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香味鼻祖Six God 出香水？不涂花露水的请自重

香味鼻祖Six God 出香水？不涂花露水的请自重
2018年03月09日 15:52 新浪时尚
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　　导语：不瞎说，想喝、想用！讲真，能把花露水搞出这名堂的也就香味鼻祖Six God——六神了！（编辑：p蛋儿）

　　Six God有新动作啦！

　　经过我们不太缜密的分析，得出Six God此次动作的出发点大概有以下几点原因：

　　1、#南房姑娘露大长腿清凉出街#

　　前几日，话题#南房姑娘露大长腿清凉出街#一度冲进微博热搜前10，网友：“我在北方裹着貂，你在南方露着腰”。北方气温依然零下，羽绒服还是标配的3月，南方却已升温，南房姑娘们更是换上了短裤、短裙露大长腿清凉出街，构成了一道美丽独特的“早春风景线”。

　　因此，Six God收到了第一条讯号，#南房姑娘露大长腿清凉出街#夏天还会远吗！

　　2、坊间传言：Six God 和大牌香水味道相似

　　作为香味鼻祖，Six God 的味道总能带你回到夏天，回到过去，甚至能让你以低廉的价格感受大牌的氛芳。并且 Six God 说明中写的可是“国际顶尖香精公司调香，世界一流香水工艺制造”！也难怪网上流传Six God 与几款大牌香水的味道很像了↓

　　六神花露水（冰莲香型） — 爱马仕尼罗河花园香水

六神花露水冰莲香型（左）爱马仕尼罗河花园香水（右）六神花露水冰莲香型（左）爱马仕尼罗河花园香水（右）

　　六神冰芬香型 — 宝格丽海洋男士香水

六神冰芬香型（左）宝格丽海洋男士香水（右）六神冰芬香型（左）宝格丽海洋男士香水（右）

　　六神清爽祛味花露水（激情海洋） — 纪梵希海洋香榭男士香水

六神清爽祛味花露水激情海洋（左）纪梵希海洋香榭男士香水（右）六神清爽祛味花露水激情海洋（左）纪梵希海洋香榭男士香水（右）

　　六神清爽祛味花露水（清怡铃兰）— ck one

六神清爽祛味花露水清怡铃兰（左）— ck one（右）六神清爽祛味花露水清怡铃兰（左）— ck one（右）

　　因此，Six God收到了第二条讯号，无意为之但用户体验摆在那，盛情难却！

　　3、 泸州老窖出香水

　　众所周知，泸州老窖一个月前出了它们的第二款香水，作为一个造酒品牌，都跨界出香水了，“专业制香”的 Six God 怎能无动于衷。

　　因此，Six God收到了第三条讯号，酒业都不安分了，何不先出个限量版试水？

　　于是乎，就有了Six God 的此次动作，出了一套长的很像酒的“香水”——嗨夏限量版，并且请来了人气歌手花花华晨宇作为代言人。

华晨宇 X 六神嗨夏限量版花露水华晨宇 X 六神嗨夏限量版花露水

　　“颜值高，低调香”的广告语可以说是很贴切了，至少颜值是达标了， 酒吧柜台精酿啤酒的既视感。

　　嗨夏限量版一共分为4款，分别是酷·爽、酷·玩、清·雅、清·新。虽然是限量款，但售价很白菜，每瓶售价39.9元（仅供参考）。4款“香水”除了功能性不同，前调、中调、后调也都不一样（这就是为什么说它是香水了，见过这么高级的花露水吗！），并且每款都有独特的阐释。

六神酷·爽花露水六神酷·爽花露水

　　六神酷·爽“香水”：有人自带BGM出场，有人把梦想画出不同的形状，无论热爱什么，总有人和你一起疯狂。酷·爽款瓶身黑色为底色，配合涂鸦式的彩色图案，相当新潮。

六神酷·玩花露水六神酷·玩花露水

　　六神酷·“香水”：哪里有闪闪发光的病友，哪里就是“撒欢”的阵地！90后寻找联结彼此的表达，因为是他们把各自的时光照亮。酷·玩同样以黑色为底色，但跟酷·爽不同的是，涂鸦变成了弹幕，句句都有趣得很！很符合“畅所欲言，自在表达，就要够真实”的传达！

六神清·雅花露水六神清·雅花露水

　　六神清·“香水”：从一片花瓣的飞行，到一朵云彩的浪漫，这些源于大自然的动人瞬间，是创造优雅生活的灵感。清·瓶如其名，粉绿色的瓶身点缀几朵茉莉，配上飞扬的毛笔字很是洒脱！

六神清·新花露水六神清·新花露水

　　六神清·“香水”：当时间推着人长大，偶尔会想起童年的回忆杀，90后最初的爱、勇气和想象，是滋养未来时光的珍贵能量。从外观上看，清·新算是清·雅和酷·爽的结合版，粉绿的底色+涂鸦式的图案，但是瓶身1990的字样却不简单。

　　1990第一瓶花露水面世，如今，六神已经陪伴国人度过了27个蚊虫叮咬的夏天，第28个年头，这个国产老牌以这样新潮的方式跟各路对手“斗智斗勇”实在是够拼！

　　这样的花露水想喝、想用！

 

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