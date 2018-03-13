闺蜜经济开启新风口 闺蜜MALL助推分享商城升级

导语：对于闺蜜经济风口上的百亿市场而言，分享商城已然东风渐进。

3月12日，社交新零售移动电商平台闺秘Mall在广州正式面向全球发布，这是继京东达人、网易严选、小米达人等分享商城开启分享经济新风口以来，这一全新的电商模式已然推动着行业升级。目前，“闺秘Mall”APP已经在苹果及安卓手机应用商店发布测试版本，正式版本将在3月22日全面上线运营。

著名投资人、紫牛基金创始合伙人张泉灵，著名经济学家宋清辉，时尚传媒集团战略及运营副总裁袁嘉骏，以及代表“独立女性”的著名模特、演员、主持人李艾，和其他专家学者、传媒大佬、业内大咖一起出席了本次发布会，对闺秘Mall这一新型的社交新零售电商平台模式做了深刻探讨。

“闺秘Mall 是闺秘经济和社交电商共振催生的社交新零售移动电商平台。” 著名经济学家宋清辉解读说，这样的“分享商城”，让普通的消费者也可以赚钱，是一个很吸引人的模式。“在今年投资领域乏善可陈的背景下，预计这种形式或会成为2018年的又一个财富风口”，宋清辉判断。

闺秘Mall创始人、总裁 万兵

分享商城直击行业痛点

实际上，此前3月9日闺秘Mall首次在第48届广州国际美博会上亮相时，就已经吸足了行业专家和消费者的眼光，业内普遍认为，这一新型的社交新零售电商平台，以足够便捷化、人性化的“自买省钱、分享赚钱”的商业逻辑，打开了崭新的一个时代风口。“说闺秘Mall这种模式弥补了传统电商和微商的天然缺陷，一点不为过。”

时尚传媒集团战略及运营副总裁 袁嘉骏

“这一年我是赚了一点钱，但架不住各种杂费，感觉辛苦这么久光给平台赚钱了。”在某电商平台开店的广州女孩90后妙妙，最近觉得自己遇到了“小麻烦”，想象中通过创业实现自己的财富自由，随着电商平台越来越严苛的政策监管、推广杂费，似乎越发缥缈无望。

和妙妙一样，北京房山的张女士最近也遇到了“麻烦事”，她从2014年开始做微商，目的想在带宝宝的同时，能为家庭增加一些收入。但是去年以来，她发现很多和她一样的微商走到了一个“死胡同”，“只赚货，不赚钱”，张女士颇有些无奈地说，“手里的囤货成了我现在最大的难题。”

就此，宋清辉认为，张女士和妙妙的遭遇并非个人现象，而是目前传统电商甚至微商存在的三大痛点造成的，“一是低价或恶意竞争；二是资金压力；三是仓储物流短板。”宋清辉分析说。

著名经济学家，中国50人经济学家论坛首位主席 宋清辉

由此，从去年开始，电商出现了以“自买省钱、分享赚钱”为卖点的一种新形式，传统电商平台京东、网易等都已经涉足该领域进行战略布局。“之所以会逐渐演变成这种‘分享商城’的模式，是由市场庞大的需求所决定的。”万兵提起创办闺秘Mall的初衷时坦言。他早些年因为一直致力于帮助女性创业，而被称为“一百万闺蜜背后的男人”，不仅在商业场上积累了相当丰富的经验，对女性物质需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求也有十分准确的把握。

在行业看来，分享商城作为共享经济的一种模式探索，对当前的传统电商以及微商进行了创新和升级，已然成为新的风口。

闺秘Mall商城上线启动仪式

闺蜜经济迎来刺激性增长

“我们看准的正是闺蜜经济将迎来刺激性的增长。”闺秘Mall联合创始人方颖在发布会上表示，有别于男性消费者和创业者，女人更愿意听从朋友的推荐，“好东西要分享闺蜜精神的最佳体现，闺蜜之间有情感、有互动、有关系，了解彼此的身心需求，时刻链接。”方颖认为，这个链接不仅仅产生于一个人和一个人之间，也是一个圈子和另一个圈子之间的互动，可以变成无限大的规模，因此产生的经济效应也是不可估量的。

