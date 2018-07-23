全球退税指南 怎么看完有种赚到的感觉

导语：我们为你准备了一份国人最常去的全球十大机场退税指南，饱含过来人的血汗钱和血泪经验，帮你留下一个“这趟旅行赚到了”的好心情。（来源：悦游CondeNastTraveler ）

海关窗口前，总是一望不到头的等着盖章的队伍。为了退掉100欧的税，各种可怜地求人家让自己加塞，才在关舱门的前一秒飞奔到登机口……

退个税而已，怎么就这么难！

1、坑退税之一：米兰马尔彭萨机场

在米兰机场最常见的景象就是，中国人三五成群飞奔向登机口。不幸如我，遇上安检前海关的大叔心情不佳，就被支去安检后的海关盖章。要命的是，他根本不会告诉你那个海关在哪儿（通过安检后，免税店区域右手边前行50米的Tax Refund区域）。

所以为了避免这种情况，还是在市区内的退税点办比较方便，几大退税公司都在拿破仑大街Via Monte Napoleone设点。

2、最坑退税之二：马德里巴拉哈斯机场

选择退现金的朋友们请一定要做好吵一架的准备，因为这里的退税公司往往会以汇率差、没欧元现金、系统查不到退税记录等种种借口，拒绝你想要欧元现金的愿望。这时就抛弃你的风度，拿出强势的态度来只要欧元现金。

不过最近因为投诉太多，柜台要欧元现金时基本会乖乖满足，不太刁难人。

3、 无功无过：巴黎戴高乐机场

去法国扫货之前，我会先办一张人民币欧元双币信用卡，这样就能保证退到卡内的欧元不会因为换汇手续费而有损失，特别是外汇汇率持续走高的时间段。

4、早去能顺利拿钱：

阿姆斯特丹史基浦机场

在阿姆斯特丹走过2次退税，都没有遇上耍花招和故意刁难，网评荷兰人还是比较公正的。但正因为严谨，所以海关处开箱几率达到80%，加上同时开的窗口也不多，很容易排长队。十几个人的税单审核，通常在海关处就需要花费1小时。而信用卡退税的邮箱就在海关出口处，轻轻一投就能潇洒走人。

5、 人多钱慢：曼谷素万那普机场

在泰国回来，老是被海关要求物品核验，一开始以为是我运气背，后来发现这是常态，所以排队盖章经常要花费1小时。而且记得价值大于1万泰铢的珠宝、手表等奢侈品别办托运，在安检后的退税柜台是要进行二次核验的。

6、 APP小能手：悉尼国际机场

APP虽然好用，但是澳洲的发票上没有列出APP上需要填的商品类别，所以我当时是靠记忆力和瞎蒙来完成这个必填项的选择。

如果你是10张以上的退税发票，还是用TRS官网退税吧（trs.border.gov.au）。

7、 极速退税：首尔仁川国际机场

支付宝在首尔的应用率很高，我每次都选择支付宝退款，这样可以避免在机场使劲花掉手中的韩币退税金。而且流程也简单，填好税单盖章，安检后将税单投入退税窗口的信箱就好了。

8、 手续费最狠：

休斯顿乔治布什国际机场

在美国只有德克萨斯州和路易斯安那州有退税这个说法，而一般有飞中国的航线的就只有在休斯顿或达拉斯。提前做一下功课，有些品牌是不能退的，但一般奢侈品、苹果的电子产品这类都可以。还有就是记得注册一下Paypal，因为用支票或Paypal只需要扣除35%的手续费，又能省下不少了。

9、 闪电退税：日本各大国际机场

机场都没有退税点且不需要海关章，这才是真正的实时退税！

10、 隐藏版退税：

北京首都国际机场

在北京工作生活了3-4年的外籍同事，纷纷表示不知道北京有哪些商场是可以开税单的（北京有508家商户可退税），以及不知道中国退税的条件（呃，是不是外国人都觉得中国物价便宜极了）。

而国外购物之后，回国内机场退税的这个隐藏技能，是完全为了疯狂购物的中国游客设置的，现在在北京、上海、广州、大连的机场都可以办，下次购物再也不用担心为了排队退税而赶不上登机了。