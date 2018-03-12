型鲨震撼登场！宝骏530正式上市

导语：3月11日，宝骏汽车在广州亚运城举办盛大发布会，旗下全新紧凑型SUV宝骏530正式上市。

宝骏530上市的八款车型包括手动挡和自动挡各四款车型，满足不同用户的购车需求与喜好，售价区间为7.58—11.58万元。与此同时，为了让用户更轻松地把“型鲨”开回家，宝骏汽车同时推出了两项十分给力的购车助力政策，凡在4月30日前购车的用户，可享受18期0利息和5000元的置换补贴，并且两项政策可叠加使用。

与你同型 粉丝盛会

此次宝骏530新车上市发布会主题为“与你同型”，希望用一场别开生面的用户盛会回应粉丝的热情，同时也是对宝骏汽车一直以来坚持的“以用户为中心”的诠释。发布会邀请了来自全国各地的超过800名宝骏忠粉，助力“型鲨”上市，一同为宝骏530打Call。

除了粉丝的深度参与，发布会的流程也完全围绕着用户设计。现场播放的品牌视频，用真实的故事对宝骏用户热爱生活，关爱他人，奋斗进取的价值观充分认同。引起用户情感共鸣的同时，也体现了宝骏汽车不仅了解用户实际用车需求，更洞察了用户的精神诉求。表演嘉宾黄贯中现场演绎了BEYOND的《海阔天空》、《不再犹豫》等经典曲目，引来全场大合唱，为这场“与你同型”的盛会增添了满满的参与感。

内外兼型 品质出众

定位高品质型格SUV的宝骏530，在设计品质上就给人耳目一新的感觉。整体设计时尚前卫，高昂的车头，自信的姿态，硬朗的线条，展现出超越尺寸的大气形象。全新的平行动态设计塑造出紧握潮流脉搏的前卫造型，平直的锋利线条让宝骏530宛如移动的现代雕塑。

同时，宽敞自由的大空间，也是广受用户好评的一大卖点。

值得一提的是，为了全面提升行驶品质，宝骏530的针对底盘和NVH表现做了深度优化。前后悬挂均采用采埃孚旗下的萨克斯减震器，经过精心调校，操控平稳，滤震优秀。NVH方面，宝骏530也是高标准，高要求。风噪、路噪的优化细致入微，并采用3M的进口隔音材料，让宝骏530的静谧性不输同级合资品牌。

随着生活品质的提高，原来越多的消费者对于车也有了更高的要求，更多的期待。宝骏看到了这样的需求升级，于是汇聚了全体系的最优质的资源，在方方面面追求极致，用宝骏530这样一款面面俱到的高品质SUV，回应用户的需求。因为用户越来越有品味了，所以要给他们一个更好的选择，这应该就是“与你同型”的深意吧。

从宝骏530上，我们能够看到宝骏品牌与用户不断提高的生活品质紧密相连的晋级之路。型鲨究竟能在竞争激烈的紧凑级SUV市场搅动起怎样的波澜？宝骏530上市后的表现值得期待。