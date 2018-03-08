谈资|时尚产业成环境破坏王？

谈资 2018 Vol.6

我们只关心你关心的事，不信，我们聊聊。

时尚产业已经成为影响环境的“紧急事件”

3月1日在日内瓦举办的题为《时尚与可持续发展目标：联合国扮演什么角色？》的联合国论坛指出，价值3万亿的时尚产业已经成为影响环境的“紧急事件”。时尚产业是全球第二大用水户，产生全球20%的废水，还制造了约10%的碳排放量，超过所有国际航班和海运航运的总和。联合国环境署的官员认为，时尚行业在可持续发展方面远远落后，它需要更加可持续的解决方案。

尚产业已经成为影响环境的“紧急事件”

“花最贵的钱买实用价值远远低于品牌价值的单品，却给地球制造了最大的伤害。不过行业内也在改善，GUCCI、MK禁用皮草。同样Balenciaga也肩负起了社会责任，品牌首次男女装合并走秀，Demna Gvasali开展与世界粮食计划署WFP合作，Balenciaga将捐赠25万美元，另外每件产品零售价的10%也将捐给WFP，这些都是改善的开始。”——Jeremy

蕾哈娜准备出内衣

据《女装日报》援引知情人士的报道，蕾哈娜正与以订阅式时尚电商JustFab.com起家的美国时尚运营商TechStyle合作，开发一条内衣产品线。这是在成衣、鞋履、配饰、化妆品之后，蕾哈娜个人开辟的又一全新时尚品类。

蕾哈娜准备出内衣

“时尚偶像蕾哈娜副业不断，运用自己的影响力让更多的人感受与偶像同在，初衷是好的。只不过我更关注产品配套的服务、质量监管等各个环节的完善以及保障，说到底！歌手、演员闲来无事搞副业无可厚非，只不过不要因为走远了而忘了为何出发。”——Jeremy

麦当劳美国餐厅开始使用鲜牛肉

美国快餐连锁巨头麦当劳公司6日宣布，消费者即日起在美国国内3500家分店将可买到新鲜牛肉制成的四盎司牛肉堡（Quarter Pounder），并计划5月初时扩大至全美1.4万家餐厅。

麦当劳从 2014 年开始测试用新鲜牛肉替换冷冻牛肉制作汉堡。由于冷冻牛肉通常会提前分批烤制好，而新鲜牛肉是在顾客下单后才开始烤制的，新鲜牛肉的出餐时间会比冷冻牛肉长20至40秒。

路透社曾采访过一位达拉斯麦当劳店的顾客，他表示，如果这近一分钟的时间能让汉堡尝起来更好，那就不介意。

“暂时吃点儿冷冻牛肉饼做的汉堡不碍事儿，但能先恢复停售了好几年的奶昔么？”——Curly

奥斯卡颁奖礼收视率创历史新低

今年恰逢奥斯卡90大寿，可是第90届奥斯卡颁奖典礼的收视却创下历史新低。据尼尔森数据显示，这届奥斯卡只吸引到了2650万的观众，相比去年的3300万，收视下滑20%，跌倒历史最低点。

美国总统特朗普发推调侃“奥斯卡收视率历史最低，问题在于我们已经没有明星了——除了你们的总统（开玩笑，呵呵）。”

“明星太多，观众不够用了。”——Curly

迪拜再刷新纪录：世界最高酒店仅比原来的高1米

古代通天巴别塔的传说，终究演变成如今直插云霄的摩天大楼。这不，迪拜又刷新了自己保持的记录——将世界上最高酒店的称号再次收入囊中。有趣的是，这个纪录似乎是对之前的保持者——JW万豪侯爵酒店的挑衅，仅比它多1米的Gevora酒店成为全新的“世界最高酒店”。

在没有发现“钢”这种革命性的新材料之时，世界最高建筑这个宝座一直被埃及大金字塔（136m）所占据，长达4000多年。然而新材料和工业革命的推动之下，人们追求更高的建筑梦想被激发，一座座摩天大楼拔地而起。世界第一高建筑的宝座更替之快，更是让人始料未及。而迪拜，绝对是当之无愧的“摩天大楼”收集爱好症候群。

“迪拜摩天大楼竞争的白热化场面，堪比奥运赛场上的中国乒乓球队。”—— Olivia

美妆品牌签约忙 打得一手明星好牌

狗年春节过后，几乎每周都有美妆品牌签下新代言人（大使）的消息传出，集中补课，看看最近都有哪些明星与美妆品牌牵起了小手吧。

巴黎欧莱雅签下奚梦瑶&王源：国际超模+流量少年的组合无人能出其右。与巴黎欧莱雅有过多次合作的奚梦瑶，此次成为了品牌形象大使。而王源则成为了品牌的首位00后形象大使，看来巴黎欧莱雅下决心要在年轻市场上提升占有率咯。

Lancôme兰蔻官宣3位大使：巴黎欧莱雅短期之内签下两位新的品牌大使效率惊人，而在这之后，兰蔻有一次刷新了我们对于“效率”这个词的新认知。一周之内，Lancôme兰蔻官宣了3位新大使——Lancôme兰蔻护肤大使袁泉、俞飞鸿，Lancôme兰蔻品牌大使周冬雨。

吴尊担任 LAB SERIES 首位品牌大使：3月4日，吴尊成为LAB SERIES 首位品牌大使，并出席品牌活动。一直以来，吴尊都给人以清澈明朗的亲切感，又坚持不懈地探索人生的各种可能，在不同领域都收获满满，与品牌理念不谋而合。

“今年的化妆品市场开年就好戏连台，全年各家的营销大战注定精彩异常，前排沙发已坐稳，静观其变。”