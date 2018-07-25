LVMH上半年利润超预期大涨41% 首次突破30亿欧元

导语：全球最大奢侈品集团LVMH昨日发布上半年财报，在截至6月30日的3个月内其销售额同比大涨11%至108.9亿欧元，超过分析师预期的108.6亿欧元，上半年集团销售额则同比增长10%至217.5亿欧元，净利润猛涨41%，首次突破30亿欧元。（来源：时尚头条网）

集团核心品牌Louis Vuitton的强劲增长推动时尚皮具部门销售额大涨15%至85.94亿欧元，营业利润则同比大涨27%至27.75亿欧元；

香水与彩妆部门销售额则增长16%至28.77亿欧元，营业利润大涨25%至3.64亿欧元；

手表和珠宝部门销售额同样录得16%的增幅至19.78亿欧元，营业利润则大涨46%至3.42亿欧元；

包括Sephora、DFS在内的精选零售部门销售额则增长9%至63.25亿欧元，营业利润大涨39%至6.12亿欧元；

酒类部门销售额则上升7%至22.71亿欧元，营业利润同样增长7%至7.26亿欧元。

对于LVMH上半财年业绩的积极表现，加拿大皇家银行分析师认为将在一定程度上缓解投资者对人民币疲软以及近期中国股市调整的担忧，意味着奢侈品行业已准备好应对中国市场的持续动荡。

LVMH董事长兼首席执行官Bernard Arnault则表示上半年的强劲业绩证明集团的发展战略正逐渐生效，但坦承全球货币和地缘政治依然充满不确定性仍，未来会继续保持警惕。

财报发布后，LVMH股价大涨2.75%至每股301.1欧元，目前市值约为1539亿欧元。