个模板，用户每次最多可选9张图片进行表情包制作，模板一个比一个浮夸，再配上不同风格的专属背景音乐，emmmmm......自行感受一下

黄子韬

林更新和赵又廷

林更新和黄晓明

林更新

可以说是非常辣眼睛了，丑图本丑的自我认知也是很清晰的：“随时将女神照片一秒变为辣眼表情包，污染你的朋友圈！”

丑图羞羞

第一个被辣的就是‘丑图羞羞’小程序的头像及“与往事干杯”主题的镇题女主↓

丑图羞羞封面

敬你一杯表情包

说是女神一点也不夸张哦，因为这位老年表情包“代言人”其实是著名的黄梅戏表演艺术家、国家一级演员韩再芬老师。

黄梅戏表演艺术家、国家一级演员韩再芬

目前，因为被美图公司告侵权，丑图秀秀把名字改成了‘丑图羞羞’，继续活跃在小程序之列。

更厉害的是，‘丑图羞羞’在无推广的情况下，上线仅1天访问量就达到了100万，火爆程度可想而知，“上传九图，美丽绽放”的标语一点也不张狂。看这画风，再看这数据，也难怪美图公司要先注册商标再告它了。

那么，如此强势的小程序从哪来的呢？来看看它背后的大boss——肥皂台。

肥皂台

一个运营时长不到1年就已坐拥28万粉丝的微博搞笑视频自媒体，简介是“贱与恶趣味”，并且立志于传播 “比你想象的更糟糕的视频”。

肥皂台的第一条热门视频是《我第一次去 Gay Bar 的时候》！

这么看来，肥皂台三个字真是让人浮想联翩了。其他视频同样是爆款！

让人意外的是，肥皂台“台长”熊小默是一位做了多年杂志的“高级男士”，之前每天接触的都是香槟、鸡尾酒、头等舱、鱼子酱这些飘在云上的事物，同时，他也是LGBT （同性恋社群）人群的一份子，所以，“台长”周遭在知道他做了一个段子号后都惊了。

只能说任何有幽默感的人都是招人喜欢的。虽然“恶趣味”通常会被与低俗捆绑在一起，但只要主题够贴近生活，那你的受众就可以从精英到普通大众。

诗情画意是生活里的小情调，但更多的是柴米油盐、家里长短，还有随处可见的城市小广告。追求潮流个性的同时，让人捧腹大笑的往往还是来自生活点滴的“恶趣味”。

总之，因为‘丑图羞羞’而发现的“肥皂台”已经让我深切体会到了忍着不笑还要装作认真工作，真的很很累。

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