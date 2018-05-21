如果行李箱可以自定义颜色 你怎么选？

导语：伦敦设计师 David Cullimore 和 Vinnay Chhabildas 推出了取代圆规的画圆工具 Rotio，只需用手指按住中间罗盘，即可用笔旋转画圆。一排多孔，以 5 毫米为增量，更易于确定比例。标准和加长尺寸，直径范围分别为 40-140 毫米和 40-200 毫米 ，满足日常基本作画范围。（来源：好奇心日报）

原标题：《如果行李箱可以自定义颜色、拉链这些细节，你怎么选？》

Rotio 罗盘下隐藏橡胶 O 形圈，使 Rotio 稳定不偏移，同时也能够灵活转动，易于精确控制路线。尺身采用可回收材料制成，罗盘则为铝制加工材料，坚固耐用。最近，Rotio Compass 正在 Kickstarter 上众筹。

Triangle Notebook by Tan Mavitan

设计师 Tan Mavitan 创造了一款造型小巧独特的 Triangle Notebook 笔记本。当笔记本合上的时候。它的体积非常小，便于携带，而当它打开的时候，就变成了一个完整的正方形书写区域，丝毫不会影响我们的使用，算得上一款充满创意和惊喜的作品。配色丰富，售价 33 美元，点击这里尝试购买。

Lensball

荷兰一家公司推出了一款名为 Lensball 的水晶球，它能将自然风光“装进”其中。你可以把它看作是鱼眼、广角或是微距镜头，在摄影的世界里看见与众不同。这款水晶球由 K9 玻璃制成，其优质的透光度和折光效果能将周围景物一览无余的倒映在其中，是拍摄大片的创意利器。清晰耐刮的材质，提供 60 与 80 毫米两种尺寸。

First Online Customizable Luggage by ROAM

ROAM 是由美国老牌行李箱品牌 TUMI 的两位前任高管离职后创立的一个新品牌，是市场上第一个直接面向消费者、让用户可以按照个人喜好定制的行李箱品牌。行李箱的所有部分，例如外壳、拉链、车线等等，都可以在网上进行定制，配合 10 种不同的色彩搭配，使行李箱的外观更符合用户个性。

市面上不少亮面外壳行李箱，用一段时间以后，难免会在表面留下刮花的痕迹，但 ROAM 的行李箱采用最高质量的 100% 美国制造的聚碳酸酯制成，所以即使表面被刮花都不会露出底漆，坚固且轻巧。

图片来源：Design Milk

Wing Shelving System by Estúdio Parrado

圣保罗设计工作室 Estúdio Parrado 推出了一款名为 Wing 的搁架。设计团队认为，不管是会面临搬家的用户，还是家居需求时常发生变化的人，模块化家具都是一个合理的选择，因为它能让你适应任何情况。Wing 是一款可调节的壁挂式搁架，模块化的设计允许用户创造适合自己需求的存储空间，还能结构出不一样的样式。平面搁架由打孔松木制成，支架是由钢切割而成的三角形。

图片来源：Estúdio Parrado

Table Light by Miyake Design Studio

由日本设计师 Kazushige Miyake 创立的 Miyake Design Studio 是日本最受欢迎的工业设计公司之一，他们擅于巧妙地将复杂的功能和简单的审美结合起来，MUJI 也是其长期合作的客户之一。

这款台灯就是 Kazushige Miyake 的代表作之一，看似极简风格的设计却暗藏可折叠和可充电的功能。关闭的时候，台灯会变成一个精致漂亮的雕塑，顶部还有一个便携式提手。当灯光点亮时，光源可以旋转到不同的角度，便于不同情况下使用它，比如办公室、卧室，甚至是学校。