“闺蜜这个群体无比庞大，她们产生的经济消费也是百万亿级别的。”著名经济学家宋清辉2015年首次提出了“闺蜜经济”这一概念，他认为，作为一种新兴共赢互助经济模式，闺蜜经济已链接中国8亿手机用户，目前已经成为推动世界经济发展的生力军，“闺秘Mall作为新兴的社交新零售电商平台，把女性消费者作为其主要对象，以‘自买省钱、分享赚钱’为卖点，不但符合人性，也是市场需求，必将产生巨大的经济和社会效益。”

由此，围绕闺蜜经济，已引发诸多企业在深度挖掘女性消费市场方面进行不断地创新。此前《中国企业家》杂志社社长何振红女士曾公开表示：“下一个百万亿预示着女性时代到来，在我们这个时代，我认为比较重要的力量是购买力，创造力，平衡力，在百万亿的市场中间，我认为女性掌握好这种三个力量，就可以发挥很大的作用。”

“我认为分享经济这个领域，恰恰是女性特别擅长的”，著名投资人张泉灵之前的身份是央视著名记者、编辑、主持人，2015年转型到投资界，成为紫牛基金创始合伙人，对于各种商业模式，她的眼光极为犀利。她认为在女性创业数量急剧上升的今天，市场上其实是缺乏定位鲜明、可以帮助女性创业的优秀平台的。“闺秘Mall的出现显然打开了这个通道，在女性创业的道路上，有这样一个赋能平台，是这个时代最好的礼物。张泉灵认为，相当于激活了民间活力，重构了社会价值，作为资本来讲，这是很值得布局的一种模式。

原央视著名主持人、编导、记者，紫牛基金创始合伙人 张泉灵

闺秘Mall助力行业升级

闺秘Mall联合创始人方颖介绍，该商城采用S2B2C的新零售商业模式，整合全球顶级供应链资源，主要以时尚美妆、女性健康、两性用品等品类作为主产品线，通过ODM模式推出高品质明星产品。“闺秘mall将商城所有消费者的社交关系链变现，产生价值，通过七种分红机制，让每一位店主‘自买省钱，分享赚钱’，真正实现‘分红一辈子’的愿景。”方颖强调说。

“类似闺秘Mall这样的社交新零售电商模式，可以充分赋能每一位用户，弥补了传统电商的‘缺陷’和‘短板’。”在发布会圆桌论坛环节，嘉宾展开了深入的探讨。被公众看作是“独立女性”代表的李艾，在模特、演员和主持人的角色之间一向切换自如，她认为闺秘Mall这种分享商城模式，给到了许多像她这样追求精神独立、经济自由、渴望实现自我价值的女性一个非常好的创业平台，“我觉得永远要给自己一个突破的机会，尤其是女性，不能因为家庭、因为孩子固步自封，还是要和时代一起进步，抓住每一个属于自己的机遇。”

中国著名模特、演员、主持人 李艾

宋清辉进一步剖析说，闺秘Mall有别于传统电商和微商的优势在于几个方面，首先从产品上讲，针对闺蜜这个特殊群体，闺秘Mall平台细分精选，全球定制，给“闺蜜”想要的，最需要的产品；从模式上来说，传统电商货是核心，购买行为中只存在货的好坏之分，闺秘mall这种商业模式的核心是人，人就是渠道，当人成为渠道时，会有美丑善恶，会产生有温度的服务，更贴心，更有粘性；从利益分配上讲，消费者在传统电商平台，只是购买商品，买东西的人享受不到产品利润，闺秘mall这种基于社交新零售的分享商城模式，让每个人都成为了消费商，自用省钱，分享赚钱，每个人在购买商品的同时，都可以获取产品利润分红，是一种更具人性化的新型电商平台。

圆桌论坛

事实上，在去年的达沃斯论坛上，“消费商”这一概念成为热词之一，行业人士界定消费商为市场经济发展到以人为本的营销阶段的新产物，进而参与到财富分配当中。类似网易严选和闺秘mall的消费群体，完全可以定义为“消费商”。她们既是产品和服务的消费者，又是推广者和营销者，具有多重身份特点。

“整体来看，消费商是一种新型的商业主体，这个特定群体被优选产品和服务吸引，在分享经济时代将有极大发展空间。”宋清辉表示，闺秘Mall以“自买省钱、分享赚钱”为卖点，无疑满足了这一片蓝海，属于一种全新的形式，甚至会引发新一轮渠道革命。