千万别错过！本周五北京99家博物馆免费开放

导语：北京市文物局发布2018年“5·18国际博物馆日”系列活动。99家北京地区博物馆将在当天免费对市民开放。没有时间逛博物馆的市民，也可以在首次推出的“网络5·18”上，通过手机了解文博活动。同时，北京地区首部《博物馆服务规范》也将在博物馆日正式实施。（来源：北京晨报）

原标题：《99家博物馆“5·18”免费开放 》

首博展出副中心考古文物

据市文物局副局长、新闻发言人于平介绍，今年的“5·18国际博物馆日”期间，全市多家博物馆根据自身资源特点，策划了多项精彩的展览和活动。

其中，故宫博物院推出了《哥窑瓷器展》《单士元诞辰110周年纪念展》《铭心撷珍——卡塔尔阿勒萨尼收藏展》三大展览，国家博物馆的《司徒乔、司徒杰捐赠作品展》和《戴泽艺术展》两大展览也已相继推出。

值得一提的是，首都博物馆将展出《畿辅通会——通州历史文化展》，以通州出土文物为依托，重点展示郡县制这一行政管理巨变背景下通州“路县”的县城特点，及漕运与通州的关系与遗存。策展人表示，展品来自三个方面，一是副中心考古出土文物，其次就是通州博物馆和首都博物馆的馆藏文物。

99家博物馆当天免费开放

于平介绍，目前，北京地区各种类型的博物馆已有179家。据不完全统计，今年5月18日对市民免费开放的博物馆多达99家，其中包括国有及非国有博物馆，覆盖面遍及整个北京城。

于平表示，即使当天没有时间去博物馆的市民，也可以通过另一种方式参与博物馆日活动。今年的国际博物馆日主题为“超级连接的博物馆：新方法、新公众”。这个主题不断提醒着每一位博物馆人，要不断探索“新方法”，吸引“新公众”，充分发挥博物馆自身的“连接”作用。为此，今年的“5·18国际博物馆日”将不设实体主会场，而是以深厚的北京历史文化底蕴和丰富的文物资源为依托，用网络的“链接”带动博物馆的“连接”，推出“超级‘链’接下的博物馆：网络5·18”活动，即公众只要在有网络的地方，就能通过手机端、PC端两个端口和博物馆日实时连接，参与到博物馆的文化体验中来。

中小博物馆将抱团搞文创

据市文物局市场处处长哈骏介绍，5月18日，北京文博衍生品创意设计大赛也将正式启动。针对北京地区中小博物馆文创开发能力较弱的情况，今后要依托北京文博衍生品创新孵化中心的平台资源，让大家抱团儿搞文创。

北京文博衍生品创新孵化中心要为文博单位探索实现“衍生品授权开发和销售反哺公共服务运营机制”，提供创意集成和产品转化支撑服务，积极帮助文博单位降低其衍生品设计、开发、生产和销售方面的资金人力投入，助力让文物活起来。

《博物馆服务规范》将实施

5月18日，北京市地方标准《博物馆服务规范》将正式实施。《博物馆服务规范》是本市文博领域地方标准体系中的首部服务标准。

北京汽车博物馆作为《博物馆服务规范》起草单位和“国家级服务业标准化示范单位”，将与国家标准馆共同推出“依标准治馆全心服务 让博物馆更有温度”主题展览。

北京汽车博物馆馆长杨蕊表示，这部标准内容针对性、可操作性较强，内容包括优化博物馆服务环境、拓展服务渠道，充实服务内容，提高服务水平等多个方面。