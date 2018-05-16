茅台打假办:购自京东的茅台确属假货

导语：消费者通过京东自营渠道买到假茅台事件引发社会关注。日前，茅台打假办工作人员到达现场鉴定，山东消费者通过京东商城购买的43度500ml飞天茅台确属假冒。（来源：北京青年报）

据了解，5月14日，购买到假茅台的济南消费者、茅台打假办工作人员一起来到济南市工商局。贵州茅台酒股份有限公司出具的鉴定报告显示，客户送检的样品不是他们的生产包装，确属假冒。

据济南的一位消费者提供的订单显示，5月8日12：19，他下单购买两箱京东自营“43度飞天茅台500ml”，单价是每瓶749元，总计8988元。该订单显示，当天12：31京东德州20号库准备出库；15：07，在京东济南宇培接货仓发货完成，准备送往济南分拣中心。5月9日收货时他全程录像。收货时，快递员送来的酒包装完好无损，一箱是2018年生产的，一箱是2017年生产的。当着快递员的面儿，他用手机开始录像开封，记录编码。快递员走后他开始查验，其中2017年产的一箱无NFC（近距离无线通信，放在瓶盖和标签中可保护品牌），无MT（茅台暗记），因此判断可能买到了假冒的茅台酒。

济南市工商局表示，他们的确接到了消费者在京东买到了假茅台酒的投诉。因济南宇培仓位于济阳县，按照属地管理原则，他们已经转交给济阳县市场监督管理局处理。济阳县市场监督管理局称，他们正等待配合茅台酒厂家调查酒水仓库。5月11日，京东方面发布公告称，经排查初步判断为该仓库该批次“43度飞天茅台 500ml”在运输过程中出现了被掉包的现象，目前已报警，今后将及时向社会披露调查情况。

茅台公司多次在公开场合透露，每年花费在防伪、打假方面的各项支出有2亿多元，然而假冒茅台现象却屡禁不止。在中国裁判文书网上，记者以“假冒茅台酒”为关键词搜索发现，从案发地点上看，200余起打假、维权案例共涉及25个省市。从时间上看，近年来此类案件数量每年只增不减，仅2017年就有65起。在上述案件中，作为被侵权一方的茅台公司，其打假、维权的身影出现在诸多案件中。一方面，茅台公司自查窃取、复制茅台酒防伪溯源数据的“内鬼”；另一方面，委托特定打假员，设立打假维权办公室投诉、举报涉销售假冒注册商标的商品的犯罪行为；最后，也作为原告将售卖假冒茅台酒的侵权方告上法庭。